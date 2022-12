5 changements fiscaux et d’investissement qui pourraient booster vos finances en 2023

1. Des plafonds de cotisation plus élevés sur les comptes de retraite

Si vous souhaitez augmenter votre épargne-retraite, voici une bonne nouvelle pour 2023 : des plafonds de cotisation plus élevés pour votre 401(k) et votre compte de retraite individuel. En 2023, la limite de report des employés est de 22 500 $, contre 20 500 $, et les dépôts de rattrapage pour les épargnants de 50 ans et plus passent à 7 500 $, contre 6 500 $. Ces augmentations s’appliquent également aux plans 403(b), à la plupart des plans 457 et aux Thrift Savings Plans. “C’est un grand changement pour beaucoup de gens”, a déclaré le planificateur financier certifié Brandon Opre, fondateur de TrustTree Financial à Huntersville, en Caroline du Nord.

Mais sans un rappel d’un conseiller ou de votre fournisseur de plan 401 (k), ces augmentations “pourraient passer inaperçues”, a-t-il déclaré. Les limites de contribution ont également augmenté pour les IRA, vous permettant d’économiser jusqu’à 6 500 $ pour 2023, contre 6 000 $ en 2022. Bien que le dépôt de rattrapage reste à 1 000 $ pour 2023, il sera indexé à l’inflation à partir de 2024.

2. Économies d’impôt avec tranches indexées sur l’inflation

Scott Bishop, CFP et directeur exécutif des solutions de gestion de patrimoine chez Avidian Wealth Solutions, basée à Houston, a déclaré que certains des changements les plus importants en matière de finances personnelles pour 2023 sont liés à l’inflation. Par exemple, l’IRS a annoncé en octobre “un certain soulagement” avec des tranches d’imposition fédérales plus élevées pour 2023, a-t-il déclaré, ce qui signifie que vous pouvez gagner plus avant d’atteindre le niveau suivant. Chaque tranche indique le montant que vous devrez payer pour l’impôt fédéral sur le revenu pour chaque partie de votre “revenu imposable”, calculé en soustrayant la plus élevée des déductions standard ou détaillées de votre revenu brut ajusté.

La déduction forfaitaire augmente également en 2023, passant à 27 700 $ pour les couples mariés déclarant conjointement, contre 25 900 $ en 2022. Les déclarants célibataires peuvent réclamer 13 850 $ en 2023, un bond par rapport à 12 950 $.

3. Seuil plus élevé pour les plus-values ​​à long terme à 0 %

Si vous envisagez de vendre des investissements d’un portefeuille imposable en 2023, vous êtes moins susceptible de déclencher une facture d’impôts sur les gains en capital à long terme, selon les experts. Basé sur l’inflation, l’IRS a également a relevé les seuils de revenu des tranches de plus-values ​​à long terme à 0 %, 15 % et 20 % pour 2023, s’appliquant aux actifs rentables détenus depuis plus d’un an. “Cela va être assez important”, a récemment déclaré à CNBC Tommy Lucas, CFP et agent inscrit chez Moisand Fitzgerald Tamayo à Orlando, en Floride.

Avec des déductions standard plus élevées et des seuils de revenu pour les gains en capital à long terme en 2023, vous êtes plus susceptible de tomber dans la tranche de 0 %, a déclaré Lucas. Pour 2023, vous pourriez être admissible au taux de 0 % avec un revenu imposable de 44 625 $ ou moins pour les déclarants célibataires et de 89 250 $ ou moins pour les couples mariés déclarant ensemble.

4. Limite de revenu plus élevée pour les contributions Roth IRA

Les ajustements à l’inflation de 2023 signifient également que davantage d’investisseurs pourraient être éligibles aux contributions du Roth IRA, selon les experts. “Nous parlons beaucoup des conversions Roth”, a déclaré Lawrence Pon, CFP et CPA chez Pon & Associates à Redwood City, en Californie, faisant référence à une stratégie qui convertit les fonds IRA avant impôts en un Roth IRA pour une croissance future en franchise d’impôt. “Mais qu’en est-il de Roth [IRA] cotisations ? » a-t-il déclaré lors de la conférence de la Financial Planning Association. conférence annuelle en décembre, indiquant des plafonds de revenus plus élevés pour 2023.

Plus d’Américains pourraient être éligibles en 2023, car la fourchette d’élimination progressive du revenu brut ajusté s’élève entre 138 000 $ et 153 000 $ pour les déclarants célibataires et entre 218 000 $ et 228 000 $ pour les couples mariés qui déposent conjointement. Alors que certains investisseurs peuvent rechercher des mouvements «compliqués», comme les soi-disant conversions Roth de porte dérobée, qui transfèrent les contributions 401 (k) après impôt à un Roth IRA, Pon exhorte les investisseurs à vérifier d’abord l’éligibilité aux contributions Roth IRA.

5. Plus de temps pour les distributions minimales requises