5 arrêtés après l’attaque d’une adolescente noire à l’école britannique

Quel que soit leur âge, certaines personnes sont vraiment déterminées à faire de la violence contre les Noirs simplement parce qu’elles sont des Noirs. Mettons fin une fois pour toutes au récit « une fois que cette vieille génération de racistes sera morte, les choses iront mieux ».

Selon Le gardien. Une femme de 39 ans, une fille de 16 ans et deux filles de 11 ans sont inculpées de “soupçon de tentative de lésions corporelles graves aggravées par la race” (essentiellement, un crime de haine), et un 43 ans -le vieil homme a été arrêté pour suspicion de négligence envers un enfant et intentionnellement pour avoir encouragé et aidé à commettre une infraction «inculpable seulement».

La preuve de la violence réside dans une vidéo virale qui circule sur les réseaux sociaux depuis plus d’une semaine maintenant. La vidéo est publiée ci-dessous. Veuillez tenir compte de votre santé mentale lorsque vous décidez si vous voulez ou non le regarder. Ce n’est pas sanglant mais cela peut être déclenchant.

La police de Surrey cherche également à arrêter une jeune fille non identifiée de 16 ans en lien avec cette attaque. La conversation autour de cet incident s’intensifie sur les réseaux sociaux et les habitants de la communauté de Surrey font entendre leur voix.

Si nous obtenons de nouvelles informations sur cette histoire, nous vous fournirons des mises à jour immédiates.