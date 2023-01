5 choses à propos du défunt fils de Lisa Marie Presley – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Benjamin Keough était le fils unique de Lisa Marie Presley et de son ex-mari Danny Keough

Il avait une étrange ressemblance avec son grand-père, Elvis Presley

Benjamin est mort d’une blessure par balle auto-infligée à l’âge de 27 ans en 2020

Lisa Marie Presley est décédée d’un arrêt cardiaque mortel à l’âge de 54 ans le 12 janvier 2023, cinq mois seulement après avoir écrit un essai déchirant sur le deuil après la mort de son fils unique, Benjamin Keough, qui s’est suicidé deux ans plus tôt. « J’ai fait face à la mort, au deuil et à la perte depuis l’âge de 9 ans. J’en ai eu plus que la juste part de quiconque dans ma vie et d’une manière ou d’une autre, j’ai réussi jusqu’ici », a écrit Lisa Marie, par Personnesfaisant référence à la mort de son père, icône du rock Elvis Presley. « Mais celle-ci, la mort de mon beau, beau fils ? Non. Juste non… non non non non… » Le message s’est terminé sur une note plus optimiste, cependant, avec Lisa Marie révélant qu’elle travaillait sur la douleur. Avec sa mort, cependant, les enfants restants de Lisa Marie – Riley Keough et jumeaux harpiste et Finley Lockwood — ont maintenant dû recommencer le processus de deuil.

En juillet 2020, Benjamin a été retrouvé mort dans la banlieue de Los Angeles à Calabasas. À l’époque, le représentant de Lisa Marie a dit HollywoodLa Vie qu ‘«elle a le cœur complètement brisé, inconsolable et au-delà dévastée mais essaie de rester forte pour ses jumeaux de 11 ans et sa fille aînée Riley.” Le représentant a ajouté: “Elle adorait ce garçon. Il était l’amour de sa vie.” La mort du jeune homme serait considérée comme un suicide après qu’il se soit tiré une balle dans la poitrine. En savoir plus sur le fils de Lisa Marie, ci-dessous.

Il vient d’une famille célèbre

Benjamin est le fils de Lisa, 52 ans, et de son ex-mari Danny Keough55 ans, ainsi que le petit-fils de feu Elvis Presley et Priscille, 75. Elvis reste l’un des enregistrements les plus réussis de tous les temps, avec 149 chansons apparaissant sur Billboard’s Hot 100 et 18 succès numéro un. Ben est le deuxième aîné des quatre enfants de Lisa et a gardé un profil relativement bas parmi son célèbre clan.

Il ressemblait à Elvis

Benjamin a une étrange ressemblance avec The King of Rock N’ Roll, souvent pour le plus grand plaisir des fans d’Elvis. “Ben ressemble tellement à Elvis. Il était à l’Opry et était la tempête tranquille derrière la scène », a déclaré sa fière maman Lisa. CMT en 2012. « Tout le monde s’est retourné et a regardé quand il était là-bas. Tout le monde l’attrapait pour une photo parce que c’était juste étrange”, a-t-elle ajouté.

Lisa a écrit une chanson sur Ben

Lisa dédie souvent des chansons à ses enfants, Ben inspirant sa chanson de 2012 “Storm And Grace”. Dans la chanson, elle parle de Ben – qui avait 19 ans à l’époque – qui grandit trop vite. « Arrêtez d’aller si vite là-bas, puis relâchez l’accélérateur. Mon cœur ne semble pas pouvoir le supporter, ta tempête et ta grâce », croons. Elle a accompagné la chanson d’un magnifique clip vidéo mettant en vedette des photos de famille.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles il avait un contrat d’enregistrement

Comme son grand-père et sa maman, Ben était aussi musical ! À seulement 17 ans, des rapports ont fait surface selon lesquels il avait signé un contrat d’enregistrement de 5 millions de dollars avec Universal Records pour enregistrer jusqu’à cinq albums – mais les représentants d’Universal ont par la suite nié que ces informations soient vraies. “Cette histoire est totalement fausse” Peter Lo Fruitovice-président exécutif d’Universal Music Group, a déclaré à l’époque.

Sa soeur est une actrice

Ben est le petit frère de Riley Keough, qui a récemment joué dans un film d’horreur indépendant Le chalet. Elle est également apparue dans romance/mystère Oiseau de tremblement de terreet séries télévisées L’expérience de la petite amie. Riley marié Ben Smith Petersen en 2015. Ben a également des demi-frères et demi-sœurs jumeaux Finley et harpiste11 ans, par l’intermédiaire de sa mère.

