5 choses à propos du rappeur ‘Favorite Song’ qui prend le relais – Hollywood Life

Crédit d’image : Amanda Jones/Shutterstock

Toosii (né à Nau’Jour Lazier Grainger le 9 janvier 2000) est un rappeur américain surtout connu pour « Favorite Song ».

Il a accumulé plus d’un milliard de flux mondiaux combinés depuis la sortie de sa première chanson en 2018.

Toosii devrait se produire lors de la finale de la saison 23 de La voix.

En peu de temps, Toosi (prononcé « too-see », « comme le chiffre deux et la lettre C », dit-il dans une vidéo) est devenu l’un des rappeurs les plus en vogue du game. Le prolifique rappeur de 23 ans a sorti une poignée de mixtapes, presque autant d’EP et deux albums studio (les années 2020 Douleur poétique a culminé au n ° 17 sur le Panneau d’affichage 200) tout en marquant son premier succès dans le top 10 avec « Favorite Song » de 2023. Début 2022, il franchit le milliard marque de flux.

« C’est un bon sentiment », a-t-il déclaré Révolte de l’accomplissement. « Je ne sais pas, mon frère, je fais chaque jour un pas à la fois. Mais, c’est fou parce que je me souviens d’avoir été un artiste en devenir et personne ne sait qui j’étais. Donc, pour moi, avoir un milliard de flux, c’est comme un bon pari, je fais quelque chose.

Toosii a connu un plus grand succès grand public grâce à sa chanson « Favorite Song ». Ses sorties précédentes – « Sapiosexual », « Love Is… » « Head Over Hills » – ont créé un buzz, mais « Favorite Song » peut être considérée comme sa percée. Il a interprété la chanson sur Le spectacle de ce soir en avril et devrait le jouer lors de la finale de la saison 23 de La voix.

Avant que tout cela ne se passe, voici ce que vous devez savoir sur Toosii.

Toosii se considère comme le meilleur des deux mondes…

Toosii est né à Syracuse, New York, et il y a vécu jusqu’à son adolescence. Il a déménagé à Raleigh, en Caroline du Nord, ce qui a offert un changement complet de rythme par rapport à la ville du nord de l’État de New York. Cependant, il semble avoir mélangé les deux vibrations différentes pour créer son style distinct. Je me considère comme l’Arnold Palmer du hip-hop, un mélange des deux villes », a-t-il déclaré. Auteur-compositeur américain en 2023, faisant référence à la boisson à base de limonade et de thé glacé. « New York est un peu plus rapide et vivre dans le sud est un peu plus lent. C’est donc là que le mélange entre en jeu. »

« Honnêtement, en grandissant à Syracuse, il n’y avait pas vraiment grand-chose », a-t-il déclaré à Faire étalage. « Petite ville, tout le monde connaît tout le monde. Tout le monde pense que c’est la banlieue, mais c’est vraiment l’un des pires quartiers de New York. C’était une vie rapide et personne à admirer. Jusqu’à ce jour, c’est toujours le même chemin.

… De plus d’une façon.

« J’écoute de la musique country pendant mon temps libre », a déclaré Toosii Auteur-compositeur américain lorsqu’on lui a demandé comment il avait réussi à faire le pont entre le rap, la trap sudiste et la musique country. « J’écoute quelques artistes country, comme Tim McGraw. Et comme pour les chansons country, j’écris aussi sur l’amour et le chagrin.

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait pu être si prolifique, il a répondu que c’était parce qu’il ne travaillait pas avec la moindre pression pour se conformer à ce qu’il « devrait » ou « ne devrait pas » faire. «Je dirais être capable d’intervenir dans ma propre voie. Musicalement, je peux créer ce que je veux. Je m’amuse avec et je n’essaie pas vraiment d’impressionner qui que ce soit. Juste vivre ma vérité.

Son premier amour était la musique.

« Quand j’ai déménagé en Caroline du Nord, je suis tombé amoureux de la musique », a-t-il déclaré Faire étalage. « J’ai vraiment commencé à y prêter attention. Les choses ont finalement commencé à se calmer, et je traversais encore des choses, alors j’ai utilisé la musique comme un moyen de faire face à tout ce que je traversais.

Toosii a dit Auteur-compositeur américain qu’il « a découvert la musique pour la première fois quand j’avais environ treize ans. La musique était un mécanisme d’adaptation. J’écrivais des chansons dans mon placard. Je m’enfermais là-dedans et je m’éloignais du monde et j’écrivais dans le noir quand je traversais des trucs.

Il était sans abri à un moment donné.

Comme beaucoup d’Américains aujourd’hui, Toosii et sa famille ont été confrontés à l’incertitude économique et se sont retrouvés sans domicile. « Tirez, il y a 3 ou 4 ans », a-t-il dit à Faire étalage lors de l’examen de la situation. « Nous dormions dans un motel. Quand ma mère a pu se remettre sur pied. Ma famille a cessé de lutter il y a deux ans. Même alors, tout le monde a fait ce qu’il avait à faire, a joué son rôle pour que nous puissions mener une vie meilleure. À ce stade, personne n’a à demander quoi que ce soit.

« J’étais sans abri », a-t-il tweeté en avril 2020. « Je sais ce que ça fait. Je n’ai pas toujours eu de l’argent qui aurait pu être mon grand-père, j’aurais juste aimé que quelqu’un s’occupe de lui comme je l’ai fait pour OG.

J’étais sans-abri. Je sais ce que ça fait. Je n’ai pas toujours de l’argent qui aurait pu être mon grand-père, j’aurais juste aimé que quelqu’un s’occupe de lui comme j’ai pris soin d’OG. https://t.co/M1oLtYXXS6 — Toosii (@toosii2x) 17 août 2020

En 2021, il a fait la une des journaux pour avoir fait avancer la gentillesse. En conduisant, il a aperçu un homme avec une pancarte en carton sur le bord de la route alors qu’il pleuvait (par HipHopDX). Toosii s’est arrêté et a donné à l’homme une doudoune jaune de la sous-marque Nike officielle de Drake, NOCTA. À un moment donné, la veste coûtait plus de 1600 $ sur StockX (en mai 2023, elle était tombée à un prix plus «raisonnable» de 774 $.)

La confiance et la gratitude sont ses guides

« Honnêtement, mec, j’ai en quelque sorte toujours su que j’allais être là où je suis aujourd’hui », a-t-il déclaré à RapTV en avril 2022, un an avant même d’exploser avec son hit « Favorite Song ». « J’ai l’impression que c’est ce qui est si spécial dans mon histoire et la façon dont tout s’est passé. C’était comme si tout était gravé dans la pierre. Avant que quelqu’un d’autre ne le sache, je le savais. Tu sais, j’ai tout abandonné pour être là où j’en suis aujourd’hui. Donc, j’ai toujours su que ça allait arriver. C’était à peu près quand cela allait-il arriver… Rester patient était la chose la plus importante. Quand je t’ai vu, et que je me disais « Je vis juste la vie », honnêtement, je vis juste ce qui est déjà gravé dans la pierre, mon frère. Rien d’autre n’a changé, tu sais ? Je vis juste ce qui est gravé dans la pierre. Je vis la vie. Je suis juste là, je passe un bon moment.

