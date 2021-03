Ligue de justice de Zack Snyder aka la coupe Snyder | HBO Max

Les différences fondamentales entre Justice League et Snyder Cut.

Pouvez-vous repérer les différences?

C’est la question sous-jacente et inévitable au cœur de Justice League de Zack Snyder aka le Snyder Cut. La réponse, pour des raisons pratiques, est évidemment et définitivement «oui». La version de Snyder arrive à quatre heures alors que le film original de 2017 n’a duré que deux. Certaines scènes sont prolongées, comme la défense amazonienne de Themyscira. Et il y a aussi de nouvelles scènes, dont une où nous voyons les retrouvailles d’Aquaman avec un certain Atlante.

Mais Snyder prend également de grandes fluctuations de la narration qui modifient complètement l’histoire du film de 2017. Il présente de nouveaux personnages, décrit les histoires d’origine de certains personnages de manière nouvelle et modifie même la fin générale. Le résultat, finalement, est un film plus fort.

Voici les cinq départs les plus importants et passionnants qui ont conduit le Snyder Cut à améliorer l’original.

C’est en fait l’invasion de Darkseid, pas de Steppenwolf

Ce qui fait que le Snyder Cut fonctionne – et la plus grande différence dans l’ensemble – est la refonte du Ligue de justicele méchant. Dans le film original, Steppenwolf veut envahir la Terre et a besoin des boîtes mères pour le faire. Mais le film n’explique pas vraiment pourquoi Steppenwolf veut transformer la Terre en un terrain vague en feu au-delà de vouloir en faire un terrain vague en feu.

Quelle est la motivation de Steppenwolf pour ruiner une planète parfaitement bonne? Pourquoi ne veut-il pas le gouverner? Un monde rempli de sujets humains n’est-il pas plus précieux qu’un paysage d’enfer? L’original Ligue de justice n’a pas de réponses.

Le Snyder Cut clarifie ceci: Steppenwolf n’est rien d’autre qu’un homme de main, un héraut d’un plus grand méchant nommé Darkseid. Avec ce changement, Steppenwolf est juste en train de détruire des mondes bon gré mal gré, sans trop de logique ni de réflexion. Il n’est pas concerné par l’asservissement de l’humanité. Il veut juste rendre son patron heureux et gagner sa confiance, ce qui fait en quelque sorte de Steppenwolf une figure plus tragique. Il démolit des mondes parce que c’est la volonté de Darkseid. Et si vous avez des problèmes avec la destruction de Steppenwolf, comme le font les Justice Leaguers, vous devrez vous en occuper avec le manager – ce que l’équipe se prépare à faire à la fin du Snyder Cut, avec l’intention de se heurter à Darkseid. dans un futur film.

Bienvenue sur scène, le chasseur d’hommes martien qui change de forme

À mi-chemin de la coupe Snyder, la mère de Superman, Martha Kent, a un cœur à cœur avec Lois Lane, tout comme dans l’original. Ma Kent parle essentiellement de dépression à Lois, car elle n’est pas allée au bureau ou n’a rien fait depuis la mort de Clark. La principale passion de Lois a toujours été le journalisme, et le fait qu’elle n’écrive pas d’histoires signale son profond deuil. Bien que cela ne l’inspire pas pour retourner au travail (elle écrit des morceaux de fluff dans le film original, mais n’écrit pas du tout dans le Snyder Cut), la discussion soulève le moral de Lois.

Le changement ici est de savoir qui y participe réellement.

Dans le Snyder Cut, Martha Kent est en fait J’onn J’onzz, le personnage métamorphe également connu sous le nom de Martian Manhunter. L’effet sur la fin de Lois est plus ou moins le même, mais du point de vue du spectateur, apprendre que J’onn se fait passer pour Martha nous donne un nouvel aperçu du personnage et de la façon dont il travaille dans les coulisses tout ce temps. Son interaction et son interférence sont un signe qu’il garde un œil sur Martha et Lois pour une raison quelconque, et il considère que Lois est importante ou a des platoniques. affection pour elle.

