5 chiffres liés à une santé cardiaque idéale

Dans quelle mesure vous protégez-vous contre les maladies cardiaques, la principale cause de décès au pays ? Une vérification de cinq chiffres importants peut vous donner une bonne idée : tension artérielle, glycémie, taux de cholestérol LDL et de triglycérides et tour de taille. Ces valeurs donnent une image de l’état de santé général d’une personne et, plus précisément, des facteurs qu’elle peut devoir prendre en compte pour réduire son risque de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral.

Vous trouverez ci-dessous les valeurs idéales pour chaque mesure, ainsi que leur importance et des conseils ciblés pour les améliorer. Des suggestions universelles pour améliorer les cinq mesures apparaissent à la toute fin.

Comment vos chiffres de santé cardiaque se cumulent-ils?

Bien que les valeurs idéales soient de bons objectifs pour la plupart des gens, votre médecin peut recommander des objectifs différents en fonction de votre âge ou d’autres problèmes de santé.

Pression artérielle



Moins de 120/80 mm Hg



Les lectures de tension artérielle vous indiquent la force du sang poussant contre vos artères lorsque votre cœur se contracte (pression artérielle systolique, le premier chiffre) et se détend (pression artérielle diastolique, le deuxième chiffre). Votre tension artérielle reflète la force de travail de votre cœur (lorsque vous vous reposez ou faites de l’exercice, par exemple) et l’état de vos vaisseaux sanguins. Les artères rétrécies et inflexibles provoquent une augmentation de la pression artérielle.

Pourquoi c’est important pour la santé cardiaque : L’hypertension artérielle accélère les dommages aux vaisseaux sanguins, favorisant une accumulation de plaque graisseuse (athérosclérose). Cela ouvre la voie à une crise cardiaque. L’hypertension artérielle force la chambre de pompage principale du cœur à s’agrandir, ce qui peut entraîner une insuffisance cardiaque. Enfin, l’hypertension artérielle augmente le risque d’accident vasculaire cérébral en raison d’un vaisseau sanguin bloqué ou éclaté dans le cerveau.

Qu’est-ce qui aide : Une alimentation riche en potassium (présent dans de nombreux légumes, fruits et haricots) et pauvre en sodium (présent en excès dans de nombreux aliments transformés et de restaurant) ; minimiser l’alcool.

cholestérol LDL



Moins de 70 mg/dL



Un test de cholestérol (ou profil lipidique) montre de nombreux chiffres. Les médecins sont généralement plus préoccupés par le cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL), des particules qui représentent environ les deux tiers du cholestérol dans le sang.

Pourquoi c’est important pour la santé cardiaque : Les particules de LDL en excès se logent à l’intérieur des parois des artères. Une fois sur place, ils sont engloutis par les globules blancs, formant des cellules spumeuses chargées de graisse qui constituent l’athérosclérose.

Qu’est-ce qui aide : Limiter les graisses saturées (présentes dans la viande, les produits laitiers et les œufs) et remplacer les calories perdues par des graisses insaturées (présentes dans les noix, les graines et les huiles végétales).

Triglycérides



Moins de 150 mg/dL



Peut-être moins connus que le cholestérol, les triglycérides sont la forme de graisse la plus courante dans le sang. Dérivées de l’alimentation, ces molécules fournissent de l’énergie à votre corps. Mais l’excès de calories, d’alcool et de sucre que le corps ne peut pas utiliser est transformé en triglycérides et stocké dans les cellules graisseuses.

Pourquoi c’est important pour la santé cardiaque : Comme un taux élevé de cholestérol LDL, des valeurs élevées de triglycérides ont été associées à un risque plus élevé de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Qu’est-ce qui aide : Limiter les aliments riches en graisses malsaines, en sucre ou les deux ; manger des aliments riches en acides gras oméga-3 (comme le poisson); éviter l’alcool.

Glycémie



Moins de 100 mg/dL (à jeun)



Une glycémie élevée définit le diagnostic de diabète. Le diabète de type 2 est le plus courant. Elle survient lorsque le corps développe une résistance à l’insuline (l’insuline permet aux cellules d’absorber le sucre) et ne produit pas suffisamment d’insuline pour surmonter la résistance.

Pourquoi c’est important pour la santé cardiaque : Une glycémie élevée endommage les parois des vaisseaux sanguins et provoque la fixation du sucre (glucose) sur les LDL. Cela rend les LDL plus susceptibles de s’oxyder – un autre facteur qui favorise l’athérosclérose. L’excès de sucre dans le sang rend également les fragments de cellules appelés plaquettes plus collants, ce qui les rend plus susceptibles de former des caillots, ce qui peut déclencher une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral.

Qu’est-ce qui aide : Éviter les boissons sucrées et les aliments riches en sucre ; manger des céréales entières non transformées au lieu d’aliments à base de céréales raffinées (farine blanche, riz blanc).

Tour de taille



Quel que soit le nombre le plus bas :





Moins de la moitié de votre taille en pouces





OU ALORS





Femmes : Moins de 35 pouces





Hommes : Moins de 40 pouces



Mesurez votre taille autour de votre abdomen nu juste au-dessus de votre nombril (nombril). Un gros ventre – ce que les médecins appellent l’obésité abdominale ou viscérale – signifie généralement de la graisse entourant les organes internes.

Pourquoi c’est important pour la santé cardiaque : La graisse viscérale sécrète des hormones et d’autres facteurs qui favorisent l’inflammation, ce qui déclenche la libération de globules blancs impliqués dans l’athérosclérose.

Qu’est-ce qui aide : Consommer moins de calories, en particulier celles provenant d’aliments hautement transformés riches en sucre, en sel et en graisses malsaines.

Conseils universels pour améliorer les cinq mesures de la santé cardiaque

Si un ou plusieurs de vos chiffres sont au-dessus des niveaux idéaux, vous êtes loin d’être le seul. La plupart des Américains sont en surpoids ou obèses et ont un ventre plus gros que sain. L’excès de poids et le tour de taille affectent la tension artérielle, le cholestérol LDL, les triglycérides et la glycémie. Une alimentation saine à base de plantes peut aider. L’exercice régulier aide également : visez au moins 30 minutes d’exercice d’intensité modérée comme la marche rapide la plupart des jours. D’autres habitudes de vie qui peuvent réduire votre risque de maladie cardiaque comprennent sept à huit heures de sommeil par nuit et la gestion de votre niveau de stress.