Si vous vous lancez dans un voyage de perte de poids, mais que vous ne savez pas si une vie de gym intense est le bon choix pour vous, concentrez-vous sur votre alimentation. Bien que l’exercice soit extrêmement important pour perdre du poids, une mauvaise alimentation peut annuler tous les efforts considérables consentis pendant la course, le yoga ou l’aérobic.

De plus, si vous êtes à la recherche d’un petit aide-mémoire, tromper votre alimentation (et votre cerveau) est également une partie importante du parcours de perte de poids.

Même si le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée, le dîner est important pour perdre du poids. Le petit-déjeuner ne doit jamais être compromis, car il peut entraîner de l’acidité, moins d’énergie pour travailler tout au long de la journée, etc. Cependant, le dîner peut être modéré et ajusté pour permettre un apport calorique moindre dans votre alimentation quotidienne.

Voici quelques astuces de vie (astuces pour le dîner) pour vous aider à atteindre vos objectifs de poids et de régime sans mourir de faim.

Calendrier du dîner

La plupart des experts pensent que plus vous mangez tôt, mieux c’est pour votre santé. Il est conseillé à la plupart des personnes au régime consultées par des nutritionnistes et des experts de ne pas consommer de glucides après 19 heures. Prenez l’habitude de manger au moins 3 à 4 heures avant de vous coucher et établissez une règle stricte contre les collations après le dîner.

Tromper ton cerveau

Votre cerveau est souvent déconnecté de l’estomac et peut vous encourager à continuer à manger même lorsque vous n’avez plus besoin de nourriture. Quelques façons de faire croire à votre cerveau que vous avez mangé plus consiste à utiliser de petites assiettes (elles auront l’air plus pleines même avec des portions plus petites) et à utiliser des fourchettes plus grandes.

Repas longue durée

Mangez des aliments qui prennent plus de temps à digérer. Ils libéreront lentement le sucre dans votre circulation sanguine et garderont la sensation de faim à distance. Les glucides non raffinés et les aliments riches en protéines prennent plus de temps à digérer. Incluez des recettes à base de lentilles, de fromage, etc. dans vos repas pour vous sentir rassasié jusqu’à ce que vous vous endormiez sans avoir besoin d’une collation de minuit.

Focus sur la nourriture

De nombreuses études ont montré que manger un dîner en regardant une émission vous fait manger plus longtemps. Plus vous mangez longtemps, en attendant la prochaine tournure de Netflix, plus vous consommez de calories. La solution? Manger sans rien regarder, peut-être mettre de la musique légère en arrière-plan.

Mangez entre les repas

Si vous vous affamez du déjeuner au dîner, il y a de fortes chances que vous finissiez par manger beaucoup plus à cause de la faim. Prenez donc des collations légères et saines le soir et gardez les calories du dîner dans une limite.