5 chiffres de notre expert sondage qui expliquent les enjeux du débat de mardi

Les enjeux du débat de mardi entre Kamala Harris et Donald Trump sont énormes.

Il y a presque un mois, POLITICO identifié Cinq indicateurs clés de la trajectoire de l’élection, au-delà de la course de chevaux Harris-Trump. En les réexaminant, en gardant à l’esprit les derniers sondages, on peut penser que l’élan de Harris a été stoppé, mais pas inversé : elle continue de gagner en popularité, et les électeurs démocrates restent bien plus énergiques que lorsque le président Joe Biden était en tête de liste.

Et pourtant, la course reste extrêmement – ​​et obstinément – ​​serrée.

Bien que Trump ait eu une avance de 2 points dans un Sondage du New York Times/Siena College Selon un sondage publié dimanche, Harris conserve une avance nationale comprise entre 1 et 3 points de pourcentage en moyenne. Compte tenu de l’avantage actuel des républicains au sein du Collège électoral, l’avance nationale actuelle de Harris est légèrement plus proche de la victoire insuffisante de 2 points de suffrage populaire d’Hillary Clinton en 2016 que de la victoire de 4 points de Biden en 2020.

De plus, la course est également extrêmement compétitive dans les États clés. Dans trois grandes moyennes de sondage, Politique claire et réelle, Cinq Trente-huit et celui de Nate Silver Bulletin d’argentqui utilisent chacun des méthodologies différentes : chacun des sept États dans lesquels les deux campagnes se disputent se situent à 3 points dans un sens ou dans l’autre. La plus grande avance de Harris se trouve dans le Wisconsin (2,7 points dans la moyenne de FiveThirtyEight), tandis que le plus grand avantage de Trump se trouve en Arizona (2,1 points dans la moyenne de Silver Bulletin).

En y regardant de plus près, il est facile de comprendre pourquoi Harris a réduit l’écart, pourquoi aucun des deux candidats ne s’est encore détaché avant le débat de mardi.

La notation favorable de Kamala Harris

Le 27 juin : 39 pour cent (source : Moyenne de RealClearPolitics)Le 14 août : 45 pour centMaintenant: 48 pour cent

Les Américains ont redécouvert Harris après son accession au sommet de la liste, mais cette énergie débordante semble avoir atteint sa limite pour l’instant.

En moyenne, les électeurs qui ont une opinion favorable de Harris sont à peu près aussi nombreux que ceux qui la voient d’un mauvais œil. Ce qui est loin d’être une popularité écrasante, mais ce n’est pas si mal pour une personnalité politique en ces temps de polarisation. Cela la rend également généralement plus populaire que Trump, dont la cote de popularité moyenne est de 44 %.

Il est à noter que le sondage du New York Times/Siena College a montré que les deux candidats avaient des notes favorables/défavorables quasiment identiques : 46 % favorables/51 % défavorables pour Harris, et 46 % favorables/52 % défavorables pour Trump. Mais la plupart des autres données remarquables suggèrent un petit écart de popularité en faveur de Harris.

Le débat de mardi sera plus risqué, mais aussi plus prometteur, pour Harris. Alors que 90 % des électeurs interrogés ont déclaré savoir à peu près tout ce qu’ils avaient besoin de savoir sur Trump, une part plus faible, 71 %, a déclaré savoir tout ce qu’ils avaient besoin de savoir sur Harris. Cela signifie que ses chiffres pourraient augmenter ou diminuer en fonction de sa performance, tandis que ceux de Trump sont moins susceptibles de bouger.

Part des votes des tiers

21 juillet : 12,2 points (source : Moyenne de RealClearPolitics)14 août : 7,1 pointsMaintenant: 3 points (sans RFK Jr.)

L’élection de 2024 menaçait autrefois d’atteindre des niveaux records de vote en faveur de tiers partis, mais ce chiffre est tombé à pic après le changement de candidat démocrate et la fin (ou la semi-fin) de la campagne de Robert F. Kennedy Jr.

Aujourd’hui, certains sondages, comme celui du New York Times/Siena College, n’incluent même pas Kennedy parmi les candidats. (Kennedy a mis fin à sa campagne et a soutenu Trump, mais il restera sur le bulletin de vote dans certains États, y compris potentiellement dans quelques États clés.) Sur les 10 sondages qui composent actuellement la moyenne de RealClearPolitics, seuls 3 incluaient Kennedy.

