Alors que nous devons avoir apprécié un bol de pois chiches savoureux et délicieux de temps en temps; nous ne sommes peut-être pas conscients que ces minuscules légumineuses de couleur beige, presque globuleuses, ne sont pas si petites pour exceller dans l’indice nutritionnel.

Les pois chiches également connus sous le nom de pois chiches sont très riches en protéines, vitamines, minéraux et fibres, ce qui en fait un complément indispensable à votre profil nutritionnel.

Un substitut fantastique à la viande, un plat populaire dans presque tous les foyers – une tasse de pois chiches (28 grammes) est capable de fournir un tiers des besoins en protéines d’un adulte.

Jetons un coup d’œil à certains de ses merveilleux bienfaits pour la santé, riches en nutriments:

Régule la pression artérielle

Tirez parti de l’incroyable mécanisme de contrôle de la pression artérielle des pois chiches. L’hypertension artérielle peut être gérée avec un apport quotidien suffisant en potassium, qui est d’environ 4700 mg. À partir d’une tasse de pois chiches, vous obtenez 474 mg de potassium.

Améliore la santé cardiaque

Un autre avantage des pois chiches est que vous pouvez assurer un apport nutritionnel adéquat à votre cœur par son apport. Comme il est chargé de sélénium, de magnésium, de potassium, de vitamine B, de fibres et de fer, vous pouvez vous adonner en toute sécurité aux bienfaits des pois chiches tout en prenant automatiquement en charge vos risques cardiaques, abaissant le cholestérol LDL.

Contrôle la glycémie

Pour éloigner le diabète ou même contrôler ses fluctuations, prenez des pois chiches. 1 tasse de pois chiches contient 12,5 grammes de fibres, une quantité très bénéfique pour les diabétiques. En raison de son faible indice glycémique et de la présence d’amylose d’amidon, le corps absorbe et digère progressivement les pois chiches. Ainsi, il empêche les pics d’insuline soudains dans le sang.

Augmente la santé des os et les niveaux d’hémoglobine

Étant une excellente source de fer, de calcium, de vitamine C, A, E, d’acide folique, d’antioxydants et d’autres nutriments, les pois chiches contribuent fortement au maintien des os et améliorent la capacité d’absorption du fer du corps. Par conséquent, l’ostéoporose et l’anémie peuvent être prises en charge avec la consommation de pois chiches riches en nutriments.

Améliore la digestion

Les pois chiches contiennent des fibres alimentaires solubles appelées raffinose qui aident le côlon dans le processus digestif. Il soutient que le tube digestif est sain et connaît une régularité en éliminant les toxines. Tirez pleinement parti de son avantage pour obtenir une santé intestinale globale.

Par conséquent, les pois chiches chargés de tous les nutriments essentiels dont le corps a besoin pourraient facilement assurer une position de tête absolument délicieuse dans votre régime alimentaire.