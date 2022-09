Chelsea a régné sur la Super League féminine au cours des dernières années, remportant trois championnats anglais consécutifs pour accompagner une paire de FA Cups et deux FA League Cups.

Les Blues semblent prêts à poursuivre leur domination, en partie grâce à l’ajout du défenseur canadien Kadeisha Buchanan, lorsque la saison 2022-23 de la WSL débutera ce week-end.

Buchanan, 26 ans, originaire de Toronto, s’est imposée comme l’une des meilleures défenseuses centrales du monde au cours de ses six saisons à l’Olympique Lyonnais, aidant le club français à remporter cinq championnats nationaux, cinq titres de l’UEFA Champions League et trois Coupes de France. .

Mais le fidèle défenseur voulait une nouvelle aventure et a refusé les offres d’autres clubs de la WSL pendant l’intersaison pour signer avec Chelsea. L’arrivée de Buchanan à Chelsea renforce une liste déjà remplie de stars internationales, dont l’attaquant australien Sam Kerr, qui a été le meilleur buteur de la ligue la saison dernière.

“Ça va donner vie à son jeu”

L’entraîneure de l’équipe féminine canadienne Bev Priestman croit que Buchanan bénéficiera du déménagement de la France vers l’Angleterre et que cela la préparera mieux pour la Coupe du monde de la FIFA l’été prochain.

« Ça va poser un défi différent de ce qu’elle a vécu à Lyon. [WSL] peut-être plus physique, et ce sera formidable pour Kadeisha ; cela va donner un peu vie à son jeu », a déclaré Priestman.

“Kadeisha était prête pour un nouveau défi. Les joueurs doivent rester à la pointe des choses, et ce que je sais avec Kadeisha, c’est que lorsqu’elle est mise au défi, elle s’élève vraiment. Elle améliorera cette équipe de Chelsea.”

La transition de Buchanan à Chelsea sera facilitée par la présence de sa compatriote canadienne Jessie Fleming, une milieu de terrain de 24 ans de London, en Ontario, qui vient de connaître une saison exceptionnelle.

Après avoir joué quatre ans au football NCAA à UCLA, Fleming a fait ses débuts professionnels avec Chelsea en 2020-21, mais a eu du mal à jouer dans sa campagne de recrue. La saison dernière était une histoire complètement différente. Fleming a participé à 21 des 22 matchs WSL de Chelsea, en commençant 11, tout en marquant six buts et en récoltant quatre passes décisives. Elle a également marqué son premier but en UEFA Champions League, en devenant une titulaire clé pour les Bleus.

REGARDER | Jessie Fleming marque le 1er but en Ligue des Champions :

Jessie Fleming du Canada marque dans la Ligue des champions féminine de Chelsea Jessie Fleming, de London, Ont., a marqué le sixième but de la victoire 7-0 de Chelsea contre Servette en match de groupe de la Ligue des champions féminine de l’UEFA.

Chelsea n’est pas le seul club basé à Londres avec l’un des médaillés d’or olympiques du Canada dans son équipe. La défenseure centrale Shelina Zadorsky, une joueuse de 29 ans originaire de London, en Ontario, jouera sa troisième saison avec Tottenham Hotspur.

Elle est arrivée pour la première fois à la WSL avant la saison 2020-21 via un prêt de la Orlando Pride de la NWSL et est rapidement devenue une partante pour Tottenham. Les Spurs ont été tellement impressionnés par Zadorsky qu’ils l’ont signée pour un contrat permanent et lui ont donné le brassard de capitaine pour quelques matchs. Elle a ensuite signé une prolongation de contrat en mai dernier, un autre signe de l’importance qu’elle était devenue pour le club.

Zadorsky s’est considérablement renforcé dans la récente série de deux matchs hors-concours du Canada contre l’Australie, ancrant une ligne défensive qui a été décimée par les blessures. Parmi les absents figuraient Buchanan et Vanessa Gilles, le duo de défenseurs centraux partant de l’équipe, mais le Canadien n’a pratiquement pas raté un battement avec Zadorsky en défense.

“Le rôle de leadership à ce [Canadian] camp et aux Spurs, et ce que font les Spurs en tant que club, je pense que ce sera fantastique pour Shelina”, a déclaré Priestman.

REGARDER | Les 3 points à retenir de Signa Butler sur les victoires du Canada contre l’Australie :

L’équipe canadienne de soccer féminin impressionne lors de victoires consécutives contre l’Australie Signa Butler de CBC Sports décompose trois principaux points à retenir des victoires consécutives du CanWNT contre l’Australie.

L’attaquante canadienne Deanne Rose, 23 ans, a connu une solide campagne recrue avec le Reading FC en 2021-2022, marquant trois buts en 18 apparitions en tant que partante. La joueuse originaire d’Alliston, en Ontario, s’est mérité des éloges comme étant l’une des nouvelles venues les plus brillantes de la ligue tout en se testant contre certaines des meilleures joueuses du monde.

Son meilleur moment est survenu lorsqu’elle a marqué un but spectaculaire lors d’une victoire 1-0 à domicile contre Chelsea avant les vacances de Noël. À la quatrième minute, Rose a capté une passe au fond de sa moitié et a effectué une fantastique course en solo, dribblant sur 40 mètres alors qu’elle passait devant plusieurs joueurs de Chelsea, avant de finalement tirer devant Ann Katrin-Berger, considérée comme l’un des meilleurs gardiens de but dans le monde.

L’espoir est que Rose puisse produire plus de moments comme celui-ci cette saison et aider Reading à améliorer sa huitième place.

Léon sur son élan

Des cinq Canadiens de la WSL, aucun n’a autant de buzz autour d’eux que l’ailier Adrian Leon. Le joueur de 29 ans de Mississauga, en Ontario, n’a marqué que 13 buts en quatre saisons à West Ham United. Mais Manchester United en a assez vu chez la Canadienne pour l’éloigner des Hammers lorsqu’ils l’ont signée pour un contrat de deux ans hors saison.

Leon est l’un des meilleurs joueurs canadiens du moment. Elle a marqué les trois buts lors des deux victoires du Canada contre l’Australie et a maintenant trouvé le fond du filet lors de trois des quatre derniers matchs des Reds pour porter son total à 27 en 88 matches internationaux.

Priestman pense que le passage de Leon du modeste West Ham aux géants anglais de Manchester United est un grand pas en avant et ne fera que l’aider à progresser dans le jeu.

“Chaque fois qu’elle vient au camp [for Canada] Je suis excité rien qu’en la voyant sur le terrain. Elle fait la différence, elle est très technique, agressive. Je pense que le déménagement de Manchester United va amener son jeu à un autre niveau… Je pense que cela ne fera que l’aider à être là où elle peut être, là où nous savons tous où elle peut être”, a proposé Priestman.

REGARDER | Leon ouvre la voie alors que le Canada balaie les matchs amicaux contre l’Australie :