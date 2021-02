BUFFALO, Minnesota (AP) – Un homme du Minnesota de 67 ans qui n’était pas satisfait des soins qu’il avait reçus dans les centres de santé de la région ces dernières années a ouvert le feu dans une clinique mardi, blessant cinq patients, ont annoncé les autorités.

L’attaque s’est produite mardi matin dans une clinique Allina à Buffalo, une communauté d’environ 15 000 personnes à environ 64 kilomètres au nord-ouest de Minneapolis. Les autorités ont déclaré que Gregory Paul Ulrich, de Buffalo, avait ouvert le feu sur l’établissement et avait été arrêté avant midi.

Le gouverneur Tim Walz a déclaré lors d’une conférence de presse que «certains engins explosifs improvisés» faisaient partie de l’attaque, mais il n’a pas précisé si certains avaient explosé. Et le FBI a envoyé des techniciens à la bombe sur les lieux.

Bien qu’un motif exact n’ait pas été immédiatement connu, les autorités ont déclaré qu’Ulrich avait une longue histoire de conflit avec les cliniques de santé de la région.

«Tout ce que je peux dire, c’est que c’est une histoire qui s’étend sur plusieurs années et il y a certainement une histoire où il était mécontent des soins de santé … avec les soins de santé qu’il avait reçus», a déclaré le chef de la police Pat Budke lors d’une conférence de presse ultérieure. .

Budke a déclaré que l’histoire d’Ulrich avait conduit les enquêteurs à croire qu’il ciblait la clinique ou quelqu’un à l’intérieur, mais qu’il était trop tôt dans l’enquête pour savoir s’il s’agissait d’un médecin en particulier. Il a déclaré que la fusillade ne semblait pas être un cas de terrorisme intérieur.

«Aucune des informations que nous avons de nos contacts passés avec lui n’indiquerait qu’il était mécontent de, ou dirigerait sa colère contre, quelqu’un d’autre que les personnes se trouvant dans les établissements où il avait été soigné ou où ils avaient tenté de le soigner, »Dit Budke.

Kelly Spratt, le président de l’hôpital de Buffalo, a déclaré que les cinq patients blessés avaient été transportés d’urgence à l’hôpital, mais qu’il ne connaissait aucune de leurs conditions.

Le shérif du comté de Wright, Sean Deringer, a déclaré qu’Ulrich était bien connu des forces de l’ordre avant l’attaque.

«Nous avons eu plusieurs appels de service datant de 2003», a déclaré Deringer.

Les archives judiciaires publiques en ligne d’Ulrich répertorient une poignée d’arrestations et de condamnations pour conduite en état d’ébriété et possession de petites quantités de marijuana de 2004 à 2014, principalement dans le comté de Wright, y compris deux condamnations pour délit grave de conduite en état d’ébriété qui ont abouti à de courtes peines de prison.

L’histoire continue

La porte-parole de North Memorial Health, Abigail Greenheck, a déclaré que plusieurs victimes avaient été transportées à son hôpital de Robbinsdale. Elle n’a pas dit combien ni dans quel état ils se trouvaient.

Des membres du groupe chargé de l’application des lois sur l’alcool, le tabac et les armes à feu et des agents spéciaux du Bureau of Criminal Apprehension de l’État ont également répondu.

La clinique est installée aux abords de Buffalo près d’une ancienne grange rouge à la peinture écaillée. Des dizaines de véhicules d’urgence et d’agents des forces de l’ordre armés d’armes étaient sur les lieux, dressant un périmètre. Les images télévisées montraient peu d’activité à la clinique elle-même, mais plusieurs vitres en verre brisé pouvaient être vues. Au moins deux fenêtres ont été brisées dans un motel voisin.

Plus de trois heures après l’attaque, les forces de l’ordre ont déménagé pour délimiter un quartier à environ un mile de la clinique. Un agent de l’ATF en bordure du périmètre a refusé de parler à un journaliste de l’AP.

Au moins une demi-douzaine de véhicules des forces de l’ordre ont été rassemblés près d’un petit parc de maisons mobiles près du lac Pulaski dans la ville. Une femme du bureau du shérif qui a refusé de s’identifier a déclaré qu’elle exécutait un mandat de perquisition dans le cadre de la fusillade à la clinique. Elle a refusé de donner des informations supplémentaires.

Un porte-parole du département d’État de la Santé publique a déclaré qu’il ne savait pas immédiatement si la clinique administrait des vaccins contre le COVID-19. Un porte-parole d’Allina a renvoyé toutes les questions à la police de Buffalo et au bureau du shérif du comté de Wright.

___

Ehlke a rapporté de Milwaukee. Les rédacteurs de l’Associated Press Tim Sullivan, à Buffalo, et Amy Forliti et Steve Karnowski à Minneapolis ont contribué.

___

Mohamed Ibrahim est membre du corps de l’Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les rédactions locales pour faire des reportages sur des questions secrètes.