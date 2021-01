Rester hydraté est de la plus haute importance. La moitié des problèmes de santé ne sont résolus que si vous vous assurez de boire la bonne quantité d’eau chaque jour. Cependant, parfois, boire de l’eau ordinaire peut devenir un peu ennuyeux. Eh bien, dans ce cas, vous ne devez pas supprimer la consommation d’eau, mais ajouter une certaine variété à la consommation de liquide. Vous pouvez vous assurer que votre corps reste hydraté en buvant des boissons savoureuses et saines.

Voici quelques boissons stimulantes pour l’hydratation parmi lesquelles choisir:

L’eau de noix de coco: L’eau de coco est de loin l’une des boissons les plus saines à part l’eau. L’apport d’eau de coco verte est tout simplement rafraîchissant et savoureux. Il n’y a rien de tel que de boire de l’eau de coco pour rester en forme et hydraté. Les avantages de ce fluide sont nombreux. Depuis la fourniture d’électrolytes, d’antioxydants, de nutriments essentiels à votre corps, pour garder votre système frais et hydraté, cette noix de coco verte fait tout; et cela aussi d’une manière délicieuse. La douceur douce et salée confèrent au fluide léger une belle texture. Ainsi, non seulement lorsque vous visitez les plages, vous devez avoir de l’eau de coco, mais aussi profiter de la boisson au quotidien – que ce soit après la gym ou l’entraînement ou chaque fois que vous avez soif.

Lait: Le lait est nutritif – nous le savons tous. C’est la meilleure forme naturelle d’hydratation qui fournira du calcium, des protéines et de nombreux autres nutriments sains à votre système. Vous pouvez aussi avoir du lait végétal comme du lait d’amande, du lait de coco, du lait de soja pour rester hydraté.

Eau infusée aux fruits: Coupez des tranches de concombre et conservez-les dans une bouteille remplie d’eau. Vous pouvez y ajouter des graines de chia. Continuez à siroter de l’eau chaque fois que vous avez soif ou que vous en avez envie. C’est idéal pour refroidir votre système, en gardant l’acidité à distance. Vous pouvez ajouter de la variété à l’eau en coupant également du citron. Ajoutez-y des feuilles de menthe ou de tulsi. De même, vous pouvez couper en dés certains fruits tels que la fraise, l’aloe vera, les baies et avoir votre eau.

Jus: Le moyen le plus simple et le plus délicieux d’avoir une boisson saine consiste à utiliser les jus. Mangue, pastèque, ananas, grenade, betterave, épinards, chou frisé, carotte – vous pouvez faire du jus de n’importe lequel de ces légumes ou fruits et siroter une vie saine et hydratée.

Probiotiques: Vous voulez assurer votre santé intestinale avec l’hydratation, alors vous devez avoir des probiotiques. Ils maintiennent les bonnes bactéries dans l’intestin, réduisent l’inflammation, les troubles digestifs.