5 choses à propos de la star de “Murphy Brown” morte à 86 ans – Hollywood Life

Crédit d’image : Everett Collection

Charles Kimbrough était un acteur vétéran qui a été nominé pour un Tony et un Emmy

Son rôle le plus célèbre était de jouer le présentateur de nouvelles Jim Dial sur ‘Murphy Brown’

Il est décédé à l’âge de 86 ans en 2023

Dans une triste nouvelle, l’acteur Charles Kimbrough décédé à l’âge de 86 ans le 11 janvier 2023 à Culver City, Californie. Nominé à la fois pour un Tony et un Emmy dans sa brillante carrière d’acteur, Charles était surtout connu pour avoir joué un présentateur de nouvelles grincheux en face Candice Bergen sur la sitcom Murphy Brunqui s’est déroulé de 1988 à 1998. En savoir plus sur l’acteur ci-dessous.

D’où venait Charles ?

Né le 23 mai 1936 à St. Paul, Minnesota, Charles se spécialisera en musique et en théâtre à l’Université de l’Indiana et obtiendra plus tard une maîtrise de la Yale School of Drama. “Il venait d’une famille boutonnée du Midwest, et il avait donc grandi avec des gens qui ressemblaient beaucoup aux personnages qu’il jouait”, a déclaré son fils, Jean Kimbroughdit Le New York Times. «Ils ont ressenti très profondément, mais l’ont caché sous une façade de manières et de bienséance. D’une manière ou d’une autre, il a réussi à communiquer ce sentiment au public, même si les gars avec qui il jouait gardaient tout à l’intérieur.

Il a joué dans une comédie musicale de Steven Sondheim à Broadway

Après avoir quitté Milwaukee pour New York, Charles a été immergé dans la scène théâtrale de la Big Apple. Après une piqûre de petits rôles, il a frappé fort avec un rôle principal dans la production de Broadway en 1970 du Steven Sondheim musical Entreprise. Son travail conduirait à une nomination aux Tony et au début d’une énorme carrière, qui le faisait souvent jouer des personnages tendus. Dans la reprise de Broadway en 2012 de HarveyKimbrough a même joué le psychiatre rigoureux obsédé par la réputation de sa clinique.

“Malheureusement, je suis vraiment doué pour jouer des crétins d’un genre ou d’un autre”, a-t-il déclaré au Wall Street Journal en 2012. “J’ai toujours été un peu gêné en tant qu’acteur, et je suppose que cela se lit parfois comme pompeux. ”

“À partir de 30 ans, j’ai en quelque sorte donné une impression lors d’une audition qui les a fait me mettre mentalement dans un costume trois pièces ou mettre une mallette dans ma main”, a-t-il ajouté. «S’il y avait un rôle de type raide, le réalisateur s’égayait quand j’entrais. Ce n’était pas la réponse que je voulais. J’étais dans l’angoisse.

Charles a transformé son rôle de “Murphy Brown” en un clin d’œil aux Emmy

Ce genre de parties prétentieuses a conduit à son rôle le plus célèbre en tant que présentateur de nouvelles Jim Dial dans Murphy Brun. Hilarant face à Candice Bergen, qui jouait le personnage principal, Charles allait être nominé pour un Emmy en tant que meilleur acteur dans un second rôle.

Il était marié à une actrice de la sitcom ‘Alice’

Près d’une décennie après son divorce d’avec sa première femme en 1991, Mary Jane (Wilson) Kimbrough, une actrice qu’il avait rencontrée à Yale, Charles épouserait Beth Howland, qui a joué avec lui dans Entreprise. Plus tard, elle est devenue célèbre en tant que Vera, la serveuse aérienne du Linda Lavine-sitcom dirigé Alicequi a fait ses débuts en 1976.

Charles était un papa adoré

Malheureusement, Beth est décédée d’un cancer du poumon à l’âge de 76 ans en 2016. En plus de son fils, John, Charles laisse dans le deuil une sœur, Linda Kimbroughet une belle-fille, Holly Howland.

