5 choses à faire dans le comté de McHenry – Shaw Local

1. Le Équipe de ski du spectacle aquatique Wonder Lake poursuit ses émissions gratuites du vendredi cette semaine.

L’équipe de ski a lancé sa saison le week-end du Memorial Day et prendra les vagues à 19 heures la plupart des vendredis jusqu’en août, selon son site Web.

Le spectacle peut être regardé depuis la plage privée appartenant à la Wonder Center Property Owners Association à Hancock et East Lake Shore Drives. Le stationnement dans la rue est disponible et les dons sont acceptés et appréciés. Les vêtements d’équipe sont également disponibles à l’achat via les boosters.

Les participants peuvent apporter une chaise ou une couverture.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur wonderlakeskiteam.org.

2. Fête de la fierté de Woodstock revient ce week-end avec de la musique live, un festival, un défilé et, nouveauté cette année, une course colorée à Emricson Park.

La Rainbow Run aura lieu le samedi 11 juin au parc Emricson. L’enregistrement débute à 10h00, avec des départs échelonnés à 10h30. La course comprend une boucle avec trois stations de couleurs. Le coût est de 20 $ et comprend un t-shirt de l’événement pour les 200 premières personnes qui s’inscrivent.

Pride Promenade aura lieu de midi à 17 h samedi et dimanche autour de la ville. Un défilé inversé aura lieu, au cours duquel les participants découvriront les expositions de célébration dans les maisons et les entreprises locales. Une carte est disponible sur la page Facebook de l’événement samedi matin.

Une tournée des pubs aura lieu de 18 h à 22 h samedi avec enregistrement au kiosque à musique sur l’historique Woodstock Square. Les billets coûtent 20 $ et comprennent deux jetons de boisson. Les 200 premiers billets sont accompagnés d’une paire de lunettes de soleil et d’autocollants Woodstock Pride. Les emplacements participants incluent Chop Suey Hut, Napoli’s Pizza, Ortmann’s, Red Iron, DC Cobb’s, The Cabin, Benton Street Tap et Public House of Woodstock.

Le PrideFest de Woodstock suivra dimanche avec un défilé, de la musique et d’autres divertissements, des vendeurs et de la nourriture sur la place historique de Woodstock. Le défilé commence à 11h, suivi d’une cérémonie d’ouverture à midi et de vendeurs et food trucks de 12h à 17h.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur facebook.com/woodstockpride.

Le défilé Woodstock PrideFest se déroule autour de la place historique de Woodstock le dimanche 13 juin 2021. (Gregory Shaver pour Shaw Media/Gregory Shaver pour Shaw Media)

3. Découvrez un samedi après-midi de baseball très old-school avec un match de baseball d’époque mettant en vedette le club de base-ball de 1858 de la McHenry County Historical Society.

L’équipe accueillera le saumon de Chicago à 14 h samedi à l’école primaire Algonquin Road, 975 Algonquin Road à Fox River Grove.

Formés en 2013, les « indépendants » du comté de McHenry (orthographiés de cette façon dans un article de journal il y a plus de 150 ans) suivent les règles de 1858.

Cela signifie pas de gants, des balles de baseball en peau de citron où les points de suture se rejoignent en haut, pas de balles lancées par le “hurler” et des frappes appelées uniquement si “l’attaquant” se balance et rate. Une balle attrapée au premier rebond est considérée comme un retrait, et une balle est jugée bonne ou mauvaise en fonction uniquement de l’endroit où elle touche le sol pour la première fois.

Les participants peuvent apporter leur propre couverture ou des chaises pour s’asseoir. Des rafraîchissements seront disponibles à la vente.

4. Frappez les rues de Crystal Lake pour l’annuel Faites du vélo avec votre voisin événement organisé par le comité de développement durable de la ville.

La randonnée, un événement familial gratuit ouvert à tous les âges, commence à 12 h 30 dimanche au stationnement de Main Beach, 300 Lakeshore Drive. Trois parcours de longueurs variables sont proposés.

Le plus court, à 5 miles, va de Main Beach à Lippold Park, où il fait une boucle et revient au point de départ.

Le deuxième itinéraire mesure 10 miles de long et se dirige vers le sud le long de la piste cyclable Country Club Road, passant finalement par Four Colonies Park, Crystal Lake South High School et l’usine de traitement des eaux usées alors qu’il se dirige vers l’est en direction de Main Street. L’itinéraire suit la rue Main vers le nord jusqu’au parc Veterans Acres avant de revenir via l’avenue Dole jusqu’à la plage principale.

Le troisième itinéraire, à 20 miles, correspond au deuxième, à l’exception d’une étape supplémentaire depuis le parc Veterans Acres le long de la piste cyclable Ridgefield Trace.

Trouvez une carte sur bit.ly/CLBikeNeighbor2022.

5. L’Alliance nationale sur la maladie mentale du comté de McHenry Cuisiner pour une cause aura lieu du 15 h à 18 h dimanche à la zone de conservation Fel-Pro RRR à Cary.

L’événement gratuit comprendra une vente aux enchères, une chasse au trésor, de la musique et des prix de présence en plus de la nourriture de Taylor Street Pizza Algonquin.

L’espace à l’événement est limité, donc l’inscription est obligatoire à www.namimch.org.

Souhaitez-vous que votre événement soit dans cette fonctionnalité hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Northwest Herald à l’adresse shawlocal.com/northwest-herald/local-events/ où ils sont ensuite pris en compte pour inclusion dans cette fonctionnalité.