C’est cette période de l’année où les carottes fraîches sont sur la liste d’épicerie de tout le monde – pas seulement dans le but de préparer des plats chauds et délicieux Gajar ka Halwa mais aussi parce que ce superaliment a plusieurs bienfaits pour la santé. L’un des meilleurs avantages est que ce légume racine de couleur orange favorise la santé cardiaque en réduisant le taux de mauvais cholestérol dans le corps, grâce à la présence d’un nutriment, le bêta-carotène.

Pour le confirmer, deux études ont été menées par J. Amengual et ses collègues. le première, publié dans le Journal of Nutrition, a confirmé que les personnes qui consomment plus de bêta-carotène ont des taux de cholestérol sanguin plus faibles. Ceci est dû à une étape critique dans laquelle le bêta-carotène est converti en vitamine A à l’aide d’une enzyme appelée bêta-carotène oxygénase 1 (BCO1). Les personnes qui ont une BCO1 moins active peuvent avoir besoin d’autres sources de vitamine A.

Après avoir analysé plus de 700 échantillons d’ADN et de sang de participants humains, les chercheurs ont découvert que les personnes ayant une variante génétique de BCO1 plus active avaient des taux de cholestérol sanguin plus faibles. Les scientifiques ont conclu qu’une moindre activité de BCO1 pour produire de la vitamine A à partir du bêta-carotène augmente le cholestérol dans le corps, ce qui entraîne un risque plus élevé de développer des maladies cardiaques.

Par la suite, une autre étude a été menée chez des souris où il a été constaté que le foie est responsable de la production de mauvais cholestérol (lipoprotéines) dans le sang. Ils ont observé que plus de vitamine A dans le corps réduit la sécrétion de cholestérol dans le corps. Ils ont également trouvé une relation entre l’enzyme BCO1 et le cholestérol. Ainsi, cette étude indique que plus de bêta-carotène dans le sang peut être bénéfique pour la santé. Cependant, c’est aussi le signe d’une enzyme BCO1 moins active qui ne peut pas convertir correctement le bêta-carotène alimentaire en vitamine A.

D’après les études ci-dessus, il est clair que les carottes favorisent la santé cardiaque et réduisent le taux de mauvais cholestérol dans le corps. Certains des autres avantages des carottes sont les suivants:

1. Aide à la perte de poids

Les carottes sont un aliment faible en calories et riche en fibres. La pectine, la principale fibre présente dans les carottes, est une forme soluble de fibre qui vous permet de vous sentir rassasié pendant longtemps et empêche la frénésie alimentaire et aide à perdre du poids. L’ajout de la carotte fibreuse à votre repas aide à rassasier plus tôt et vous fait manger moins.

2. Promouvoir la santé oculaire

Les carottes contiennent de la vitamine A sous forme de bêta-carotène. Les aliments riches en vitamine A ou en vitamine A aident à prévenir la cécité nocturne et la dégénérescence de la vue liée à l’âge. Les antioxydants aident également à réparer les dommages cellulaires et à prévenir d’autres dommages. Les carottes aident également à améliorer la santé oculaire globale.

3. Réduisez le risque de cancer

Les carottes sont emballées avec des caroténoïdes. Ces caroténoïdes sont les antioxydants qui luttent pour éradiquer les radicaux libres nocifs dans votre corps qui sont responsables du cancer.

4. Renforcer l’immunité

Les carottes regorgent de vitamines et de minéraux. Ce sont les vitamines A, K1, B6, la biotine, le potassium et d’autres minéraux. Ils sont très importants pour la croissance et le développement du corps car ils favorisent la santé des os et le système immunitaire. Le potassium aide à maintenir la tension artérielle.

5. Aide à contrôler la glycémie

Les carottes ont un faible indice glycémique et provoquent donc une augmentation très minimale de la glycémie par rapport à de nombreux autres aliments. Par conséquent, il est considéré comme bon pour les personnes atteintes de diabète.

