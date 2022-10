5 choses à savoir alors que l’enquête publique sur la Loi sur les mesures d’urgence est en cours – Kelowna Capital News

L’enquête sur l’utilisation sans précédent par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence lors des manifestations du « Freedom Convoy » l’hiver dernier débutera les audiences publiques jeudi. Voici cinq choses à savoir à ce sujet :

1. Un juge de longue date dirige la commission

Le premier ministre Justin Trudeau a nommé le juge de la Cour d’appel de l’Ontario, Paul Rouleau, commissaire d’enquête. Rouleau et son personnel guideront les témoins tout au long du témoignage et présenteront leurs conclusions dans un rapport. La commission est un processus distinct du comité parlementaire spécial multipartite qui examine également la décision du gouvernement.

2. L’enquête examinera les raisons pour lesquelles le gouvernement a utilisé la loi

Le but de la commission est d’examiner les circonstances qui ont conduit à la déclaration de l’état d’urgence et les mesures prises pour y faire face. Cela comprendra l’examen de l’évolution des protestations des convois, l’impact du financement et de la désinformation, l’impact économique des blocages, ainsi que les efforts de la police et d’autres agences avant et après la déclaration.

3. Organisateurs, police ayant qualité pour agir

Au cours de l’été, les individus et les groupes pouvaient demander à participer à l’enquête, et Rouleau déterminait la liste finale. Le gouvernement fédéral, les gouvernements de l’Alberta et de la Saskatchewan et les villes d’Ottawa et de Windsor, en Ontario, ont qualité pour agir, tout comme le Service de police d’Ottawa, la Fédération de la police nationale et un groupe de 10 organisateurs de convois, dont Tamara Lich, Tom Marazzo et Chris Coiffeur.

La qualité pour agir signifie que ces groupes et leurs avocats seront informés à l’avance des informations présentées en preuve, ainsi que certains privilèges, tels que la possibilité de suggérer ou de contre-interroger des témoins.

4. Les audiences prendront six semaines et coûteront probablement des millions

Les audiences publiques de la commission devraient durer six semaines, se terminant le 25 novembre. On ne sait pas combien cela coûtera, mais on s’attend à ce qu’il se chiffre en millions. Par exemple, l’enquête publique fédérale-provinciale conjointe sur la fusillade d’avril 2020 en Nouvelle-Écosse a coûté plus de 25,6 millions de dollars jusqu’à présent, et elle n’a pas encore produit de rapport final. Cependant, cette enquête a tenu des audiences qui ont duré plus de six mois.

5. Le rapport final est dû plus d’un an après l’invocation de la loi

Le choix du gouvernement libéral de déclarer une urgence en vertu de la loi pour la première fois de l’histoire le 14 février a donné à la police des pouvoirs temporaires extraordinaires pour évacuer les gens du centre-ville d’Ottawa et a ordonné aux banques de geler les comptes de certaines des personnes impliquées. La loi sur les mesures d’urgence oblige le gouvernement à ouvrir une enquête dans les 60 jours suivant la révocation de la déclaration d’urgence, qui a eu lieu le 23 février. La commission doit fournir un rapport final au Parlement d’ici le 20 février 2023.

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

gouvernement fédéral