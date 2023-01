5 choses à propos du rappeur de Memphis décédé à 43 ans – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Mediapunch/Shutterstock

Gangsta Boo était un rappeur américain de Memphis, Tennessee.

Elle était membre du groupe hip hop Three 6 Mafia.

Elle a été retrouvée morte le 1er janvier 2023, à l’âge de 43 ans.

Rappeur Gangsta-Boo est décédé à l’âge de 43 ans. Gangsta Boo, qui est né Lola Chantrelle Mitchelle, a été retrouvé mort dans une maison de Memphis le jour du Nouvel An (1er janvier) vers 16 heures, heure locale, selon Fox 13. La cause du décès n’a pas été révélée. Gangsta Boo a commencé à rapper à l’âge de 14 ans et est finalement devenue une pionnière de la musique rap sudiste féminine, gagnant le surnom de “Reine de Memphis”. Elle était l’une des seules femmes membres du groupe hip-hop Trois 6 Mafia.

Des chanteurs et rappeurs célèbres ont rendu hommage à Gangsta Boo après sa mort. Justin Timberlake a qualifié Gangsta Boo de “M-Town Legend” sur son histoire Instagram. “Gangsta Boo était l’une des premières femmes que j’ai jamais entendues rap et elle avait un style et un rythme si uniques qui inspirent encore tant de personnes au sommet aujourd’hui”, a écrit Justin dans son hommage.

Gangsta Boo était de Memphis.

Gangsta Boo est né dans la région de Whitehaven à Memphis, Tennessee. Ses parents ont divorcé quand elle était jeune. Elle a commencé à rapper à l’âge de 14 ans et est finalement devenue une artiste hip-hop de premier plan à Memphis.

Elle était membre de la mafia Three 6.

Gangsta Boo a rejoint Three 6 Mafia en 1995. Elle était l’une des deux seules femmes membres du groupe, aux côtés de La Chatte. Three 6 Mafia a sorti cinq albums au cours des six années où Gangsta Boo était avec le groupe. Elle quitte le groupe en 2001 pour se concentrer sur sa carrière solo.

Elle a sorti 3 albums solo.

En tant qu’artiste solo, Gangsta Boo a sorti trois albums, de 1998 à 2003. Son deuxième album, Les deux mondes *69a culminé au numéro 29 sur le Panneau d’affichage 2000. Gangsta Boo a également sorti plusieurs mixtapes qui ont eu du succès. Sa dernière mixtape est sortie en 2018.

Elle a collaboré avec d’autres grands rappeurs.

Gangsta Boo a constamment travaillé avec des artistes célèbres tout au long de sa carrière. En 2001, elle collabore avec Eminem sur la chanson “Throw It Up”. Certains des autres artistes avec lesquels elle a collaboré incluent Latte, GloRilla, Tinashe, Junglepussy, et Exécutez les bijoux.

Elle travaillait sur un nouveau projet avant sa mort.

Gangsta Boo a teasé un projet à venir en préparation début décembre, dans une interview avec Panneau d’affichage. “En ce moment, je travaille juste sur un projet, ça s’appelle Le BooPrint et j’espère que je laisserai tomber ce premier trimestre l’année prochaine, je suis juste heureuse de laisser tomber le contenu maintenant », a-t-elle déclaré à la publication.

