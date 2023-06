5 choses à propos de la femme d’Adrian Grenier – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Marisol Pesquera/Simon/Shutterstock

Adrian Grenier est un acteur connu pour ses rôles dans Entourage, Le Diable s’habille en Prada, et plus.

Lui et Jordan Roemmele se sont mariés en 2022.

Le couple a annoncé le 8 juin 2023 qu’il avait accueilli son premier enfant, un fils, il y a à peine « quelques semaines ».

Adrien Grenier est surtout connu pour son rôle de Vincent Chase dans HBO Entourage. Le natif du Nouveau-Mexique, âgé de 46 ans, a remporté une nouvelle légion de fans en vedette dans le Mark Wahlberg-série produite – mais il avait déjà un solide public en jouant dans les années 1999 Rendez-moi fou avec Mélissa Joan Hart et ensuite jouer le morceau dans le clip vidéo d’accompagnement avec Britney Spears! Il a ensuite consolidé son statut d’idole de premier plan lorsqu’il a remporté le rôle de d’Anne Hathaway petit ami dans la comédie emblématique de 2006 le diable s’habille en Prada.

Depuis la fin de Entourage en 2011 – avec une version cinématographique en 2015 – Adrian a gardé un profil bas dans la catégorie des acteurs à l’écran. Il s’est concentré sur le travail derrière la caméra et a consacré son temps à de nombreux efforts philanthropiques, notamment en lançant une marque de style de vie durable appelée SHFT.

Une romance avec Jordan Römmeleavec qui Adrian s’est enfui en juin 2022. Plus récemment, le couple adoré a annoncé la naissance de leur fils, Seiko Aurèle Grenier, le 8 juin 2023. « Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée de notre fils qui est né il y a quelques semaines. En un instant… Nos cœurs se sont élargis au-delà de l’espace infini », a légendé le couple sur le carrousel de photos du baby bump de Jordan. « Nous cultivons notre monde maintenant pour préserver son innocence, sa magie et laisser suffisamment d’espace calme pour entendre et encourager son rugissement. » Découvrez tout sur la beauté qui a volé le cœur du bel acteur au milieu des nouvelles passionnantes sur les bébés, ci-dessous !

Le mariage d’Adrian et Jordan était une surprise

Le couple a décidé de se marier sur un coup de tête alors qu’ils étaient dans le magnifique pays du Maroc pendant des vacances avec leurs amis les plus proches. « Ce n’était pas prévu », a déclaré Adrian Personnes des noces surprises. “Nous nous sommes enfuis dans les montagnes de l’Atlas pendant des vacances avec des amis au Maroc.”

Le couple a dit « oui » avec une ficelle pour les bagues

Comme les noces étaient une idée de dernière minute, Adrian et Jordan n’étaient pas du tout préparés. L’une des parties les plus importantes de la cérémonie a dû être improvisée, un peu comme le reste : les alliances ! « Nous avons embrassé la sérendipité du moment et avons pris la décision de faire le nœud – littéralement, nous n’avions pas de bagues, donc nous avons utilisé de la ficelle pour les bagues », a déclaré Adrian au point de vente.

Un ami a été ordonné sur son téléphone portable pour épouser le couple

En parlant d’improvisation, un autre aspect qui devait être ailé était un officiant pour épouser Adrian et Jordan ! Heureusement, la foule avait le wifi dans les montagnes de l’Atlas ! Adrian a déclaré à la source d’information que son ami musicien RY X « a été ordonné sur son téléphone portable au dîner – heureusement que nous avions le wifi – afin d’officier le mariage, puis a chanté magnifiquement après cela. »

Le couple a été lié pour la première fois en 2017

Alors que le couple est extrêmement discret avec leur relation, il a été rapporté qu’ils avaient commencé la romance brûlante en 2017. Selon leurs comptes Instagram, ils ont récemment déménagé à Austin, TX et ont parlé de commencer un sanctuaire de la faune.

Jordan appelle son mari « la magie sans fin »

S’adressant à son Instagram le 24 juin 2022, la magnifique nouvelle mariée a partagé un album photo du mariage fantastique au Maroc. Parallèlement aux superbes clichés, elle a écrit: «Je suis si fière de notre voyage. Je suis ravie de t’appeler mon mari et de vivre une vie imprégnée de ta magie sans fin. Je suis honoré de t’aimer et d’être aimé par toi. Je respecte le travail que tu as fait, toutes les choses que tu as posées et ramassées pour mieux m’aimer. Je suis en admiration devant vous à chaque instant; la façon dont vous aimez, donnez et interagissez avec le monde. Votre présence magnétique apporte de la joie à ceux qui vous entourent.

