Beaucoup d’entre nous ont travaillé à domicile ces derniers mois et il n’est pas étrange d’avoir pris du poids supplémentaire pendant cette période. Si vous ressentez le besoin de retrouver la forme et la santé, vous voudrez peut-être recommencer à courir une fois que les activités de plein air pourront reprendre en toute sécurité dans votre région. La course à pied est l’un des meilleurs moyens de perdre ces kilos en trop et en même temps de garder votre corps en forme et d’améliorer votre endurance. Mais même une activité apparemment simple comme la course à pied nécessite un peu de réflexion et de soin. Voici quelques points à garder à l’esprit lorsque vous commencez:

1. Ne pas trop manger avant de courir

Évitez de manger un repas copieux et copieux avant d’aller courir. Lorsque nous commençons à courir, notre flux sanguin est dirigé vers les muscles squelettiques qui aident à la course, tandis que le flux sanguin vers le système digestif est réduit. Cela ralentit le processus digestif. Donc, si vous mangez un repas copieux et copieux avant de courir, il ne sera pas digéré correctement et vous pourriez finir par avoir des symptômes tels que des crampes et des points de suture latéraux.

Si vous courez tôt le matin, vous pouvez courir une heure l’estomac vide. Si vous courez plus tard dans la journée, attendez au moins une à deux heures après avoir mangé un repas avant de courir.

2. Maintenez votre hydratation

Vous devez continuer à boire de l’eau tout au long de la journée pour rester bien hydraté. Ne buvez pas beaucoup d’eau avant de partir pour une course, car cela vous mettra mal à l’aise avec un estomac qui bouge. Si vous courez longtemps, vous vous arrêtez toutes les 15 à 20 minutes et buvez quelques gorgées d’eau. Une personne doit consommer au moins deux litres d’eau tout au long de la journée.

Les coureurs doivent éviter les boissons contenant de la caféine, car elles peuvent augmenter la fréquence cardiaque. Les boissons sucrées doivent également être évitées car elles ne donnent qu’une poussée d’énergie temporaire qui diminue assez rapidement.

3. Étirez-vous avant de courir

Les étirements sont l’étape la plus importante qui doit précéder la course à pied ou toute forme d’exercice. On nous a toujours appris l’étirement statique dès l’école, qui consiste à s’étirer tout en se tenant au même endroit. Cependant, des études indiquent que l’étirement statique allonge les muscles, mais déclenche également une action réflexe protectrice qui empêche l’étirement excessif des muscles. Cela peut rendre les muscles raides.

C’est pourquoi la plupart des entraîneurs suggèrent un échauffement dynamique, étirant les muscles à travers une large gamme de mouvements qui simulent le mouvement de course, aide à une meilleure lubrification des articulations avant de courir.

4. Bonne paire de chaussures

Juste comment préparer un repas incroyable, vous avez besoin de tous les ingrédients; pour commencer à courir, vous avez besoin d’une bonne paire de chaussures de course. Vous n’êtes pas obligé d’acheter la paire de chaussures la plus chère mais celles qui vous vont bien et ne vous laissent pas glisser ou glisser. Les chaussures de course aident le pied à frapper le sol de manière à réduire l’impact qui se propage sur votre jambe lorsque vous courez. Ils protègent également vos pieds des ampoules douloureuses.

5. Maintenir la cohérence

Si vous voulez développer l’endurance, vous devez continuer. Courir trois à quatre fois par semaine au départ est un bon début. Cela renforcera votre force et votre endurance musculaires et cardiovasculaires. Vous pouvez vous reposer ou faire une pause en cas de blessure ou de maladie, mais évitez de rester trop longtemps sans courir.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Fonctionnement.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.