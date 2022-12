5 applications pour suivre les dates de sortie de la télévision en streaming pour vos meilleures émissions

Recherchez-vous régulièrement des dates de streaming pour des émissions comme Le Mandalorien saison 3The Witcher: Blood Origin ou Yellowstone? Google est-il votre source principale lorsque vous voulez savoir quand un titre arrive sur Netflix, Disney+, HBO Max etc? Probablement. Garder une trace de ce qui est disponible sur plusieurs services de diffusion en continu peut prendre du temps sans système.

Alors, quel est le meilleur moyen de rechercher des informations sur les sorties de toutes les plateformes de streaming ? L’écrire sur un post-it ? Mettez-le dans le calendrier de votre téléphone ? Bien que ces méthodes puissent être efficaces, il existe des applications qui le font mieux.

Voici mes suggestions d’applications gratuites qui vous aident à suivre les émissions de télévision en streaming et les films que vous prévoyez de regarder, ceux dans lesquels vous êtes déjà immergé et les titres qui vous intéressent peut-être, mais besoin de recommandations solides. Ils peuvent vous alerter lorsque de nouveaux épisodes sont sur le point de tomber ou vous rappeler où vous vous êtes arrêté dans une émission. Je dois mentionner que certaines applications ci-dessous sont intégrées à Trakt, une plate-forme Web qui se synchronise avec votre PC, votre téléphone ou votre centre multimédia domestique, mais son application native est encore assez maladroite, nous l’avons donc laissée de cette liste.

De plus, vous pouvez filtrer l’affichage de votre heure TV par progression, y compris ce que vous avez terminé, les émissions et les films que vous avez arrêtés à mi-chemin ou ce que vous regardez actuellement.

L’application vous invite également à cocher les films que vous avez regardés, et la liste couvre des décennies, des plates-formes et des genres. Une fois que vous avez terminé cette étape, TV Time vous demande ensuite quels films vous souhaitez regarder. C’est ici que vous recherchez des titres spécifiques ou que vous choisissez dans la liste des tendances de TV Time pour les ajouter à un calendrier. Pour tester, j’ai ajouté Knives Out 2 (Netflix), qui a été ajouté de manière transparente à mon calendrier.

Une fois que vous avez verrouillé vos choix, TV Time rassemble une liste de surveillance et suggère les épisodes de vos émissions choisies que vous devriez regarder ensuite. Il y a un onglet séparé intitulé “À venir” qui indique le jour et l’heure de sortie des nouveaux épisodes. Grâce à TV Time, je connais maintenant les dates exactes de première pour Andor sur Disney Plus et Big Mouth saison 6 sur Netflix.

Avec TV Time, vous pouvez choisir parmi plusieurs programmations, y compris des émissions tendance comme Wednesday, The White Lotus, 1899 ou Willow. Il existe également des catégories pour les genres, une section “Most Added” avec des titres tels que You, Riverdale, American Horror Story et Rick and Morty, et même une ligne “Most Added Animation Series”.

TV Time est disponible pour les utilisateurs d’Android et d’Apple et vous pouvez créer un compte en utilisant Google, Apple, Twitter, Facebook ou par e-mail. Choisissez les émissions que vous avez regardées sur quel service de streaming (ou réseau). Fait intéressant, lorsque vous faites défiler les sélections de Hulu, seuls ses originaux sont répertoriés, mais l’application vous indique que vous pouvez en ajouter d’autres plus tard.

Capture d’écran par Kourtnee Jackson/CNET

Vous connaissez peut-être déjà JustWatch en tant qu’application qui organise la diffusion d’un titre, mais vous pouvez également créer une liste de surveillance, suivre les sorties à venir et regarder une émission en un seul clic. Une fois que vous ouvrez l’application, vous pouvez sélectionner chaque service de streaming que vous utilisez – y compris Disney Plus, Crunchyroll et Fubo – pour regarder des émissions et des films. Plus de 100 fournisseurs sont répertoriés sur JustWatch, et l’application a récemment ajouté un guide de diffusion en continu pour le sport.

Utilisez l’application pour rechercher des émissions de télévision et des films ou cliquez sur Découvrir pour partir à l’aventure. Affinez votre recherche par plateforme, genre, année ou classement. Lorsque vous cliquez sur une vignette d’émission, vous pouvez appuyer sur “Suivre” pour suivre chaque épisode et chaque saison. JustWatch vous demandera quels épisodes vous avez regardés et vous pourrez cocher des saisons entières ou des versements individuels. Là où cette application se démarque, c’est lorsque vous accédez à “Regarder maintenant” pour cliquer sur le logo d’un service de streaming, et vous êtes immédiatement redirigé vers la page de destination de l’émission pour commencer à regarder. Parlez de commodité.

Ajoutez un titre à votre liste de surveillance et JustWatch vous indique quel épisode regarder ensuite ou vous pouvez cocher lorsque vous êtes rattrapé. Il affiche également les dates des prochains épisodes.

Pour les fans de sport, JustWatch Sports vous dirige vers où vous pouvez diffuser du football (NFL et NCAA), du football (MLS, Liga MX et toutes les grandes ligues européennes), du tennis et de la Formule 1 légalement en ligne. Les guides de basket-ball et de baseball arrivent bientôt.

L’application dispose également d’une fonction de recommandation personnelle et affiche le prix de chaque plateforme de streaming. Vous pouvez utiliser JustWatch sur un navigateur Web, sur des appareils Fire TV ou sur des appareils mobiles iOS et Android. Inscrivez-vous directement sur l’application ou avec votre compte Google ou Facebook.