Entre une plus grande satisfaction à l’égard des candidats des principaux partis et des candidats moins connus mais sans le même niveau d’identification nominative que le rejeton d’une célèbre famille politique, les sondages montrent un intérêt nettement plus faible pour les candidats de tiers partis. Dans le sondage New York Times/Siena College, le libertaire Chase Oliver a obtenu 2 pour cent des voix et la candidate du Parti vert Jill Stein 1 pour cent. Ni Kennedy ni Cornel West n’ont été inclus comme candidats et moins de 1 pour cent des électeurs potentiels ont proposé leur nom.

Il fut un temps où Kennedy avait une chance de se présenter à ce débat. Il devait obtenir 15 % des voix dans quatre sondages de qualification entre le 1er août et le début septembre, ce qui est difficile mais pas impossible compte tenu de sa position plus tôt cette année. Il a obtenu trois sondages de qualification pour le débat Biden-Trump de juin, bien qu’il n’ait pas réussi à remplir les critères d’accès au scrutin pour ce match.

L’enthousiasme des électeurs

Les démocrates « très enthousiastes » : 72 pour cent (source : sondage New York Times/Siena College)Les républicains « très enthousiastes » : 69 pour cent

Tout comme lors des sondages d’État du mois dernier, les démocrates ont rattrapé les républicains en termes d’enthousiasme, après avoir été très en retard lorsque Biden était leur candidat.

Désormais, les deux partis sont au coude à coude en termes d’enthousiasme, tout comme les deux candidats : des parts égales d’électeurs de Harris (63 %) et de Trump (63 %) se sont décrits comme « très enthousiastes » à l’idée de voter aux élections de novembre, selon un sondage du Times.

Cela se reflète également dans les intentions de vote. Soixante-trois pour cent des électeurs démocrates potentiels ont déclaré qu’ils étaient « presque certains » d’aller voter, contre 61 % des républicains. La répartition est presque identique parmi les partisans des deux candidats : 62 % des électeurs de Harris et 58 % des électeurs de Trump ont déclaré qu’ils étaient « presque certains » d’aller voter.

Qui est le mieux à même de gérer l’économie ?

Juillet: Trump 52 pour cent, Harris 40 pour cent (source : Sondage du Wall Street Journal)Maintenant: Trump 51 pour cent, Harris 43 pour cent

La question la plus importante pour les électeurs reste l’avantage durable de Trump : la perception de l’économie.

Les démocrates ne croient pas en grande partie que la vice-présidente dépassera Trump lorsqu’il s’agira de savoir quel candidat est considéré comme le plus compétent sur la question n° 1, mais ils espèrent qu’elle pourra réduire l’écart béant qui existait entre Trump et Biden avant juillet.

Dans le sondage du New York Times/Siena, Trump avait 13 points d’avance sur le candidat en qui les personnes interrogées avaient confiance pour gérer l’économie, 55 % contre 42 %. (Le sondage du Wall Street Journal est cité ci-dessus parce qu’il comportait une ligne de tendance ; le Times et Siena n’ont jamais posé cette question auparavant.)

Pour Harris, ramener cet écart à un seul chiffre sera un objectif majeur d’ici le jour du scrutin. Sondage de sortie des urnes 2020Biden (49 %) et Trump (49 %) ont bénéficié d’une confiance égale des électeurs pour gérer l’économie.

Direction du pays

Le 27 juin : 25 pour cent de bonne direction, 65 pour cent de mauvaise voie (source : Moyenne de RealClearPolitics)Le 14 août : 25 pour cent de bonne direction, 65 pour cent de mauvaise voieMaintenant: 27 pour cent de bonne direction, 63 pour cent de mauvaise voie

Les Américains sont toujours d’un mauvais humeur quant à la direction que prend le pays, et Harris pourrait bénéficier d’une amélioration continue.

Selon un sondage réalisé par le New York Times et le Siena College, une majorité des électeurs de Harris, 56 %, estiment que le pays est sur la bonne voie. Les électeurs de Trump sont presque unanimes : 89 % estiment que le pays va dans la mauvaise direction.

Plus d’un quart des électeurs de Harris, soit 28 %, estiment toujours que la nation va dans la mauvaise direction, signe qu’elle ne dépend pas uniquement de ceux qui sont actuellement satisfaits de l’état du pays.

C’est l’une des raisons pour lesquelles la vice-présidente tente de revendiquer un rôle de « changement », bien qu’elle fasse partie de l’administration actuelle. Ce n’est pas un argument facile à défendre : dans le sondage New York Times/Siena College, seuls 40 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elle représentait un changement « majeur » ou « mineur », contre 61 % qui ont dit la même chose de Trump.

Un signe que Harris a l’intention de poursuivre sur ce thème lors du débat de mardi : la campagne éclair post-débat dans plusieurs États annoncée plus tôt dimanche par sa campagne est intitulée « New Way Forward Tour ».