5 choses à savoir à l’ouverture de la saison des déclarations

Ceci est un extrait de l’espace Twitter hebdomadaire de l’équipe Personal Finance, “Cette semaine, votre portefeuille”. Découvrez le dernier épisode iciet connectez-vous tous les vendredis à 11 h HE. La saison des impôts a débuté le 23 janvier. L’IRS s’attend à ce que les contribuables déposer plus de 168 millions de retours, la plupart avant la date limite du 18 avril. Voici quelques éléments clés à savoir avant de déposer, selon Sharon Epperson de CNBC, correspondante principale des finances personnelles, et Kate Dore, journaliste des finances personnelles.

1. La déclaration – et l’aide fiscale – peuvent être gratuites

Certains contribuables peuvent tirer parti de ressources gratuites (et souvent peu utilisées) lors du dépôt d’une déclaration. Les Fichier gratuit IRS Le programme offre une préparation de déclarations de revenus gratuite et guidée en ligne. Le programme, offert par le biais d’un partenariat public-privé, est offert aux contribuables dont le revenu annuel brut ajusté est de 73 000 $ ou moins. Free File est disponible pour 70% des contribuables, mais peu l’utilisent – et ils peuvent payer par inadvertance pour produire une déclaration. L’IRS propose également Formulaires à remplir, qui sont des formulaires fiscaux fédéraux électroniques que vous pouvez remplir et déposer en ligne gratuitement. C’est essentiellement une option crayon et papier pour les bricoleurs.

Vous pouvez également être éligible à aide fiscale gratuite dans un centre local d’assistance fiscale pour les bénévoles, généralement accessible aux personnes qui gagnent 60 000 $ ou moins, aux personnes handicapées ou à celles dont l’anglais est limité. Les personnes de 60 ans et plus peuvent également obtenir de l’aide via le conseil fiscal pour les personnes âgées. Vous pouvez localiser un site VITA ou TCE à proximité sur le Site Web de l’IRS.

2. Quand produire une déclaration de revenus

Dans la plupart des cas, vous devez déposer le plus tôt possible – pour obtenir un remboursement plus rapide et réduire les risques qu’un fraudeur réclame un remboursement en votre nom via vol d’identité. Cependant, vous avez besoin de tous les formulaires fiscaux pertinents pour les produire, et ils ne sont peut-être pas encore tous disponibles. Vous pouvez utiliser la déclaration de revenus de l’année dernière pour avoir une idée des formulaires dont vous pourriez avoir besoin. Ils peuvent vous être envoyés par la poste ou disponibles en ligne. (Outre les formulaires fiscaux, assurez-vous d’avoir des reçus à portée de main pour les déductions et crédits d’impôt pertinents.) Si vous devez une facture d’impôt – et que vous craignez de ne pas avoir l’argent pour payer maintenant – vous pouvez retarder la soumission d’une déclaration, généralement jusqu’au 18 avril. À ce moment-là, produisez une déclaration et payez au moins une partie de votre projet de loi visant à réduire les sanctions.

3. Calendrier et montant des remboursements d’impôt

En général, vous devriez obtenir un remboursement dans les 21 jours. Pour évitez les retards, produisez une déclaration de revenus électronique sans erreur avec dépôt direct des paiements. N’envoyez pas de déclaration papier et ne demandez pas de chèque de remboursement.

Vérifiez votre retour pour les détails clés et les erreurs de base telles que les fautes de frappe dans votre nom, adresse, date de naissance, coordonnées bancaires et numéro de sécurité sociale. Des erreurs peuvent retarder les remboursements. L’IRS a averti que les remboursements d’impôt pourraient être moins importants cette année. Les allégements fiscaux à l’ère de la pandémie – comme les améliorations du crédit d’impôt pour enfants, du crédit pour la garde d’enfants et de personnes à charge et du crédit d’impôt sur le revenu gagné – ne sont plus disponibles.

4. Que faire avec un remboursement d’impôt

Il peut être judicieux d’économiser – et de ne pas dépenser – votre remboursement cette année. Avoir un coussin financier plus important est important dans un environnement de l’incertitude économique. Les contribuables peuvent gagner environ 3% à 4% sur cet argent via une banque en ligne proposant un compte d’épargne à haut rendement. Ils peuvent également souhaiter contribuer à un compte de retraite individuel avant impôt ou Roth.

5. Un service client plus fluide