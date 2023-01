5 cas où des mecs grincheux font de bons papas – Shaw Local

La semaine dernière, “The Last of Us” – l’adaptation en direct de HBO du jeu vidéo incroyablement populaire – a été créée avec un succès instantané. Des performances et de la distribution stellaire à la partition et aux effets spéciaux, les fans de jeux et les nouveaux venus ont commencé à le saluer comme “la meilleure adaptation de jeu vidéo à ce jour”.

Pour ceux qui ne connaissent pas le matériel source: “The Last of Us” suit Joel (Pedro Pascal), un passeur dans une Amérique post-apocalyptique. Il y a vingt ans, l’infection fongique Cordyceps a décimé le pays en transformant les personnes atteintes en monstres violents et cannibales.

Endurci par ses pertes passées, Joel est naturellement brutal et pragmatique – alors quand il est chargé de transporter Ellie (Bella Ramsey), une adolescente quelque peu sauvage qui est immunisée contre Cordyceps, hors de la zone de quarantaine et à travers les États-Unis vers un centre de recherche, il essaie de le considérer comme n’importe quel autre travail de contrebande.

Mais il ne faut pas longtemps avant que ce père réticent et sa fille adoptive en colère forment rapidement un lien de chevauchement ou de mort alors qu’ils se battent pour survivre.

Et c’est là que réside la vraie raison pour laquelle “The Last of Us” est si convaincant, au-delà de toute l’horreur zombie et du carnage d’action. Plus que tout, il s’agit d’une histoire de famille retrouvée sur un gars jeté dans la paternité quelque peu contre son gré, comment il relève habilement le défi et est plus que capable de tuer pour protéger son nouvel enfant.

Un ami a surnommé ce trope “Unexpected Baby Acquisition”, et au cours des dernières années, c’est devenu l’une de mes installations de fiction préférées. Donc, pour honorer le dernier ajout de Pedro Pascal à ce beau canon, je reviens sur quelques-uns des plus grands papas surprises/bébés inattendus qui sont venus avant, en commençant par :

1. Léon & Mathilda (“Léon : Le Professionnel”, 1994)

Léon (Jean Reno) est un « nettoyeur » (alias un tueur à gages) qui mène une vie solitaire dans la Petite Italie de New York, sa seule entreprise est une plante d’intérieur. Jusqu’au jour où un agent corrompu de la DEA (Gary Oldman, dans une performance merveilleusement déséquilibrée) assassine la famille qui vit au bout du couloir, envoyant l’unique survivante, Mathilda, 12 ans (Natalie Portman, dans son premier rôle), à ​​la porte de Léon .

Lorsque Mathilda découvre que Léon est un tueur à gages, elle le supplie de l’entraîner pour qu’elle puisse venger son frère de 4 ans. Un peu à contrecœur, Léon accepte. Entre deux cours d’armes, Léon partage son amour du cinéma avec la jeune fille pendant qu’elle lui apprend à lire.

“The Professional” est un véritable crève-cœur d’un film du début à la fin, plein de vengeance, de tragédie et de sacrifice. Il est assez clair dès le début que ces personnes solitaires et brisées n’obtiendront pas un “heureux pour toujours”, mais le larmoyant d’une finale est poignant et approprié.

2. Bruce Wayne et Dick Grayson (alias Batman et Robin)

Leur première rencontre a été racontée plusieurs fois au cours de l’année, mais cela se passe généralement comme suit : au début de sa carrière dans la lutte contre le crime, Bats assiste à un spectacle au cirque ou enquête sur des transactions louches liées à l’endroit lorsqu’un peu de sabotage conduit à la mort des acrobates Flying Graysons, laissant leur jeune fils Dick orphelin.

Même si Bruce se maintient à peine en vie à ce stade, il propose d’accueillir le garçon. En peu de temps, Dick découvre la véritable identité du milliardaire et, comme Mathilda, convainc Bats de le former afin de se venger. Ainsi naît le partenariat immortel de Batman et Robin…

De nombreux super-héros ont des acolytes, mais ce qui rend Bats et Robin encore plus intéressants que d’autres duos dynamiques, c’est qu’au-delà des trucs de héros, vous obtenez également les émotions et les conflits père / fils.

