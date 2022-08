5 choses à faire dans le comté de McHenry : – Shaw Local

1. Blues, bières et barbecue, débutera à 16h30 vendredi et se poursuivra jusqu’à dimanche à Peterson Park, 4300 Peterson Park Road, McHenry, offrant un éventail de musique live, de bières artisanales et de barbecue. Les groupes incluent John Todd et son groupe sur scène à 17 heures, suivis du style et des sons pleins d’adrénaline de Jimmy Nick.

5 choses à faire

Le coût pour y assister est de 10 $ par jour pour les billets achetés avant le 17 août, ou de 15 $ à la porte. Un laissez-passer de trois jours est disponible pour 20 $ d’ici le 17 août ou 25 $ à la porte. Les laissez-passer VIP sont disponibles au prix de 100 $ chacun et comprennent l’entrée à la tente VIP où des plats légers seront servis, ainsi que six tickets de boisson pouvant être utilisés dans la zone du bar VIP.

Il s’agit du plus grand événement de collecte de fonds du Rotary de la région de McHenry de l’année. Trouvez les détails et la programmation des divertissements sur mrbbb.com.

2. Marché des fermiers de 9 h à 15 h, samedi au magasin Wauconda Tractor Supply, 600 W. Liberty St. Le marché proposera des produits frais cultivés localement, ainsi que d’autres produits de saison.

3. Woodstock sur le Square Benefit Car Show de 16 h à 20 h samedi, sur la place historique de Woodstock, 121 W. Van Buren St. à Woodstock. Gratuit pour le public. Frais de 15 $ et inscription pour les participants avec les 10 meilleures voitures recevant des trophées ainsi que le choix des constructeurs et un tirage 50/50. Le produit profite à Turning Point of Woodstock.

4. Association des pompiers de Spring Grove 30e Steak Fry annuel Levée de fonds de 16 h à 20 h le samedi au Spring Grove Horse Fair Park, 8105 Blivin St. à Spring Grove.

5. Marché fermier de Cary de 9 h à 13 h le dimanche, 100 W. Main St. à Cary. Le Rotary de Cary Grove vous propose le Cary Farmers Market avec des vendeurs locaux proposant des fruits frais, des légumes, des viandes, des fromages, des confitures et des produits de boulangerie.

