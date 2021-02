BUFFALO, Minnesota – Cinq personnes ont été blessées – au moins trois d’entre elles gravement – après qu’un homme armé a ouvert le feu sur une clinique de santé à Buffalo, Minnesota, ont indiqué des responsables.

Un suspect de 67 ans était en détention. La fusillade a eu lieu mardi matin à la clinique Allina Health de la ville à environ 40 miles au nord-ouest de Minneapolis.

Le chef de la police de Buffalo, Pat Budke, a déclaré que le département avait reçu un appel de coups de feu juste avant 11 heures, heure locale. Les agents de la ville et du comté sont arrivés pour trouver plusieurs personnes blessées, ainsi que le suspect, et les agents ont essayé d’aider, a déclaré Budke.

« Il n’y a aucune information à ce stade qui nous amène à croire qu’il existe un lien avec tout type de terrorisme intérieur », a déclaré Budke, s’arrêtant pour retenir ses larmes. « Nous connaissons très bien le suspect. »

Cinq personnes ont été emmenées dans des hôpitaux de la région, a déclaré Kelly Spratt, présidente d’Allina Health Buffalo. Au moins trois étaient dans un état critique mais stable, a indiqué l’hôpital dans un communiqué.

Les agents ont également trouvé un colis suspect dans un coin du hall et ont évacué l’installation, a déclaré le shérif du comté de Wright, Sean Deringer.

Deringer a identifié le suspect comme étant Gregory Paul Ulrich, 67 ans, de Buffalo. Les agents ont reçu « plusieurs appels » concernant Ulrich datant de 2003, a déclaré Deringer.

Le suspect a agi seul et a semblé cibler intentionnellement l’établissement ou quelqu’un dans l’établissement, a déclaré Budke. Le suspect avait été traité dans l’établissement dans le passé, a-t-il déclaré, mais rien n’indiquait que nous aurions été dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.

Ulrich séjournait dans un motel Super 8 à moins de 5 km de la clinique, a déclaré Deringer. Les agents ont trouvé des appareils suspects supplémentaires à l’hôtel, a déclaré Deringer.

Plus tôt, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré que « certains engins explosifs improvisés » étaient liés à l’incident. Budke a dit plus tardil y a peut-être eu une explosion à l’intérieur de l’établissement avant l’arrivée de la police, mais il n’a pas précisé.

Budke n’a pas dit combien de coups de feu avaient été tirés.

Le procureur du comté de Wright, Brian Lutes, a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’Ulrich comparaisse devant le tribunal jeudi matin. « Avant cela, je déposerai une plainte détaillée qui énonce tous les détails qui ne sont pas encore disponibles en raison des premières étapes de cette enquête », a déclaré Lutes.

Les dossiers judiciaires indiquent qu’Ulrich a été condamné à plusieurs reprises pour conduite en état d’ébriété et possession de petites quantités de marijuana, y compris deux condamnations pour délit grave pour conduite en état d’ébriété qui ont abouti à de courtes peines de prison. En 2018, il a été arrêté à Buffalo pour violation d’une ordonnance d’interdiction de harcèlement, selon les archives judiciaires.

En début d’après-midi, plusieurs véhicules de la police et des pompiers du comté et locaux se trouvaient devant la clinique, et un camion de la police anti-bombe de Minneapolis a été installé devant l’entrée principale du bâtiment. La route au sud de la clinique, à environ un mille au sud de l’hôpital de Buffalo, était fermée à la circulation.

Les pilotes de la patrouille d’État du Minnesota faisaient voler des boîtes de sang de la Croix-Rouge à l’hôpital de Buffalo pour les victimes de la fusillade, l’agence dit sur Twitter.

Les écoles de la région ont été placées en lock-out par mesure de précaution, a déclaré le bureau du shérif.

L’hôtel Super 8 et Wyndham Hotels & Resorts, qui possèdele Super 8chaîne d’hôtels, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Doug Abbott, 60 ans, de Loretto, Minnesota, a déclaré qu’il avait un rendez-vous à 11 h 35 à la clinique pour vérifier sa tension artérielle. L’entrée était bloquée, alors il s’est garé dans un parking du centre commercial à proximité, où il a appris des rapports en ligne faisant état d’un tireur.

Une infirmière a alors appelé pour annuler son rendez-vous en raison d’un «incident», a-t-il dit.

« Elle a dit: » Nous sommes dans un verrouillage « et je lui ai dit que je priais pour eux », a-t-il dit. « Si (mon rendez-vous) avait eu lieu une demi-heure plus tôt, j’aurais pu être l’un des témoins – je l’espère, pas mort. »

«Cela ne se produit pas à Buffalo, au Minnesota, mais nous devons être là pour les gens qui ont besoin de nous», a déclaré la mairesse de Buffalo, Teri Lachermeier, mardi après-midi.

Buffalo est une communauté d’environ 16500 personnes, selon les estimations du recensement de 2020.

Lachermeier a appelé les résidents à se vérifier les uns les autres pendant la pandémie de COVID-19.

«C’est une période stressante. Tendez la main. Vérifiez les gens», dit-elle. «En fin de compte, c’est la santé mentale dont nous souffrons, et nous devons nous assurer que nous prenons soin des personnes qui ont besoin de notre aide.

Allina Health, un système de santé à but non lucratif basé à Minneapolis, possède ou exploite 12 hôpitaux et plus de 90 cliniques dans le Minnesota et le Wisconsin, selon le site Web de la société.

Un porte-parole du département d’État de la Santé publique a déclaré à l’Associated Press qu’il ne savait pas immédiatement si la clinique administrait des vaccins contre le COVID-19.

Le représentant américain Tom Emmer, R-Minn., Qui représente Buffalo, dit sur Twitter que lui et son personnel surveillaient la situation.

La représentante du Minnesota, Marion O’Neill, a déclaré que l’incident était une « tragédie inimaginable ».

«Mes amis, mes enfants et petits-enfants vivent et travaillent à Buffalo et même si nous ne savons pas encore qui sont les blessés, nous sommes tous connectés. Mon cœur se brise pour ces victimes, leurs familles et notre communauté», a déclaré O’Neill.

Sénateur Amy Klobuchar, D-Minn., dit sur Twitter que la «fusillade tragique» s’est produite non loin de l’endroit où elle a grandi.

« Tellement triste pour tous ceux qui sont là à la clinique et ceux qui sont blessés et qui prient pour leur rétablissement. Merci à ceux qui sauvent des vies en ce moment. La violence armée doit cesser », at-elle écrit sur Twitter.

Rép. Ilhan Omar, D-Minn., dit sur Twitter qu’elle était « dévastée » par la nouvelle de l’incident.

«Mes pensées vont à toutes les victimes et à leurs familles en ce moment», a-t-elle écrit.

Contribuant: Anna Haecherl, St. Cloud Times; The Associated Press