La grossesse entraîne divers changements dans la vie d’une femme, à la fois physiquement et mentalement. Il est extrêmement important que les femmes enceintes prennent bien soin de leur santé à ce stade de la vie. Et bien que de nombreuses habitudes et activités aient besoin d’être réévaluées pour cette période, la plupart des femmes se sentent particulièrement sceptiques quant à l’exercice. Cependant, les experts ont reconnu que l’exercice pendant la grossesse est non seulement sûr, mais peut avoir des résultats bénéfiques pour la femme enceinte. Une façon de faire de l’exercice pendant la grossesse est de pratiquer le yoga prénatal, mais seulement après avoir consulté votre médecin et sous la direction d’un instructeur qualifié. Voici quelques avantages que vous pourriez gagner:

1. Cela peut vous calmer

Pendant la grossesse, il y a une ruée d’hormones dans le corps de la femme enceinte. Les femmes se plaignent souvent d’anxiété, de stress, de colère et de sautes d’humeur à cette période de la vie. Les asanas axés sur la respiration tels que l’anulom vilom et le bhramari pranayama peuvent aider à faire face à ce bouleversement émotionnel. Ces techniques de respiration aident à réduire le stress et l’anxiété et sont également considérées comme réconfortantes pour le bébé. Une étude menée par des chercheurs de l’Université du Michigan en 2012 a montré que la pratique du yoga en pleine conscience (une combinaison de poses de yoga physique et de pratiques de méditation) pendant la grossesse peut apporter un soulagement significatif de la dépression qui peut être ressentie pendant la grossesse.

2. Moins de complications liées à l’accouchement

Il a été établi que le yoga est un moyen sûr et doux de rester en forme pendant la grossesse, mais il peut également garantir que vous donniez naissance à un bébé en bonne santé. Une étude publiée dans le Journal de médecine alternative et complémentaire en 2012 a montré que la pratique du yoga prénatal peut aider à améliorer le poids de naissance du bébé et à réduire le risque d’accouchement prématuré. Il réduit également le risque d’hypertension gestationnelle (hypertension artérielle induite par la grossesse).

3. Soulagement des complications liées à la grossesse

Pendant la grossesse, une femme éprouve plusieurs affections telles que des douleurs lombaires, des nausées, de l’insomnie, des maux de tête et un essoufflement. Des études ont montré que le yoga prénatal peut aider à faire face à tous ces problèmes. Lors de la pratique des asanas de yoga prénatal, les muscles du corps de la mère s’étirent de manière à améliorer considérablement leur circulation sanguine. Les exercices de respiration profonde aident à fournir de l’oxygène au bébé ainsi qu’à la mère.

4. Il prépare la mère à l’accouchement

L’idée de l’accouchement peut être effrayante pour les femmes enceintes, en particulier pour les femmes qui accouchent pour la première fois. Mais diverses asanas peuvent préparer une mère à son accouchement à la fois physiquement et mentalement. La pratique du yoga prénatal permet d’ouvrir les hanches et de renforcer les jambes, facilitant ainsi le fait d’être dans différentes positions pendant le travail.

Les asanas d’ouverture de la hanche aident à adoucir et à élargir le bassin, réduisant ainsi la douleur pendant le travail. Malasana, la position accroupie, agit comme l’une des positions les plus optimales pour le travail et l’accouchement, donc la pratiquer à l’avance pourrait aider plus tard pendant l’accouchement.

5. Il soulage les douleurs de la grossesse

Le yoga prénatal aide à étirer les muscles et les ligaments du corps de la femme enceinte, faisant ainsi de la place pour le bébé en pleine croissance. Le yoga aide à soulager la douleur qui survient dans le bas du dos et les jambes lorsque le bébé grandit et se développe dans l’utérus.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.