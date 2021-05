5 choses à propos du F-150 Lightning de Ford

Ford a officiellement dévoilé le nouveau pick-up électrique F-150 Lightning le 19 mai 2021 à son siège mondial à Dearborn, Michigan. Michael Wayland / CNBC

DETROIT – Si quelqu’un doute de l’importance du Ford F-150 Lightning électrique pour Ford Motor, il ne devrait pas le faire après les débuts en salles du véhicule au siège mondial du constructeur automobile cette semaine au Michigan. Ford a transformé sa maison de 12 étages – connue sous le nom de «Maison de verre» pour son design moderne en forme de boîte et de verre – en un écran de projection de 64 000 pieds carrés pour le dévoilement officiel du véhicule mercredi soir. C’était une présentation exagérée qui a parlé de l’importance du véhicule et de la franchise de camionnettes de Ford, qui se taille la part du lion des bénéfices de l’entreprise. Le président de Ford, Bill Ford, l’a qualifié de «moment déterminant» et de «jour historique» pour l’entreprise. Le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré que c’était un «moment de fierté énorme» et qu’il serait un test pour savoir si les Américains traditionnels veulent vraiment des véhicules électriques.

Ford a tout mis en œuvre pour rendre le véhicule attrayant pour les clients des camionnettes – de son prix à sa fonctionnalité et à son design. Il a également ajouté des fonctionnalités surprenantes qui ne seraient pas possibles avec un véhicule à essence, comme un énorme coffre avant, ou un frunk, et la possibilité d’alimenter une maison pendant des jours. Voici plus d’informations sur ces fonctionnalités ainsi que d’autres choses à savoir sur le camion.

Conception anti-Tesla

Le pick-up ressemble au F-150 actuel du constructeur, mais comprend de nouvelles caractéristiques intérieures et extérieures. Il est alimenté par deux moteurs électriques et une batterie au lieu d’un moteur à essence traditionnel. Il sera proposé en deux options de batterie avec une autonomie ciblée de 230 miles ou 300 miles, a déclaré Ford. La conception et la fonctionnalité du pick-up F-150 Lightning sont censées être un camion, « pas une expérience scientifique », selon Linda Zhang, ingénieur en chef du véhicule.

Une photo promotionnelle du Cybertruck de Tesla. polycopié

Prendre un coup à La conception du Cybertruck de Tesla, Jasen Turnbull, responsable marketing pour le Lightning, l’a exprimé d’une manière différente: «Nos clients nous ont dit qu’ils voulaient quelque chose de moderne et avancé, mais ne voulaient pas que leur camion ressemble à un arrêt de porte ou à un vaisseau spatial», a-t-il déclaré. « Ils voulaient quelque chose de distinct mais pas différent. » Le prochain Cybertruck de Tesla a un design unique et polarisant qui a été inspiré par les films « Blade Runner » et « The Spy Who Loved Me ».

Il peut alimenter une maison

Le F-150 Lightning est disponible avec 11 prises de courant, dont quatre dans le coffre et une de 240 volts dans la boîte de ramassage pour les équipements lourds. En utilisant la batterie du véhicule, le camion fonctionne également comme un générateur électrique. Selon la quantité d’électricité consommée, il pourrait alimenter une maison jusqu’à 10 jours, a déclaré Ford. Ford s’associe à la société solaire Sunrun pour offrir un chargeur de VE à domicile et un onduleur qui tireraient automatiquement de l’énergie du camion lorsqu’il est branché – assez pour alimenter toute une maison ou certains produits critiques pendant une panne de courant. Ils proposeront également une installation solaire pour les propriétaires.

Un modèle hybride électrique-gaz actuel du F-150 2021 comprend également un générateur électrique mais pas le niveau de puissance de la version EV. Le F-150 Lightning est estimé à jusqu’à 563 chevaux et 775 lb-pi de couple – environ 130 chevaux et 200 lb-pi de couple de plus que la version la plus performante avec moteur.

‘Frunking génial’

Le Lightning possède également un camion avant massif, ou frunk. Le fronc, situé là où le moteur serait généralement, est unique car la calandre du véhicule est intégrée dans le capot. Il crée une zone ouverte et plate qui est plus facile à charger et à décharger qu’une corbeille de type bac que l’on trouve sur la plupart des véhicules électriques. Il ajoute 14,1 pieds cubes carrés de stockage sécurisé pour les articles secs ou humides. Pour ce dernier, il dispose également d’un drain en bas.

Ford F-150 Lightning 2022 Gué

«J’aime dire que c’est génial», a déclaré Nancy Reppenhagen, superviseur Ford du processus global de fonctionnalités qui a dirigé le développement du frunk. Pour le talonnage, elle a dit qu’il pourrait être utilisé comme une glacière, une table ou un support pour un grand téléviseur à écran plat. Le frunk comprend également quatre prises de courant de 110 volts et deux ports USB pour le chargement. Il est conçu pour stocker jusqu’à 400 livres.

Prix ​​et bénéfices

Le prix du véhicule, tout comme le F-150 traditionnel, a une large bande passante. Ford a déclaré qu’une version orientée travail du camion commencerait à 39 974 $. Les modèles plus axés sur le consommateur commenceront à 52 974 $ et se termineront à environ 90 000 $. Le «74» à la fin du prix a une signification cachée, a déclaré un porte-parole de Ford à CNBC. C’est un clin d’œil au 74e anniversaire de la Ford F-Series en 2022, qui est la première année modèle du F-150 Lightning.

Ford a déclaré que le véhicule serait rentable, mais les dirigeants ont refusé de dire si chaque modèle rapporterait de l’argent. Il devrait être l’un des premiers pick-up électriques grand public, sinon le premier, lorsqu’il arrivera dans les salles d’exposition des concessionnaires d’ici la mi-2022.

