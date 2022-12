5 arrêtés après la mort par balle d’un jeune de 19 ans dans le plus grand centre commercial des États-Unis – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Cinq personnes ont été arrêtées samedi en lien avec la mort par balle d’un jeune de 19 ans la nuit précédente au Mall of America du Minnesota, le plus grand centre commercial des États-Unis, a annoncé la police.

Les suspects – trois hommes de 17 ans et deux hommes de 18 ans – ont été arrêtés après que la police a exécuté un mandat de perquisition samedi, a déclaré aux journalistes le chef de la police de Bloomington, Booker Hodges.

Les enquêteurs pensent que le tireur est l’un des adultes arrêtés, a déclaré Hodges. Ils essaient de déterminer si un autre tireur était impliqué. Les suspects devaient être accusés de meurtre au deuxième degré, selon Hodges.

“Nous ne savons pas pourquoi cela s’est produit”, a déclaré Hodges. “Et nous ne savons pas pourquoi, parce que les gens ne coopèrent tout simplement pas et les gens ne veulent pas parler.”

Hodges avait précédemment déclaré que des agents avaient entendu des coups de feu au premier étage de Nordstrom juste avant 20 heures, heure locale, vendredi et avaient trouvé un homme abattu plusieurs fois dans le magasin. ,

Samedi, Hodges a déclaré qu’un officier travaillant au magasin Watches of Switzerland a vu des gens sortir de Nordstrom, s’est précipité dans le magasin et a trouvé la victime.

Des mesures de sauvetage ont été prises sur la victime mais sans succès. Un passant qui a été effleuré par une balle devrait survivre, a déclaré Hodges.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré que son bureau travaillait avec des responsables locaux pour fournir un soutien et des ressources, tweetant “la violence au MOA hier soir est absolument inacceptable”.

Le centre commercial de 30 ans, à environ 10 miles au sud du centre-ville de Minneapolis, est une destination touristique populaire dans le Midwest, avec des dizaines de millions de visiteurs chaque année. Le complexe commercial géant compte plus de 500 magasins, plus de 50 restaurants, des dizaines d’attractions et deux hôtels, selon ses propriétaires.

La fusillade de vendredi survient environ cinq mois après que des suspects ont tiré des coups de feu dans un magasin bondé du centre commercial. Aucun blessé n’a été signalé lors de l’incident d’août.

Hodges a déclaré que la fusillade mortelle était le premier homicide lié aux armes à feu dans le centre commercial. Il y a eu un coup de couteau mortel lié à la famille au centre commercial en 1999, a-t-il déclaré.

Une enquête préliminaire sur l’incident de vendredi a indiqué qu’il y avait eu une altercation entre environ cinq à neuf personnes à l’intérieur de Nordstrom. La vidéo de surveillance du magasin a montré un homme sortant une arme à feu et tirant sur la victime, a déclaré Hodges.

“Nous avons un incident où si quelqu’un décide qu’il veut sortir une arme et tirer sur quelqu’un avec un manque total de respect pour la vie humaine, je ne sais toujours pas ce que nous pouvons faire pour arrêter cela”, a déclaré Hodges.

Un motif de tir n’a pas encore été déterminé.

Un chanteur de gospel et des joueurs de football étaient au centre commercial lors de la fusillade

Jovonta Patton, une chanteuse de gospel de Billboard, filmait une bobine Instagram dans un magasin Gucci à l’intérieur de Nordstrom lorsque des coups de feu ont retenti en arrière-plan.

Patton a rapidement couru dans l’arrière-boutique du magasin pour se cacher pendant environ 15 minutes, où environ six ou sept autres personnes s’étaient également mises à couvert, a-t-il déclaré à CNN.

Plusieurs joueurs des Giants de New York se trouvaient également à l’intérieur du centre commercial au moment de la fusillade, selon Tom Pelissero, un initié de NFL Network.

L’équipe séjournait dans un hôtel à proximité avant un match contre les Vikings du Minnesota à Minneapolis samedi. Vendredi, le porte-parole des Giants, Pat Hanlon, a déclaré à l’Associated Press que les joueurs qui se trouvaient au centre commercial pendant la fusillade étaient rentrés à l’hôtel et que tout le monde avait été retrouvé.

CNN a contacté les Giants de New York pour commentaires.

L’annonceur de l’équipe, Bob Papa, était également à l’intérieur du centre commercial lors de l’incident.

« Effrayant ici @mallofamerica », a-t-il tweeté vendredi. « Tournage dans un centre commercial. En confinement au #TwinCitiesGrill. Deux hommes armés au moins une victime. Une heure plus tard, papa a dit : « En toute sécurité hors du centre commercial et de retour à l’hôtel. Prières à la victime.

The-CNN-Wire & © 2022 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous les droits sont réservés.

