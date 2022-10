5 choses à propos de la nouvelle épouse de Robert Kraft – Hollywood Life

Voir la galerie





Propriétaire du New England Patriot Robert Kraft marié Dana Blumberg à New York le 14 octobre 2022

marié à New York le 14 octobre 2022 On aurait dit aux invités qu’il s’agissait d’un “coup d’envoi et d’une soirée de toucher des roues” au lieu d’un mariage

Les noces surprises avaient Tom Brady, Elton John, Ed Sheeran et plus de stars présentes

et plus de stars présentes Robert et Dana ont commencé à se fréquenter en 2019 et se sont fiancés en mars 2022

Kraft, dont la première femme est décédée d’un cancer en 2011, vaut environ 10 milliards de dollars

Propriétaire du New England Patriot Robert Kraft81 ans, a épousé sa petite amie, Dana Blumberglors d’une cérémonie surprise à New York le 14 octobre 2022. Les invités auraient été invités à se présenter pour un “Kickoff and a Touchdown Party” au Hall des Lumières dans le bas de Manhattan pour garder les noces secrètes, par Page 6. En parlant d’invités, la soirée a vu Tom Brady, Elton John et Ed Sheeran célébrer le grand jour du milliardaire avec sa magnifique épouse. Continuez à lire pour en savoir plus sur Dana, ci-dessous!

1. Que fait Dana dans la vie ?

Dana est un ophtalmologiste certifié basé à New York, spécialisé dans le glaucome, selon Le New York Post. Elle aurait obtenu son diplôme de la Saint Louis University School of Medicine en mai 2000, effectué une résidence à Case Western Reserve à Cleveland, Ohio en 2004 et a ensuite terminé sa bourse au Wilmer Eye Institute de l’Université Johns Hopkins.

2. Comment Dana et Robert se sont-ils rencontrés ?

Bien que l’on ne sache pas où ils se sont rencontrés, Dana et Robert ont commencé à se fréquenter en 2019. À Roland-Garros cette année-là, le couple a fait ses débuts en couple, se tenant la main tout en regardant les compétitions, selon le Le New York Post. Après un voyage ensemble aux finales de la Coupe du monde de football féminin à Paris un mois plus tard, le couple a ramené leur romance brûlante aux États-Unis, où ils ont côtoyé l’élite hollywoodienne à la soirée des Oscars d’Elton John.

3. Robert et Dana ont un écart d’âge de 30 ans

Le milliardaire Robert a récemment eu 81 ans, tandis que sa belle épouse a récemment fêté son 47e anniversaire. Robert ne semble pas gêné par la différence d’âge, car sa dernière petite amie sérieuse, l’actrice Ricki Noël Lander, avait aussi presque 40 ans de moins que lui !

4. Que portait Dana au mariage ?

Dana est arrivée à la fausse fête de football / mariage secret dans un Elie Saab combinaison qu’elle a aidé à concevoir, a déclaré une source Page 6. Une fois le secret révélé et la cérémonie sur le point de commencer, elle s’est changée en ivoire Naeem Khan robe de mariée, selon le point de vente.

5. Que s’est-il passé au mariage ?

Le mariage était prévu dans 3 semaines après qu’Elton John ait fait savoir au couple qu’il était disponible pour se produire, par Page 6. Le gagnant d’un Grammy a annoncé pour la première fois les nouveaux mariés en tant que M. et Mme Robert Kraft et a ensuite interprété certains de ses classiques comme “Tiny Dancer” et “Can You Feel the Love Tonight”. On a dit qu’Ed Sheeran le rejoindrait en duo pour “Candle in the Wind”.

Parmi les autres stars témoins des performances incroyables, il y avait Jon Bon Jovi, Kenny Chesney, Meek Mill et producteur de film nominé aux Oscars Brian Grazer.