5 chansons à succès du compositeur de musique légendaire

Le compositeur et chanteur de musique AR Rahman, connu sous le nom de «Mozart Of Madras», a rendu l’Inde fière à plusieurs reprises. Il est à la fois un Oscar et un Grammy et a été une inspiration pour beaucoup. Rahman a fait ses débuts en tant que compositeur de musique dans le film de 1992 Roja de Mani Ratnam, après quoi il n’y avait pas de retour en arrière. Rahman a donné plusieurs titres à succès dont les chansons de Bombay, Dil Se, Taal, Saathiya, Slum Dog Millionaire, Raanjhana et Yuva.

Outre les chansons de Bollywood, il a également composé les chansons de nombreux films hollywoodiens, dont 127 Hours et Lord Of War. Le chanteur-compositeur a remporté de nombreux prix prestigieux, dont quatre prix nationaux, deux prix académiques, deux prix Grammy, un prix BAFTA, un prix Golden Globe, quinze Filmfare Awards et seize Filmfare Awards au sud. Le musicien a également reçu le Padma Bhushan, la troisième plus haute distinction civile, en 2010 par le gouvernement indien.

Alors que le chanteur-compositeur fête ses 54 ans le 6 janvier, nous avons répertorié certains de ses morceaux les plus populaires:

Dil Se Re (Dil Se)

La mélodie du film Dil Se a été photographiée sur Shah Rukh Khan et Manisha Koirala. La chanson est composée et chantée par AR Rahman et les paroles ont été écrites par Gulzar. La chanson avait également Anuradha sriram et Anupama prêtant leurs voix à la chanson. La ballade d’amour inoubliable de Rahman, illustrée dans des lieux mettant en valeur l’amour au milieu de l’adversité, a atteint le statut de culte au fil des ans.

Jai Ho (Slumdog Millionaire)

Le morceau incroyable du film Slumdog Millionaire, est composé par AR Rahman et écrit par Gulzar et Tanvi Shah. La chanson a la merveilleuse voix de Rahman, Sukhwinder Singh, Tanvi Shah, Mahalakshmi Iyer et Vijay Prakash. La chanson a remporté un Oscar de la meilleure chanson originale et un Grammy Award de la meilleure chanson écrite pour un film.

Chale Chalo (Lagaan)

La bande originale du blockbuster Lagaan mettant en vedette Amir Khan va sûrement vous remonter le moral. Alors que les paroles de la chanson sont écrites par Javed Akhtar, elles ont été exprimées par Rahman et Srinivas. Toutes les chansons du film ont reçu une immense reconnaissance après leur sortie. la chanson a des nuances patriotiques avec les chanteurs déclarant que la victoire est à eux tandis que leurs adversaires perdront sûrement, ils ont juste besoin de lutter.

Yeh Jo Des Hai Tera (Swades)

Autre chanson aux nuances patriotiques, la composition du film Swades met en vedette Shah Rukh Khan. La chanson, à sa sortie, a reçu un accueil critique universel. La chanson met en évidence la beauté de l’Inde rurale et montre le dilemme d’un immigrant qui réussit à savoir s’il doit écouter sa voix intérieure qui veut qu’il retourne dans son pays d’origine et aide les gens de son pays.

Tere Bina (gourou)

Le morceau mélodieux avec Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai Bachchan est une autre belle composition de Rahman. Interprété par Rahman, Murtuza Khan, Quadir Khan et Chinmayi, il est dédié à la mémoire du chanteur pakistanais de qawwali Ustad Nusrat Fateh Ali Khan. Une autre ballade d’amour de Rahman, la chanson voit l’amant dire à sa bien-aimée que sa vie est incomplète sans elle.

HBD à l’artiste qui nous rend fiers et nous divertit.