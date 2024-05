5 boissons à éviter lorsque vous avez besoin de vous hydrater

Ce n’est un secret pour personne : rester hydraté est essentiel pour se sentir mieux. Plain H20 est le choix idéal, mais d’autres liquides, de l’eau gazeuse aux sodas prébiotiques, en passant par la consommation d’aliments riches en eau, contribuent également à votre hydratation. Cependant, toutes les boissons ne sont pas égales. Certaines boissons peuvent entraîner une perte d’eau de votre corps, entraînant une déshydratation.

Alors, quelles boissons éviter quand on veut s’hydrater ? Continuez à lire pour en savoir plus sur les pires boissons pour l’hydratation et les meilleures options (sans eau) à déguster.

5 pires boissons pour l’hydratation

1. Boissons sucrées

Les boissons sucrées, comme les sodas, les boissons énergisantes et les thés sucrés, peuvent entraîner une déshydratation. « Les boissons contenant du fructose et du glucose, deux types de sucre que l’on trouve couramment dans les boissons sucrées, ont été associées à une aggravation de la déshydratation », explique une diététiste. Brittany Lubeck, MS, RDN. Ces boissons contiennent souvent de grandes quantités de sucre. Lorsque vous buvez une boisson sucrée, votre corps a besoin de diluer le sucre en extrayant l’eau de vos tissus, ce qui peut entraîner une déshydratation avec le temps, selon des recherches. De plus, dit Lubeck, il a été démontré que les boissons comme les sodas augmentent le stress oxydatif sur les reins, des organes qui jouent un rôle important dans votre état d’hydratation. Bien sûr, siroter une boisson sucrée avec modération est acceptable. Les problèmes sont plus susceptibles de survenir lorsque vous consommez ces boissons en grande quantité ou de manière constante tout au long de la journée.

2. Boissons caféinées

Premièrement, la caféine a un effet diurétique, ce qui signifie qu’elle vous pousse à uriner davantage. Cependant, la bonne nouvelle est que le liquide que vous absorbez dans votre tasse de café du matin compense cet effet. En fait, boire environ deux ou trois tasses de café ne semble pas affecter l’hydratation de votre corps. Des problèmes surviennent lorsque la consommation de caféine est excessive, ce qui peut entraîner une déshydratation. Lubeck recommande de limiter la consommation excessive et de boire beaucoup d’eau après avoir consommé du café, du thé, des boissons énergisantes, des sodas ou d’autres boissons contenant de la caféine. De plus, recherchez des versions décaféinées de vos boissons ou tisanes contenant de la caféine préférées.

3. Alcool

L’alcool est un autre diurétique qui vous oblige à aller fréquemment aux toilettes. « L’alcool inhibe directement la vasopressine, une hormone antidiurétique qui favorise la rétention d’eau », explique Lubeck. « Si vous ne buvez pas d’eau ou d’autres boissons hydratantes avec de l’alcool, vous risquez de vous retrouver déshydraté », dit-elle. Il existe de nombreuses façons de savourer une boisson tout en maintenant l’équilibre hydrique de votre corps, comme prendre un verre d’eau entre des boissons alcoolisées ou boire des boissons à faible teneur en alcool, comme des spritzers. Et respectez la limite recommandée d’un verre par jour pour les femmes et de deux verres pour les hommes.

4. Boissons énergisantes

Les boissons énergisantes contiennent souvent des niveaux élevés de caféine et de sucre et, comme mentionné précédemment, il s’agit d’un double problème de déshydratation pour votre corps. La caféine augmente la miction, tandis que le sucre peut entraîner un déséquilibre des niveaux de liquide. Optez plutôt pour des alternatives naturelles énergisantes comme le thé vert, le matcha ou l’eau de coco. Vous pouvez également en préparer une vous-même pour contrôler les ingrédients et réduire le sucre et les calories ajoutés, comme cette boisson énergisante EatingWell à base de thé vert et de yerba maté.

5. Jus de fruits

Bien que les jus de fruits puissent être hydratants, certaines variétés, comme le punch aux fruits, les limonades, les cocktails à base de jus ou les boissons aromatisées aux fruits, peuvent contenir beaucoup de sucre ajouté. Et tout comme les autres boissons de cette liste, les siroter tout au long de la journée peut contribuer à la déshydratation. Sans oublier que les jus de fruits sucrés sont également liés à un apport calorique plus élevé. Alternativement, choisissez des fruits entiers plutôt que du jus autant que possible pour vous assurer de toujours obtenir des fibres et d’autres nutriments qui vous aident à rester hydraté. Si vous buvez du jus, recherchez du jus 100 %, idéalement un jus contenant de la pulpe pour obtenir un peu de fibres, et à déguster avec modération.

Meilleures boissons pour l’hydratation

Lorsque vous avez besoin d’étancher votre soif, prenez ces quatre gorgées :

Eau: L’eau est la boisson hydratante par excellence. Il est essentiel pour réguler la température corporelle, faciliter la digestion et transporter les nutriments. De plus, l’eau pure ne contient ni calories, ni additifs, ni sucres, ce qui en fait le choix idéal pour rester hydraté. Et si vous en avez assez de boire de l’eau, vous pouvez toujours opter pour de l’eau gazeuse.

Formulées pour reconstituer les liquides et les minéraux essentiels perdus lors d’un exercice intense ou par temps chaud, les boissons électrolytiques contiennent généralement un mélange de sodium, de potassium et de magnésium, tous essentiels au maintien d’une bonne hydratation et d’une bonne fonction musculaire. « Les boissons pour sportifs et autres boissons contenant des électrolytes aident à une réhydratation rapide après une séance d’entraînement intense ou une journée à l’extérieur », explique Lubeck. L’eau de noix de coco: Également riche en électrolytes, en particulier en potassium, l’eau de coco constitue un choix fantastique pour rester hydraté et maintenir l’équilibre des fluides de votre corps.

L’essentiel

Il est essentiel d’éviter les boissons qui peuvent vous déshydrater, comme les sodas sucrés, les boissons contenant trop de caféine et l’alcool, pour une bonne hydratation. Choisissez plutôt des alternatives hydratantes comme l’eau, le lait, les boissons électrolytiques et l’eau de coco. Ces boissons permettent d’étancher votre soif tout en reconstituant les nutriments essentiels perdus lors d’une activité physique ou par temps chaud.