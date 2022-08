5 changements à venir pour les emprunteurs cherchant à annuler leur prêt de service public

Un certain nombre de grands changements sont à venir pour les emprunteurs qui demandent une remise de prêt de service public.

Ce programme, promulgué par le président de l’époque, George W. Bush, en 2007, permet aux employés à but non lucratif et gouvernementaux de voir leurs prêts étudiants fédéraux annulés après 10 ans, ou 120 paiements.

Le Consumer Financial Protection Bureau estime que 25% des travailleurs américains pourraient être éligibles.

Cependant, le programme a été en proie à des problèmes, ce qui fait que les personnes qui bénéficient réellement de l’aide sont rares.

Les emprunteurs croient souvent qu’ils paient leur chemin vers l’annulation du prêt pour découvrir à un moment donné du processus qu’ils ne sont pas admissibles, généralement pour des raisons techniques et déroutantes. Les agents de service ont été blâmés pour avoir induit les emprunteurs en erreur et bousculant leurs échéanciers.

Certains des changements à venir visent à améliorer ces problèmes. Voici ce à quoi les emprunteurs doivent s’attendre.