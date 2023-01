5 choses à propos du demi-frère de Lisa Marie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Navorone Garibaldi est le fils de Priscilla Presley et de son ancien petit ami de longue date, Marco Garibaldi

Il a écrit une lettre déchirante à sa demi-sœur Lisa Marie Presley après sa mort en janvier 2023 à l’âge de 54 ans

Navarone est un musicien à succès qui a créé son propre groupe appelé Them Guns

Lisa Marie Presleyest le demi-frère, Navarone Garibaldis’est rendu sur son Instagram le 13 janvier 2023 pour lui écrire un hommage émouvant quelques jours après sa mort à l’âge de 54 ans. côté », a-t-il écrit, faisant référence à la mort prématurée de son père, Elvis Presley, et son fils unique, Benjamin Keough. « Je sais que les deux dernières années n’ont pas été faciles pour toi, et j’aurais aimé que les choses soient différentes entre nous. Quoi qu’il en soit, tu es ma sœur et je t’envoie de l’amour et des prières pour ton voyage de retour », a-t-il ajouté, avant de terminer,« Je n’arrive toujours pas à y croire, je suis à court de mots. Je t’aime soeurette. Bejos. Navarone a ajouté une douce photo de lui-même en tant que bébé avec Lisa Marie, qui avait 19 ans son aînée, veillant sur lui. Découvrez-en plus sur le seul frère de la défunte star ci-dessous.

Quel est le lien entre Navarone et Lisa Marie ?

Comme les fans le savent, Lisa Marie est la fille unique d’Elvis et Priscille Presley. Après la séparation du célèbre couple en 1973, Priscilla allait sortir avec quelques hommes de haut niveau jusqu’à ce qu’elle rencontre le scénariste et producteur brésilien Marco Garibaldi. Le couple est resté ensemble pendant 22 ans avant de rompre en 2006. Pendant leur temps ensemble, ils ont accueilli Navarone le 1er mars 1987, donnant à la fille unique de Priscilla un demi-frère !

Au moment de la mort de Lisa Marie, la mère de Navorone a également rendu un hommage réconfortant à la défunte star. “C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, a déclaré Priscilla dans un communiqué. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue.”

C’est une rock star à succès

En 2013, Navarone décide de porter ses talents musicaux de chanteur et de guitariste sur scène et co-fonde le groupe Them Guns. Le groupe s’appelle “un groupe de synthé rock avec un son progressif évoquant la danse”, selon le site Web du groupe. Navarone a déclaré à Music News que leur son était inspiré de grands noms tels que Nirvana, Nine Inch Nails et Chemical Brothers. En 2015, Them Guns avait quelques chansons sur la bande originale du film, Tais toi et conduit.

Il “souhaitait que les choses” soient “différentes” entre lui et Lisa Marie

Dans son hommage réconfortant (ci-dessous), Navarone a déclaré qu’il “souhaitait que les choses” soient “différentes” entre lui et Lisa Marie. Cependant, il n’a pas donné plus de détails sur ce qui s’est passé ou non entre les demi-frères et sœurs qui lui ferait ajouter cela dans son message Instagram. HollywoodLa Vie vous tiendra au courant de toute mise à jour concernant sa relation avec Lisa Marie.

Priscilla a dit qu’elle était «fière de lui» pour ne pas rouler sur les queues de cheval de Lisa Marie.

« Mon fils Navarone est sa propre personne. Il veut faire son propre truc et je suis vraiment fier de lui », a déclaré Priscilla au Guardian. « Il ne veut pas se mettre sous les projecteurs, et il a toujours été comme ça. Il ne roule pas sur Elvis et il ne roule pas sur Lisa. Elle a ajouté qu’elle s’était assurée de ne pas comparer les membres de sa famille à l’icône Elvis. “Nous n’avons jamais dit ‘Elvis ceci, Elvis cela’ à nos enfants, car sinon vous construisez quelque chose qui leur est presque inaccessible”, a-t-elle déclaré.

Navarone marié en Suisse

Navarone s’est marié avec Elisa Achili à l’hôtel Schloss Hünigen à Konolfingen, en Suisse, en février 2022. “Je n’aurais jamais pensé trouver un homologue aussi compréhensif et solidaire”, a déclaré Navorone Personnes. “Elle fait tout ce que nous faisons sans effort, et je ne peux pas imaginer la vie sans elle.”

