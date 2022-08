5 choses à faire dans le comté de Grundy : Open Mic Night, festival de la bière, shopping et plus encore. – Section locale de Shaw

5 choses à faire

1. Open Mic Night organisé par EXibit : 18 h 30 le vendredi 5 août, à l’exposition, 315 Bedford Rd. à Morris.

L’événement est gratuit. Apportez vos propres collations et boissons.

Pour plus d’informations, appelez le 815-258-5191.

2. Ventes trottoir organisées par la Morris Retail Association : 10 h à 17 h Samedi 6 août, centre-ville de Morris.

Venez profiter de la plus grande vente de l’année. Cette vente annuelle à l’échelle de la ville est l’une des préférées des habitants. Offres de dernière minute sur les vêtements, les articles pour la maison, les ustensiles de cuisine, les accessoires et plus encore.

3. Festival de la bière Morris : 15 h à 19 h le samedi 6 août, à Goold Park, 308 Northern Ave., Morris.

Les bracelets coûtent 35 $ en ligne et 40 $ à la porte sans alcool coûtent 5 $. Doit avoir 21 ans ou plus pour y assister.

Profitez de la bière de plus de 40 brasseries, de la musique et plus encore.

Pour en savoir plus, visitez morrisbeerfest.com.

4. (Presque Célèbre) Cake Walk: 13 h à 15 h Dimanche 7 août, à True North, 539 Bedford Rd. à Morris.

L’événement est gratuit.

Jouez pendant que vous magasinez. Lorsque vous entendez le maître de cérémonie crier “cake walk”, tenez-vous sur le visage d’une célébrité. Si votre célébrité est annoncée, vous gagnez. Plusieurs lots disponibles pour les gagnants.

5. S’mores dans le jardin : 17 h à 18 h le jeudi 4 août à la bibliothèque publique de Morris, 604 Liberty St. à Morris.

Dégustez des s’mores entre amis. Cet événement est gratuit. Passez à la réception pour vous inscrire ou appelez le 815-942-6880. Pour en savoir plus, visitez morrislibrary.com.