Ce que nous n’obtenons pas, c’est beaucoup de J’onn ailleurs dans le film, nous devons donc deviner ses motivations. Nous ne savons pas pourquoi il n’a pas aidé les autres dans leur bataille contre Steppenwolf, ni ce dont il est capable ou ce qu’il a vu. Nous ne le voyons pas non plus utiliser ses autres pouvoirs, comme la télépathie. Sa seule autre apparition intervient à la fin du film, quand il dit à Bruce Wayne qu’il veut rejoindre la Justice League, mais encore une fois, nous ne savons pas ce qu’il pense.

Cyborg a une histoire qui vaut vraiment la peine d’être racontée

Ma déviation préférée de Snyder Cut, et celle qui vaut le temps d’exécution supplémentaire, concerne Cyborg et à quel point le nouveau film entre dans l’histoire de Cyborg avec son père. Dans les deux versions, Cyborg et son père ne s’entendent pas, et cela s’est compliqué lorsque le Dr Silas Stone transforme son fils Victor en Cyborg pour sauver la vie de Victor.

Là où le film original retrace à peine les retombées de la décision de Silas, le Snyder Cut élargit considérablement l’arc de Cyborg, montrant non seulement comment Silas a souvent choisi son travail au lieu de soutenir Victor, mais aussi comment Silas a tenté de regagner la confiance de Victor. C’est l’histoire tragique d’un père qui pensait qu’il prenait les meilleures décisions pour son enfant et d’un fils qui n’avait jamais eu l’impression que son père l’aimait.

Après avoir transformé Victor en surhumain, Silas essaie de lui expliquer que cela était une question de vie ou de mort. Peut-être égoïstement, il ne voulait pas voir son fils mourir. Silas essaie également de dire que, en tant que Cyborg, son fils est maintenant capable de changer le monde – et qu’il doit agir consciencieusement et utiliser ses nouvelles capacités de manière responsable.

Victor a énormément de ressentiment contre son père, avec qui il a déjà eu du mal à se connecter, pour l’avoir transformé en ce chose. La relation tumultueuse du couple culmine à la fin du deuxième acte de Snyder Cut, Silas sacrifiant sa vie en surchauffant l’une des boîtes mères et en donnant à Victor, qui peut maintenant suivre ladite boîte, une opportunité de sauver le monde.

Pour Victor, sauver le monde, c’est aussi venger son défunt père et accepter leur relation, leurs imperfections et tout. Et sachant que cela ajoute tellement plus au personnage que ce que nous avons vu dans l’original Ligue de justice.

Le Knightmare continue

Zack Snyder a une fascination établie pour la représentation de la paranoïa et des peurs de Batman dans un rêve surnommé le «Knightmare». Il est apparu pour la première fois en 2016 Batman contre Superman: l’aube de la justice. Dans ce film, Batman a une vision d’un monde poussiéreux et apocalyptique où Superman est une figure autoritaire. Sa vision de cette dystopie est ce qui le pousse à combattre le super-héros dans l’espoir de pouvoir éviter cet avenir malheureux.

Le Knightmare fait sa deuxième apparition dans le Snyder Cut en tant qu’épilogue.

Batman, Mera, Cyborg, Deathstroke et le Joker sont tous en fuite dans ce qui semble être le même monde dystopique sec et poussiéreux dont Batman rêvait auparavant. Après quelques querelles entre eux et une série de monologues, ils se retrouvent face à face avec un Superman menaçant et diabolique. L’implication est qu’ils n’ont pas fait assez pour éviter ce très mauvais avenir.

Lois Lane, et peut-être sa mort, est la clé de ces deux visions.

Knightmare maintenant récurrent de Batman semble faire partie des projets futurs de Snyder pour l’univers étendu DC. Apparemment, le prochain film hypothétique après Ligue de justice nous aurait montré Batman réagissant à cette nouvelle vision et tentant de changer le présent. Ces visions sont également l’un des rares moments d’intériorité pour Batman, un personnage qui dans les deux versions est écrit de manière opaque. Il fait des choses et dit des choses, mais nous ne voyons pas le tissu conjonctif convaincant.

La scène Knightmare de Snyder Cut n’est pas une solution magique, car il y a encore des lacunes avec Batman en tant que personnage – je dirais qu’il y a en fait un manque d’antagonisme et de suspicion envers Superman dans le Snyder Cut. Mais la séquence de rêve dans l’épilogue de Snyder Cut nous donne un cadre pour relier nos idées sur Batman à l’avenir de la Justice League, ainsi qu’à la relation controversée en cours de Batman avec Superman.

