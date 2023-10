Il existe un certain nombre d’événements de type « trick-or-treat » et « trunk-or-treating » dans la vallée de l’Illinois. Une liste de ces événements peut être consultée en ligne sur www.shawlocal.com/illinois-valley/2023/10/19/trick-or-treat-events-in-la-salle-bureau-putnam-counties/

1. Fête de l’épouvantail : Le Scarecrow Fest de la Chambre de commerce de la région de Princeton aura lieu samedi. Les événements auront lieu de 8h30 à 17h30 dans toute la ville. L’événement comprend l’événement Little Blue Truck de Bureau County United Way (9 h à 13 h) et Artists on the Lawn avec le Prairie Arts Council (10 h à 15 h). Il y aura un zoo pour enfants, des artistes de ballons et du maquillage, entre autres activités au Soldiers and Sailors Park., à partir de 8 h 30. Des bonbons ou des friandises dans les magasins de détail de la rue Main sont prévus de 14 h à 16 h, suivis de un concours de costumes d’Halloween et Mutt Strutt à 16h30 au Soldiers and Sailors Park. Le défilé d’Halloween est prévu à 17h30 sur Main Street, suivi d’une représentation des Hocus Pocus Hags au Bureau County Fairgrounds, 811 W. Peru St. Il y aura un certain nombre d’activités pour le Scarecrow Fest de Princeton tout au long de la journée. Pour plus d’informations sur Scarecrow Fest, visitez le site de la Chambre de commerce de Princeton. Facebook page. Cet événement a été décalé de sa date initiale en raison de la pluie.

2. Tapisseries de la Nature : Le Prairie Arts Council accueillera la galerie « Tapestries of Nature » de Mary LaFrenz samedi et dimanche au 24 Park Ave. E. à Princeton. Les heures d’ouverture de la galerie seront de 13 heures à 15 heures. Le programme est en partie soutenu par des subventions de l’Illinois Arts Council Agency, des fonds fédéraux du National Endowment for the Arts et du Princeton Closet. Pour plus d’informations, visitez PrairieArts.org.

3. Concert effrayant d’orgue et de piano : Le concert annuel sur le thème de l’Halloween à Ottawa est prévu dimanche à 18 h 30, à l’étage de l’église Open Table UCC, 910, rue Columbus. Ce concert présente les sons effrayants des organistes et des pianistes dans un espace de performance décoré de toiles d’araignées et de lumières effrayantes. Le spectacle est familial, costumé et gratuit. Écoutez la musique tonitruante de la « Toccata en ré mineur » de Bach jouée au grand orgue, entre autres pièces saisonnières.

4. Danse « Thriller » : Une séance photo puis une danse de groupe sur le « Thriller » de Michael Jackson sont programmées de 17h à 18h30 samedi au Centennial Park au Pérou. Il s’agit d’un événement gratuit et tout le monde est le bienvenu quelle que soit son expérience. Les danseurs doivent assister à quelques répétitions avant l’événement, mais ce n’est pas obligatoire. Les répétitions auront lieu à 19h jeudi et vendredi au 136 rue Marquette. Rendez-vous sur https://tscstudios.wordpress.com/thriller/ pour plus d’informations.

5. Camp hanté du Camp Tuckabatchee: Le camp hanté du 1973 N. 35th Road, Ottawa, est ouvert de 15 h à 22 h les vendredis et samedis. Les heures qui ne font pas peur sont de 15 h à 18 h 30. Le coût est de 10 $. Les heures effrayantes sont de 19 h à 22 h et le coût est de 15 $. Le dimanche est un moment de plaisir en famille et le camp est ouvert de 11 h à 15 h au coût de 10 $. La journée de divertissement en famille comprend des jeux, des citrouilles et des promenades en foin. Il y a des concessions sur place.

Souhaitez-vous que votre événement soit mis en avant dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Times, de NewsTribune ou du Bureau County Republican à l’adresse starvedrockcountry.com/local-events/ où ils sont ensuite envisagés pour être inclus dans cette fonctionnalité.