5 applications qui vous indiquent quand et où quelque chose est diffusé à la télévision

Disponible sur iOS et Android, Hobi est l’une des applications de suivi les plus populaires et les plus complètes. Lorsque vous l’ouvrez, vous pouvez sélectionner les émissions que vous prévoyez de regarder ou avez regardées, et Hobi indique où vous vous êtes arrêté. Les titres sont ajoutés à votre liste de surveillance. S’il s’agit d’une ancienne série, Hobi vous informe que la série est terminée mais vous rappelle toujours quels épisodes sont les prochains pour vous. La fonction Découvrir met en évidence les émissions tendances, les séries qui reviennent dans la semaine en cours, les nouvelles diffusées pour le mois et les recommandations sur tous les genres et réseaux, notamment HBO et Netflix.