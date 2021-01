Pendant les mois d’hiver, beaucoup d’entre nous se tournent vers une tasse de thé, de café ou un verre de lait de vache ou de buffle pour rester au chaud. De temps en temps, on s’offre une tasse de chocolat chaud liquide. Il existe également d’autres boissons santé excitantes qui nous aident à rester au chaud en hiver. Mentionnés ci-dessous sont cinq de ces boissons.

1. Lait d’amande

Notre système immunitaire est affaibli par le froid. Le lait d’amande fabriqué uniquement avec des amandes et de l’eau nous fournit de la vitamine E, qui renforce notre immunité et nous aide à combattre les infections. La vitamine D dans le lait d’amande maintient le calcium dans notre corps et la santé de nos os. Le lait d’amande est également riche en calcium, fer, potassium, magnésium, phosphore, cuivre, zinc et manganèse. La boisson est bonne pour les personnes intolérantes au lactose.

2. Lait de coco

L’hiver est une saison particulièrement difficile pour les personnes âgées. Le temps froid aggrave les douleurs articulaires car les températures froides augmentent la sensibilité des articulations. Études ont découvert que la noix de coco contient des polyphénols, qui sont des antioxydants qui peuvent réduire l’inflammation associée à l’arthrite.

3. Thé au citron et au gingembre

Une tasse de thé chaud le matin et l’après-midi est un must, surtout en hiver dans la plupart des ménages indiens. Les tisanes préparées avec des extraits de citron et de gingembre ont non seulement un goût délicieux, mais ont de nombreux avantages pour la santé. La vitamine C contenue dans le citron renforce notre immunité et nous aide à lutter contre les infections courantes en hiver. De même, le gingembre a toujours été utilisé comme remède contre le rhume et l’inflammation.

4. Smoothie aux pommes à la cannelle

Les pommes sont riches en vitamine C, qui, comme mentionné ci-dessus, aide à lutter contre les infections qui surviennent en hiver. Le temps froid aggrave également l’inflammation de l’estomac. Les polyphénols des pommes aident à réduire l’inflammation. La cannelle a également des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Les smoothies aux pommes avec l’avantage supplémentaire de la cannelle avec son goût épicé-sucré offrent un excellent renforcement de l’immunité.

5. Kashmiri Kahwa

Le kahwa est préparé avec du thé vert, du safran, de la cannelle et de la cardamome. Le thé, sucré avec du sucre ou du miel est servi avec des amandes. Les épices entières agissent comme des stimulants, chauffant notre corps par temps froid.