Bruce est un gâchis impie d’un homme tout seul, et puis vous lui jetez la paternité soudaine ? Vous lui donnez un gamin qui est pratiquement son propre miroir, qui cherche aussi désespérément à se venger et qui est tout aussi têtu et capable ? Parlez de juteux.

3. Geralt & Ciri (“Le sorceleur”)

Le tueur de monstres Geralt (Henry Cavill) est traîné à une seule (une !) fête de fantaisie par son meilleur ami Jaskier (Joey Batey)…

Il arrive justement qu’il intervienne lorsque l’amant de la princesse, affligé d’une malédiction qui fait de lui un hérisson (non, vraiment), est presque tué par la reine enragée…

Il ne fait qu’une remarque sarcastique sur l’invocation de la loi de la surprise en paiement – ​​et il est aux prises avec un bébé du destin, la future princesse Ciri (Freya Allan).

Alors maintenant, cet aventurier grincheux / itinérant né est lié par la magie et le destin à une fille aux pouvoirs bizarres, peut-être maléfiques, et s’il ne fait pas ce qu’il faut avec elle, le monde entier risque de s’effondrer.

Pas grave.

Je suis tellement doux pour les gros gars musclés qui grognent plutôt que de parler, mais sont absolus mastic autour des filles – et c’est Geralt à un “T” géant en obsidienne. J’adore regarder un mec qui sème la peur dans le cœur des autres avec un seul regard réorganisant sa vie entière pour accueillir un enfant.

4. Wolverine (“Les X-Men”)

Bon vieux Wolverine. Ce super-héros canadien en pleine croissance avec des griffes en adamantium et un facteur de guérison ultra-rapide n’a pas encore rencontré de fille abandonnée qu’il n’a pas immédiatement adoptée.

Dans les bandes dessinées, il a été le mentor / figure paternelle de Kitty Pryde. Dans la série animée des années 1990, il prend Mallrat Jubilee sous son aile, la sauvant des Sentinelles et des parents adoptifs minables.

Dans le premier film d’action en direct “X-Men”, il prend le Rogue en auto-stop et le jette immédiatement avec le méchant Sabretooth pour la protéger. Et dans “Logan” en 2017, il sauve sa fille clonée, Laura, qui a besoin de son aide pour échapper à des agents meurtriers.

Comme je l’ai dit : un mec bourru + une fille inhabituelle en voie de disparition = une combinaison gagnante, et la preuve que les meilleurs héros d’action ont le cœur mou sous tous ces muscles.

5. Mando & The Child (alias Din Djarin & Grogu, « The Mandalorian »)

Et bouclons la boucle avec un autre superbe rôle de Pedro Pascal ! Le loup solitaire Mando voulait juste récupérer ses primes et ramener du Beskar à la maison à la fin de la journée.

Mais lorsqu’il est engagé pour trouver une petite créature verte, il enfreint toutes les règles pour assurer la sécurité de l’enfant. Maintenant, le plus grand chasseur de primes de l’univers est un père célibataire en fuite, faisant tout ce qu’il faut pour mettre de l’essence dans le vaisseau spatial et acheter des boîtes de jus pour son fils aux grandes oreilles.

Ce qui rend “The Mandalorian” si charmant, c’est la dynamique centrale de Tired Old Hunter (et Mando est tellement, très fatigué, tout le temps) et Precious Lil Baby. Grâce au doublage fantastique de Pascal, on s’investit à 100% dans la relation entre un personnage dont on ne voit (presque) jamais le visage et un personnage qui est une marionnette inanimée.

Mando fera tout pour être un bon père pour Grogu. Il acceptera des petits boulots pour l’argent. Il brisera l’un des principes fondamentaux de son credo et retirera son casque. Il affrontera un Moff diabolique avec un destroyer stellaire entier rempli de robots de la mort. Vraiment, il est l’un des plus grands pères de l’histoire de l’espace, sans aucun doute.

Avec la troisième saison de “The Mandalorian” qui approche à grands pas – et le reste de la première saison de “The Last of Us” qui n’est pas encore diffusé – c’est vraiment une époque dorée pour les fans de Surprise Dads.