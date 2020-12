«Billie», un nouveau documentaire à venir vendredi sur iTunes, Apple TV et Amazon Prime Video, considère Holiday comme une victime de plus que des démons personnels. S’appuyant sur des heures d’entretiens audio avec le cercle intime de Holiday, menés par la journaliste Linda Lipnack Kuehl – décédée en 1978, avant de pouvoir terminer une biographie prévue de Holiday – le film sonde les expériences de la chanteuse en matière de racisme, d’agression sexuelle, d’exploitation financière et de persécution par les forces de l’ordre.

Pourquoi tant de grands du jazz sont-ils morts jeunes? A cette question, la chanteuse Billie Holiday a répondu: « Nous essayons de vivre 100 jours en un jour. » Au cours de ses 44 ans, Holiday – dont le style vocal sobre et émotif a laissé une empreinte durable sur la musique populaire américaine – a vécu une vie pleine mais célèbre et tumultueuse, en proie à la dépendance.

Hanoukka, la Fête juive des lumières, est un jour férié de huit jours à cause d’un miracle qui aurait eu lieu en 164 avant JC Lorsque les Maccabées juifs ont redécouvert le temple de Jérusalem, une quantité d’huile suffisante pour une seule journée a été incroyablement brûlée huit.

Cette année, le Musée juif Fête de la famille à Hanoukka, à partir de 10 h le dimanche, aura également une vie longue et inattendue: sa playlist de cinq vidéos sur le musée Chaîne Youtube restera en ligne indéfiniment.

Cet événement virtuel, gratuit avec un RSVP, invite les participants à se balancer à un concert de Hanoukka présenté par les musiciens Daphna Mor et Saskia Lane en partenariat avec Beineinu, une initiative juive. Les spectateurs peuvent également voyager à travers le monde numériquement en dessinant des objets de Hanoukka de la collection mondiale du musée et en se lançant dans une aventure animée avec l’illustrateur. Jeff Hopkins. Les projets artistiques comprennent la réalisation d’images de sténopé, de théâtre de marionnettes d’ombres et de collages de menorah. Tous devraient divertir les enfants de 3 ans et plus, ce qui en soi n’est pas un miracle.

LAURIER GRAEBER

DANSE

Got Soul? Eh bien, faites la queue