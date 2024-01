5 candidats coordonnateurs offensifs pour l’entraîneur-chef des Titans Brian Callahan

Le Titans du Tennessee ancien embauché Bengals de Cincinnati coordinateur offensif Brian Callahan en tant que nouvel entraîneur-chef lundi soir. Callahan est un leader à l’esprit offensif qui donnera la priorité au développement de Will Levis. Callahan va désormais constituer son propre personnel d’entraîneurs, y compris la nomination d’un coordinateur offensif.

Callahan appellera probablement des jeux au Tennessee, mais son OC sera chargé d’un travail important qui comprend l’installation de l’offensive cette intersaison. Callahan a travaillé avec un groupe d’entraîneurs offensifs exceptionnels. Nous avons identifié trois candidats potentiels à l’OC :

THOMAS BROWN, PANTHÈRES OC

Les Titans ont interviewé Mike Vrabel et Matt LaFleur et les ont embauchés tous les deux, Vrabel comme entraîneur-chef et LaFleur comme OC. Je vois un scénario similaire se dérouler avec Callahan et Thomas Brun. Il est peu probable que l’entraîneur Brown reste avec le Panthères de la Carolinequi embauchent un nouvel entraîneur-chef.

Brown et Callahan ne se sont pas croisés professionnellement, mais tous deux connaissent bien l’offensive Sean McVay/Kyle Shanahan. Brown et l’entraîneur-chef des Bengals, Zac Taylor, ont tous deux travaillé sous la direction de McVay avec le Rams de Los Angeles et a aidé à installer leur variante de l’offensive de la côte ouest. Callahan a ensuite fait de même pour Taylor à Cincinnati.

ALEX VAN PELT, ANCIEN OC DES BRUNS

On a parlé du père de Callahan, Bill Callahan, quittant son poste au sein du Browns de Cleveland rejoindre son fils au Tennessee. L’ancien coordinateur offensif des Browns, Alex Van Pelt, est un candidat sérieux pour apporter également ses talents d’entraîneur à Nashville. L’entraîneur-chef des Browns, Kevin Stefanski, a relevé Van Pelt de ses fonctions à la fin de leur campagne.

Van Pelt a déjà passé deux saisons (2018-19) en tant qu’entraîneur des quarts de Taylor à Cincinnati. Il a travaillé directement avec Callahan, qui était le coordinateur offensif. Van Pelt et Callahan possèdent un lien d’entraîneur notable et partagent probablement des concepts similaires.

ERIC STUDESVILLE, DAUPHINS AST. ENTRAÎNEUR HC/RB

Eric Studesville est l’un des entraîneurs adjoints les plus respectés de la ligue. Studesville, 56 ans, est actuellement avec le Dauphins de Miami, où il a survécu à plusieurs changements d’entraîneur. À Miami, Studesville a travaillé comme entraîneur des demis offensifs, coordinateur des matchs de course et co-coordinateur offensif. Plus récemment, Mike McDaniel a nommé Studesville entraîneur-chef associé.

Studesville était le Broncos de Denver‘ entraîneur des porteurs de ballon en 2010, et a même servi d’entraîneur-chef par intérim plus tard cette saison. En 2011, Studesville est resté à Denver et est devenu l’entraîneur des porteurs de ballon pour les six campagnes suivantes (2011-16). Callahan et Studesville ont passé six campagnes (2010-15) avec les Broncos. Callahan possède probablement un immense respect pour Studesville.

BO HARDEGREE, ANCIEN OC DES RAIDERS

Nouveau Raiders de Las Vegas L’entraîneur-chef Antonio Pierce ne devrait pas retenir Bo Hardegree comme coordinateur offensif. Hardegee a été initialement nommé à Vegas par l’ancien entraîneur-chef Josh McDaniels. Hardegree est maintenant à la recherche de son prochain poste d’entraîneur.

Hardegree est un entraîneur de qualité qui a travaillé sous la direction de Bill Belichick en 2021. Hardegree a déjà travaillé aux côtés de Callahan à Denver en 2014, alors que tous deux étaient assistants offensifs. Hardegree connaît bien plusieurs schémas offensifs et serait un atout pour Callahan.

KLINT KUBIAK, COORDINATEUR DU JEU DE PASSE DES 49ers

Klink Kubiak est le fils de Gary Kubiak, l’un des maîtres de l’offensive de la côte ouest. Kubiak est actuellement employé comme coordonnateur du jeu de passes de Kyle Shanahan avec le 49ers de San Francisco. Les assistants de Shanahan sont souvent en lice pour une promotion.

Kubiak et Callahan n’ont pas travaillé ensemble, mais partagent des concepts et des convictions similaires. Kubiak a rejoint les Broncos en tant qu’assistant offensif en 2016, le même mois où Callahan a quitté Denver pour devenir entraîneur des quarts des Lions de Détroit. Kubiak est ensuite retourné à Denver en tant que coordinateur du jeu de passes et entraîneur des quarts-arrières, et a également joué un rôle en tant que Vikings du Minnesota coordinateur offensif.