La bataille finale du Snyder Cut taquine un événement de type Flashpoint

La bataille finale de la Ligue de la justice contre Steppenwolf est complètement remaniée dans le Snyder Cut. Et je ne suis pas un grand fan de tout cela.

Ma principale plainte est qu’elle repose fortement sur le fonctionnement de Flash pour accumuler une charge suffisamment importante pour renforcer la capacité de Cyborg à s’intégrer aux boîtes mères. Au lieu de sauver des civils, comme il le fait Ligue de justice, le Flash passe la majorité de la bataille à courir en cercle. D’une manière ou d’une autre, l’un des parademons parvient à l’abattre et, ce faisant, empêche le super speedster de frapper Cyborg avec la charge. Cela déjoue par la suite les efforts de la Justice League pour sauver le monde de l’invasion de Darkseid.

Mais le Flash s’en rend compte et il enfreint ses propres règles de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Il brise la barrière de la vitesse de la lumière et voyage essentiellement dans le temps, annulant l’échec de la Justice League.

Ouf.

Le film original s’est simplement terminé avec nos héros battant Steppenwolf, et Steppenwolf étant mangé par ses parademons.

En changeant cette bataille, il semble que l’objectif de Snyder était de créer de futurs films, ou du moins d’amorcer le Flash pour les histoires de voyage dans le temps. En particulier, la fin radicalement modifiée de Snyder Cut jette les bases de ce que les bandes dessinées de DC appellent Point de rupture. Il se connecte également au film d’animation de 2013 Justice League: Le paradoxe de Flashpoint. L’idée est simple: parce que le Flash peut essentiellement reculer dans le temps, il peut empêcher de mauvaises choses de se produire, comme la mort de sa mère.

Mais ces actes n’existent pas dans le vide.

Dans ces histoires, lorsque Flash sauve sa mère, il provoque une chaîne d’événements ondulatoires qui modifie complètement l’avenir. Conscient de cela, le Flash conclut il ne peut pas et ne doit pas sauver sa mère. Il apprend également une leçon sur la façon dont le fait de jouer avec le temps entraîne des chronologies et des univers multiples, alternatifs, parfois exponentiellement pires.

Certes, je ne sais pas quand Snyder aurait finalement repris ce scénario, ou dans quel film il aurait pu le faire, mais la nouvelle fin de Snyder Cut suit également les scènes de Knightmare susmentionnées. Si Batman a de très vraies prémonitions sur l’avenir, il ne serait pas déplacé que Flash puisse voyager dans le temps et dire à Batman et à son équipe comment éviter un destin indésirable. C’est ce qui s’est passé dans Batman contre Superman: l’aube de la justice, où Flash est apparu dans un très bref caméo.

La finition remaniée de Snyder taquine également une éventuelle réunion entre la Justice League et Darkseid. L’apocalypse de ce dernier a été évitée de justesse, et le Flash sait exactement comment les choses se seraient déroulées s’il n’avait pas sauté dans le temps (en gros, tous les héros meurent). Cela place le personnage dans un espace de tête différent après la bataille, et en même temps, lui et ses collègues Justice Leaguers savent que la guerre de Darkseid est désormais inévitable. Il y a plus d’urgence à la fin du Snyder Cut pour commencer à construire l’équipe – qu’il y ait ou non un autre film en préparation.

Et c’est un peu là où nous en sommes, non? Le DCEU est passé de Snyder en tant que force motrice, avec une multitude de films différents qui ne sont pas censés s’aligner avec la vision du réalisateur. Mais le Snyder Cut a maintenant prouvé que cela ne signifie jamais nécessairement jamais. Warner Bros. a payé la facture de 70 millions de dollars pour faire sortir le film, et si cela devient un succès commercial – c’est déjà un succès critique – qui dit que Snyder, s’il le veut, ne sera pas autorisé à faire un autre film ou deux dans le cadre d’un univers alternatif ou autonome? Il est clair qu’il a mis les pièces sur le plateau et un plan pour savoir quoi en faire. Il a juste besoin d’un feu vert.