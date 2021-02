Hing ou asafoetida est un ingrédient commun dans la plupart des cuisines domestiques indiennes. Cette épice à l’odeur piquante est fabriquée à partir du latex extrait de plantes Ferula – F. foetida et F. assa-foetida. Il est utilisé dans les dals et les recettes végétariennes pour rehausser le goût et améliorer la digestion. Hing est également utilisé comme remède traditionnel dans plusieurs maux.

Ci-dessous, nous examinons cinq avantages pour la santé de l’épice:

1. Remède contre l’indigestion

Hing a été utilisé pendant des siècles comme remède contre les gaz, les ballonnements et les crampes dans l’estomac. Ses propriétés carminatives et antispasmodiques soulagent les flatulences et les douleurs à l’estomac dues à l’excès de sécrétions acides. Son goût prononcé après la cuisson stimule l’appétit en augmentant la sécrétion de salive et facilite la digestion. Hing améliore également les sécrétions de bile et d’autres enzymes pour décomposer les aliments.

2. Activité antimicrobienne

Des études ont montré que le hing possède de puissantes propriétés antibactériennes et antifongiques. Des extraits bruts d’asafoetida ont inhibé des bactéries telles que Escherichia coli (E. Coli) et Staphylococcus aureus (S. Aureus). Ils provoquent des diarrhées, des pneumonies, des infections des voies urinaires, des intoxications alimentaires, diverses maladies de la peau, des infections des os et des articulations et une septicémie.

3. Protection rénale

Des études sur des rats Wistar ont montré que les extraits de hing améliorent la fonction rénale en augmentant le volume d’urine. Les composés phénoliques tels que les flavonoïdes présents dans le hing agissent comme des diurétiques, ce qui a aidé à éliminer l’excès de créatinine et d’urée. De tels résultats suggèrent que la consommation de hing peut également bénéficier aux reins chez l’homme.

4. Anti-cancer

La recherche montre que le hing est efficace pour réduire la tumeur chez la souris. Hing a également été efficace pour réduire la propagation du cancer dans les poumons, le foie, les reins et les seins des sujets de test et les a aidés à prendre du poids corporel, perdu en raison du cancer.

5. Traitement des maladies des femmes

Hing est utilisé comme remède traditionnel pour les problèmes de santé spécifiques aux femmes, tels que les problèmes menstruels, les complications du travail, les avortements non désirés et la stérilité. Il est également administré aux femmes qui ont accouché pour soulager les troubles digestifs qui surviennent généralement après la naissance d’un enfant.

D’autres études ont révélé les effets positifs de la hing sur la pression artérielle, le diabète et les troubles nerveux. Ces bienfaits font de l’épice un élément essentiel de notre alimentation.