5 bousculades à distance en demande qui paient 100 000 $ ou plus

Voici cinq des bousculades les mieux payées et les plus demandées qui peuvent être faites à domicile, selon Freelancer.com :

Ces emplois ont des dizaines d’annonces actives et offrent des opportunités à distance et à temps partiel.

Pour aider les personnes intéressées à poursuivre une activité secondaire à trouver les meilleures opportunités à distance, Freelancer.com a identifié 5 agitations secondaires en demande qui peuvent être effectuées à domicile, sur la base de plus de 300 000 annonces publiées sur leur base de données entre octobre et décembre 2022. Les informations sur les revenus proviennent de cet échantillon de projets.

De plus en plus d’arnaqueurs secondaires se détournent des emplois en personne qui ont défini l’économie des concerts du milieu des années 2000 – conduire pour Uber, livrer de la nourriture pour Grubhub – et rechercher plutôt des opportunités haut de gamme dans les “services professionnels”, tels que la programmation informatique, l’informatique , marketing et conseil aux entreprises.

L’adoption généralisée du travail à distance a créé plus d’opportunités pour les gens de trouver des activités secondaires flexibles et bien rémunérées qu’ils peuvent faire en ligne.

Gagner un revenu à six chiffres à domicile peut sembler trop beau pour être vrai, mais pour faire de ce rêve une réalité, vous aurez peut-être simplement besoin d’une connexion Internet solide et des bonnes compétences.

Le marché en ligne des talents technologiques indépendants, en particulier, a “explosé” au cours des 12 derniers mois, même si les suppressions d’emplois massives ont continué de sévir dans le secteur technologique, a déclaré Sebastián Siseles, vice-président international de Freelancer.com, à CNBC Make It.

La dépendance à l’égard des sous-traitants a augmenté au plus fort de la pandémie de Covid-19, en particulier dans la technologie, car de plus en plus d’entreprises ont dû passer à des modèles commerciaux en ligne et suivre le rythme de l’assaut rapide des nouvelles technologies, de la crypto à l’IA, par un rapport de novembre 2022 de la plateforme RH Gusto.

Alors que le codage, la programmation et d’autres spécialités technologiques ont toujours été des activités secondaires recherchées, la récente vague de licenciements technologiques a incité “des fluctuations sans précédent” en demande pour des compétences technologiques de niche comme le développement d’applications Android et différents langages de programmation alors que les entreprises s’appuient sur des indépendants pour réduire leurs coûts, a déclaré Matt Barrie, PDG et fondateur de Freelancer.com.

Si vous souhaitez vous lancer dans une activité technique, vous devrez développer votre expertise grâce à des cours en ligne, des bootcamps de codage et des podcasts de programmation.

Ensuite, créez un portefeuille numérique d’échantillons de travail à partager avec des clients potentiels. Pour savoir où se trouvent les emplois et répertorier vos propres services, pensez à créer un profil sur Upwork, Freelancer.com, Fiverr, TaskRabbit ou un autre site Web annonçant des emplois indépendants.

En fin de compte, cependant, vous n’avez pas besoin d’être un expert en technologie pour créer une activité secondaire réussie. D’autres emplois qui offrent des opportunités à temps partiel et à distance, notamment le tutorat, la rédaction de blogs et le conseil aux entreprises, ont également connu une demande croissante sur Freelancer.com, ajoute Siseles – et certains de ces emplois peuvent payer jusqu’à 100 $ de l’heure.

