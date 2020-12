«Vous êtes ce que vous mangez», dit ce proverbe séculaire et c’est vrai aussi. Votre alimentation est le facteur modifiable clé de votre vie qui est sous votre contrôle et peut affecter tous les aspects de votre santé et de votre bien-être. Et au cas où vous ne le sauriez pas, c’est votre intestin qui sert de lien essentiel entre votre alimentation et votre santé.

L’intestin est en fait un monde à part, un microbiome avec des milliards de micro-organismes – en particulier des bactéries. Une étude publiée dans Les nutriments en 2019 explique que la plupart de ces bactéries et micro-organismes sains naturels jouent un rôle essentiel non seulement dans la décomposition des aliments en carburant, mais aussi dans le maintien de la santé intestinale et en aidant à traduire les aliments en énergie pour différentes parties du corps. L’intestin forme des alliances avec les principaux systèmes organiques, comme l’axe intestin-cerveau et l’axe intestin-poumon, à travers lesquels la santé de ces systèmes organiques est également déterminée.

Créer un environnement intestinal florissant

Le maintien d’un bon équilibre dans le microbiome intestinal est essentiel pour votre santé car un déséquilibre est susceptible d’entraîner non seulement des problèmes gastro-intestinaux tels que le syndrome du côlon irritable et les maladies inflammatoires de l’intestin, mais également le syndrome métabolique, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, les allergies, le diabète, l’acné, la peau maladie, cancer colorectal et même des troubles neurologiques comme la démence. Une étude 2018 dans le Revue internationale de recherche environnementale et de santé publique appelle cet état de dysbiose de déséquilibre, et c’est une condition qui est plutôt à la hausse en ce moment.

La principale raison de la dysbiose intestinale dans une grande partie de la population mondiale est aujourd’hui un régime riche en malbouffe, en graisses saturées et trans, en glucides raffinés, en produits alimentaires transformés et en aliments et boissons contenant un excès de sel et de sucre. Non seulement ces aliments ne sont pas nutritifs, mais ils sont également très nocifs pour le microbiome intestinal. Les calories vides et le manque de nutriments fournis par ces aliments empêchent le microbiome intestinal de survivre, sans parler de lui permettre de s’épanouir et d’accomplir ses fonctions cruciales.

Comment adopter un régime qui restaure votre microbiome intestinal

Si une mauvaise alimentation a créé un déséquilibre dans votre microbiome intestinal, seule une alimentation saine peut y remédier. Remettre en ordre votre microbiome intestinal peut sembler une tâche difficile, surtout si vous n’avez pas accordé beaucoup d’attention à l’inclusion d’aliments sains dans votre alimentation jusqu’à présent. En réalité, le simple fait d’adopter quelques changements clés peut restructurer suffisamment votre alimentation pour créer dans votre intestin un environnement propice à l’épanouissement des micro-organismes sains.

1. Favoris fermentés: Ajoutez plus d’aliments fermentés à votre alimentation, y compris le yaourt, le kimchi, la choucroute et le kombucha. Ces aliments sont des probiotiques, ce qui signifie qu’ils favorisent la croissance de bactéries intestinales saines et aident à réparer la muqueuse de l’estomac.

2. Fibre pour toujours: Au lieu de manger de la malbouffe qui ne remplit pas votre estomac, mangez des aliments riches en fibres comme les légumes, les fruits, les grains entiers, les légumineuses, les lentilles, les noix et les graines. Non seulement ces aliments aident les bactéries intestinales à se développer, mais ils aident également à prévenir la croissance de microbes malsains tout en vous gardant rassasié et énergique plus longtemps. La meilleure partie est que ces aliments aident également à réduire la prise de poids excessive et l’obésité.

3. Préférez les prébiotiques: Tout comme les probiotiques, les prébiotiques favorisent la croissance de bactéries intestinales et de champignons sains. Une étude de 2019 publiée dans nourriture répertorie les oignons, l’ail, l’avoine, les pommes, les bananes, l’orge, le cacao, les graines de lin et les légumes-feuilles comme d’excellentes sources de prébiotiques.

4. Fluides et eau: Boire deux à quatre litres d’eau chaque jour peut aider à éliminer les toxines du corps et faciliter l’épanouissement du microbiome intestinal. Boire d’autres liquides nutritifs comme le babeurre, le lassi, la limonade, les tisanes et les thés verts et les soupes faites maison peut également aider à rétablir l’équilibre de votre intestin.

5. Passer le bonbon: Bien qu’il puisse être difficile de résister aux desserts et aux sucreries, vous devez savoir que manger un excès de sucre raffiné est la pire chose que vous puissiez faire pour votre microbiome intestinal. Cela s’applique également aux boissons sucrées et aux jus de fruits contenant des édulcorants artificiels. Évitez-les et optez plutôt pour la douceur naturelle du jaggery, des fruits frais et des fruits secs comme les dattes, les raisins secs et les abricots.

