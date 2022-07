5 choses à propos du fils de Cyndi Lauper qui a été arrêté – Hollywood Life

Voir la galerie





Icône pop Cyndi Lauper s’est réveillée avec une nouvelle troublante le matin du jeudi 14 juillet. Son fils de 24 ans, Déclyn, a été arrêté après avoir été retrouvé assis sur le siège du conducteur d’une voiture volée à New York. Le département de police de New York a confirmé HollywoodLa Vie que la progéniture de la chanteuse “Girls Just Wanna Have Fun” a été placée en garde à vue après que les agents ont découvert qu’une voiture était garée en double. “C’était une Mercedes-Benz 2014 et lorsqu’ils l’ont appelée, ils ont appris que la voiture avait été volée”, lit-on dans le communiqué du NYPD. “Un homme de 24 ans, Declyn Lauper, était dans le siège du conducteur et a été arrêté et accusé d’utilisation non autorisée d’un véhicule.”

1. Declyn est le seul enfant du gagnant d’un Grammy.

Cyndi partage son enfant unique avec son mari David Thortonqu’elle a épousé en 1991. Declyn Wallace Thornton Lauper est née le 19 novembre 1997.

Célébrités arrêtées en 2022 : ASAP Rocky, Tiffany Haddish et d’autres clichés

2. C’est un rappeur qui a collaboré avec G-Easy

Declyn s’est fait un nom dans le monde de la musique en tant que rappeur Dex Lauper. Avec 2 millions de followers sur Instagram, l’étoile montante a collaboré avec de grands noms, dont G-Easy. Le couple a travaillé ensemble sur la chanson de 2019 “KIDS”.

3. Après son arrestation, il a posté un clip vidéo sur la “vie privée”

Declyn était assis dans la Mercedes C350 qui a été signalée volée il y a deux ans, par TMZ. Le musicien a été autorisé à quitter le poste de police avec un ticket de comparution pour une future date d’audience. Fait intéressant, deux jours plus tard, il a posté une vidéo musicale sur son Instagram avec les paroles de la chanson dans la légende, indiquant : “Pas de temps pour TMZ, je veux juste de la confidentialité, je veux juste du temps pour moi !”

4. Cyndi a dit que c’était “difficile” pour Declyn d’avoir une mère célèbre

Dans une interview en 2008, la légendaire pop star a parlé de son fils vivant avec une mère célèbre. “C’est dur pour lui”, a-t-elle dit Le gardien. “Les gens le regardent et il ressent la pression d’être mon fils. Quelqu’un est venu vers moi dans la rue et a continué à parler et à parler. Declyn a ensuite dit: “Qui êtes-vous?” Et j’ai dit, ‘Je suis une maman.’ Et il a dit: “Non, tu n’es pas – tu es Cyndi Lauper!” “

5. Declyn protège farouchement sa mère

Il semble que Declyn n’ait rien contre son parent gagnant d’un Grammy pour être célèbre, cependant. Dans une récente histoire Instagram, la jeune étoile montante a partagé une photo du couple marchant sur le tapis rouge des VMA 2021 avec la légende : « Dites ce que vous voulez de moi mais gardez le nom de ma mère hors de votre bouche. Je n’aurais pas pu demander à Dieu une meilleure mère.