La chanteuse américaine Mariah Carey a eu 52 ans samedi. La chanteuse a déjà impressionné ses fans avec sa gamme vocale de cinq octaves, son style de chant mélismatique et son utilisation caractéristique du registre de sifflet. Son chant a inspiré certaines des stars de la pop américaine moderne Ariana Grande, qui dans son documentaire Netflix 2020 « Excuse Me, I Love You », a déclaré que son son était fortement influencé par Mariah et le son pop des années 1990.

Mariah est parfois aussi appelée «Songbird Supreme» et «Queen of Christmas». Son album de Noël classique sorti en 1994 est devenu une chanson de Noël obligatoire au fil des ans avec de multiples interprétations de divers artistes. Alors que la chanteuse vieillit d’un an, jetons un coup d’œil à sa voix persistante qui vous remontera certainement le moral:

Fantaisie: De l’album Daydream, Fantasy est fortement inspiré du hip-hop et du R&B. La chanson décrit l’histoire de l’obsession d’une femme pour un homme et elle est devenue le neuvième single numéro un de Carey sur le Billboard Hot 100 en 1995.

Tout ce que je veux pour Noël: Même si vous n’êtes pas fan de Mariah Carey, vous devez avoir écouté cette chanson au moins une fois surtout pendant la période de Noël. La chanson est sortie pour la première fois en 1994 où la jeune Mariah est vue dans un costume inspiré du Père Noël avec un fond blanc chantant sur la façon dont elle veut juste que son amant soit autour d’elle pendant la période de Noël. La chanson s’est vendue à plus de 16 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui en fait le 11e single le plus vendu de tous les temps et a rapporté plus de 60 millions de dollars (55 millions de livres sterling) de redevances.

Sois toujours mon bébé: Une chanson d’amour de l’album Daydream de Mariah en 1995, Always Be My Baby a été co-écrite par Mariah aux côtés de Seal et Jermaine Dupri. La chanson présente des voix de fond lourdes des registres inférieurs de Mariah, avec un effet de double voix qu’elle a créé en ceinturant les notes aiguës sur le dessus.

Brise-cœur: Mariah collabore avec l’artiste hip-hop Jay Z dans cette chanson qui est sortie après son divorce avec le directeur musical Tommy Mottola. La chanson raconte l’histoire d’un homme qui ne tient jamais ses promesses.

Obsédé: L’histoire raconte qu’Obsessed était une piste dissidente apparente écrite en réponse aux affirmations d’Eminem selon lesquelles Carey était sorti avec lui. Que ce soit vrai ou non, cela reste douteux, mais la chanson est bien qualifiée pour figurer dans votre liste de lecture classique des années 90.