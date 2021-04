Divya Bharti était l’une des stars les plus populaires et les plus réussies du début des années 90, connue pour son charme vif et ses splendides performances. Elle était un acteur naturel, qui est devenu célèbre dans un laps de temps remarquablement court en raison de son incroyable talent. Il était impossible d’ignorer son appel de masse et sa franchise rafraîchissante. Entre 1992 et 1993, elle a joué dans près de 14 films. Sa polyvalence, sa beauté resplendissante ont laissé une marque indélébile à Bollywood.

Délivrant les succès les uns après les autres, cette magnifique actrice avait pris d’assaut la nation; qui soit dit en passant, reste encore une réalisation record pour une actrice adolescente. Cependant, sa mort prématurée à l’âge de 19 ans a créé un vide. Comme la beauté envoûtante et mystique de l’actrice, sa mort est entourée de mystère.

À l’occasion de son 28e anniversaire de mort, ravivons les souvenirs de cette beauté énigmatique en parcourant ses chansons inoubliables:

Aisi Deewangi: L’une des chansons les plus populaires de Divya qui a fait pâmer les gens sur elle ainsi que sur la mélodie était Aisi Deewangi, Dekhi Nahi Kabhi du film Deewana. La beauté sans effort de Divya, ainsi que sa charmante chimie à l’écran avec Shahrukh Khan ont multiplié les facteurs x et en ont fait une montre délicieuse. Une version re-make de la chanson Kannada, ce morceau superhit a été écrit par Sameer, et sa musique a été composée par Nadeem – Shravan. Alka Yagnik et Vinod Rathod étaient les chanteurs de lecture.

https://www.youtube.com/watch?v=GwpqME_Cmpc

Saat Samundar: Parler de ses meilleures chansons, et ne pas mentionner cette chanson qui était un succès incroyable, serait inapproprié. Tirée du film Vishwatma, cette chanson a mis Divya sous les feux de la rampe et a également catapulté le succès du film. Chanté par Sadhna Sargam, ce titre a depuis subi d’innombrables remixes. Le fait qu’il soit toujours joué pendant les fêtes, les célébrations continuent pour montrer à quel point il était populaire et comment il continue de rester un favori jusqu’à ce jour.

Payalia: Du film Deewana, Payalia photographié sur Rishi Kapoor et Divya était extrêmement populaire. Chantée par Kumar Sanu et Alka Yagnik, cette chanson romantique avait charmé son chemin dans le cœur du public.

https://www.youtube.com/watch?v=nR0cVA3KHOQ

Tu Pagal Premi Awara: Encore une autre chanson superhit de Shola aur Shabnam, cette chanson a également été très appréciée par le public.

https://www.youtube.com/watch?v=ecCwEoTllVI

Jaane de Jaane de: Une chanson massivement hit de Shola aur Shabnam, ce numéro a attiré le public incroyablement vite. La musique de ce morceau énergique et énergique a été composée par Bappi Lahiri.

Il a été chanté par Kavita Krishnamurthy et Amit Kumar. Réalisé par David Dhawan, ce film mettait en vedette Govinda et Divya dans le rôle principal.