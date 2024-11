5 avantages d’ajouter des habitudes alimentaires méditerranéennes au mode de vie moderne

Au fil des années, le Régime méditerranéen a attiré beaucoup d’attention car il s’agit de l’un des choix alimentaires les plus sains. Un numéro sur les « Bénéfices du régime méditerranéen pour la santé », publié par la Bibliothèque nationale de médecine, suggère que les personnes qui ont intégré le régime méditerranéen ont fait preuve d’une plus grande résilience face aux maladies cardiaques, au syndrome métabolique, au diabète et à la dépression. Au-delà d’un simple ensemble de directives alimentaires, le régime méditerranéen est un mode de vie ancré dans de riches traditions culinaires. L’adapter peut contribuer à transformer le mode de vie d’un individu en favorisant le bien-être d’une manière beaucoup plus durable et agréable.

Le régime méditerranéen fait écho à la richesse culturelle des nations riveraines de la mer Méditerranée et à leurs habitudes alimentaires qui ont un impact positif sur santé tout en étant également célébré pour son goût . Certains des principaux ingrédients qui constituent la base d’un régime méditerranéen standard comprennent :

-Plante abondante nourriture comme les fruits, les légumes, les grains entiers, les noix et les légumineuses

-Les bonnes graisses, notamment l’huile d’olive

-Consommation modérée de fromage et de yaourt

-Poissons et volailles

-Viande rouge, consommée en petite quantité

Plusieurs études et enquêtes ont été menées pour explorer les bienfaits du régime méditerranéen pour la santé. La plupart des études ont indiqué que les personnes qui suivent des habitudes alimentaires méditerranéennes ont signalé un risque moindre de maladies cardiovasculaires et ont également bénéficié d’autres avantages pour la santé. Une analyse publiée dans la revue Heart révèle que le régime méditerranéen à base de plantes peut réduire de 25 % le risque de maladies cardiovasculaires et de décès chez les femmes. L’analyse, basée sur 16 études menées de 2003 à 2021, a porté sur plus de 7 000 000 femmes, dont les problèmes cardiaques ont été surveillés pendant 12,5 ans en moyenne. Les résultats de l’étude ont indiqué que les femmes qui adhèrent au régime méditerranéen ont un risque 24 pour cent inférieur de maladie cardiovasculaire et un risque 23 pour cent inférieur de décès, quelle qu’en soit la cause.

Pourquoi le régime méditerranéen

Effet préventif : Une étude publiée par la National Library of Medicine indique que le régime alimentaire inspiré des principes du régime de type méditerranéen pourrait avoir démontré son effet préventif sur les maladies cardiovasculaires non seulement chez les personnes appartenant à la région méditerranéenne, mais également chez les populations non méditerranéennes. .

Niveaux de sucre dans le sang : Le régime méditerranéen peut aider à maintenir un taux de sucre dans le sang sain chez les individus, gardant ainsi sous contrôle le niveau de tension artérielle et de cholestérol.

Poids corporel : Les personnes qui suivent le régime méditerranéen peuvent atteindre un poids idéal favorisant la santé et le bien-être en général.

Risque moindre de syndrome métabolique : Plusieurs études suggèrent qu’il existe un risque moindre de syndrome métabolique associé au régime méditerranéen. Une étude a souligné que les personnes qui suivent une alimentation saine pendant plus de six ans peuvent avoir un risque 80 % inférieur de développer un syndrome métabolique.

Une digestion plus saine : En suivant les pratiques alimentaires méditerranéennes, les individus peuvent atteindre un équilibre sain du microbiote intestinal dans leur système digestif.

Intégrer le régime méditerranéen dans le mode de vie moderne

L’huile d’olive – la pierre angulaire : Souvent considérées comme un superaliment, les huiles d’olive sont un incontournable de la cuisine méditerranéenne, car elles sont riches en graisses monoinsaturées et en antioxydants. Ils offrent un changement de perspective, transformant la nourriture non seulement en un simple carburant, mais en une expérience agréable. L’ajout d’huile d’olive à l’alimentation ne nécessite pas de transformation complète, mais peut être simplifié en remplaçant le beurre par de l’huile d’olive extra vierge, en l’ajoutant aux salades ou en trempant du pain à grains entiers. De plus, il est également idéal pour la cuisson à basse température. . Pour la cuisine de tous les jours, il existe de l’huile d’olive pour la cuisine indienne, répondant à tous les types de besoins culinaires. Adopter l’huile d’olive de quelque manière que ce soit est un témoignage de qualité et de nutrition.

Adopter des ingrédients frais de saison : Se concentrer sur les fruits et légumes frais de saison peut être essentiel pour renouer avec les rythmes naturels et améliorer les habitudes alimentaires. Pour une alimentation saine, il faut incorporer une variété de couleurs dans l’assiette pour une gamme de nutriments et de goûts.

Intégrer des protéines maigres dans les repas : Le régime méditerranéen favorise les protéines maigres comme le poisson, la volaille et les légumineuses, tout en limitant la consommation de viande rouge. La cuisine méditerranéenne utilise des herbes et des épices parfumées pour rehausser la saveur des aliments sans utiliser trop de sel ou de graisses malsaines. Les vinaigres naturels facilitent la digestion et peuvent être utilisés dans les salades à la place du sel. La consommation régulière de poissons gras comme le saumon et les sardines est cruciale pour obtenir des acides gras oméga-3 pour un cœur sain.

Revenir à l’essentiel : Riches en fibres, vitamines et minéraux, les céréales complètes sont un autre élément clé du régime méditerranéen. Contrairement aux céréales raffinées, elles offrent une énergie soutenue et améliorent la santé digestive. Incorporer des grains entiers dans l’alimentation peut être aussi simple que de choisir du riz brun plutôt que du riz blanc.

Le style de vie méditerranéen : La culture méditerranéenne s’accompagne d’une approche holistique de l’alimentation et de la vie, considérant les repas comme des occasions de savourer le moment présent avec une alimentation nutritive et saine, contrastant avec les habitudes alimentaires rapides qui prévalent dans de nombreux pays. Pour bien adopter un mode de vie méditerranéen, il est crucial de manger en pleine conscience, de prêter attention aux expériences sensorielles et de reconnaître les signaux de faim et de satiété. Les individus doivent se réunir, engager une conversation, savourer les saveurs et les textures des aliments et manger jusqu’à ce qu’ils soient confortablement satisfaits.

Conclusion: Le régime méditerranéen favorise considérablement la santé, la communauté et le plaisir malgré des restrictions strictes. Pour intégrer l’alimentation méditerranéenne dans la vie moderne, de petits changements intentionnels, comme utiliser de l’huile d’olive au lieu de graisses transformées, ajouter des produits frais et profiter de chaque repas, peuvent conduire à un mode de vie plus dynamique et plus sain.

Contribué par : Vishal Gupta, directeur général, Borges India Private Limited

Images miniatures et intégrées avec l’aimable autorisation : istock