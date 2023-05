5 choses à faire dans le comté de Grundy : semaine du 17 mai 2023

1. Aces Classic Cars Cruise Nights et Car Shows : De 17 h à 20 h le vendredi et de 10 h à 14 h le samedi au 502 Twin Rail Drive à Minooka.

Aces Classic Cars double ses événements ce week-end, avec une soirée croisière vendredi et un salon de l’automobile samedi soir. Les amateurs de voitures devraient faire le voyage à Minooka pour voir quels classiques sont en magasin.

Une Pontiac LeMans exposée chez Aces Classic Cars à Minooka. (Michael Urbanec/)

2. JITT – Junk in the Trunk Sales : De 9 h à 15 h le dimanche 21 mai, au 100 Commercial Drive à Morris, juste derrière la station-service BP sur la route 47.

The Junk in the Trunk est un marché aux puces caritatif où tous les dons et les frais des vendeurs vont à un organisme de bienfaisance différent chaque mois, et c’est un bon endroit pour trouver des antiquités, des cadeaux, des jouets, des décorations et plus encore.

3. Flic sur un toit : De 5 h à midi le vendredi 19 mai au 197 Route-6 à Morris.

Un officier du département de police de Morris sera coincé sur le toit de Dunkin ‘for Cop on a Rooftop, un événement annuel qui soutient Special Olympics Illinois.

Morris Patrolman Derek Zumbahlen recueille un don et remet un coupon de donut gratuit à un client lors de la collecte de fonds Cop on Rooftop pour Special Olympics à Dunkin ‘Donuts vendredi matin. (Rob Oesterle/)

4. Vin et jazz avec Roy Backus & Friends : Jeudi soir, le 18 mai, au Montage Wine Bar, 308 Liberty St. à Morris.

Roy Backus et ses amis reviennent au Montage Wine Bar le troisième jeudi de chaque mois. Asseyez-vous et dégustez du vin tout en écoutant du jazz.

5. Cody Calkins au Clayton’s Tap : 20 h 30 vendredi au 122 W. Washington St. à Morris.

Cody Calkins revient au Clayton’s Tap pour lancer le week-end avec de la musique country.