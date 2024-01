5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Bienvenue dans la 519e édition d’Android Apps Weekly, où nous discutons des dernières actualités mobiles et examinons de plus près certaines des nouvelles applications et jeux les plus intéressants. Allons-y et jetons un coup d’œil à certains des plus grands faits saillants de la semaine dernière :

Android Apps Weekly : nouvelles applications et jeux Vous recherchez de nouvelles applications et jeux Android pour vous occuper ? Malheureusement, nous n’avons pas de nouvelles applications à souligner cette semaine, bien qu’il y ait cinq nouveaux jeux qui méritent d’être examinés de plus près.

La fonctionnalité originale de Google Art Selfie a été introduite en 2018 et a désormais une suite. Cette nouvelle expérience apporte plusieurs améliorations, mais au cœur de la nouvelle fonctionnalité se trouve l’IA générative qui peut transformer les selfies en 25 styles artistiques distincts, s’inspirant de diverses périodes historiques et mouvements artistiques. Art Selfie 2 n’est pas une application autonome ; il est plutôt intégré à l’application Google Arts & Culture. Bien que l’application soit principalement destinée à des fins de divertissement, elle reste un ajout amusant et un bon moyen de faire preuve de créativité avec vos selfies.

Guerre des Gardiens Prix: Gratuit avec les achats intégrés

Honnêtement, ce jeu est un peu mélangé. L’histoire est très basique, et il semble assez évident que les développeurs ne sont pas anglophones, alors attendez-vous à un dialogue assez basique. Cela dit, les combats fonctionnent bien et les graphismes sont corrects. Cependant, sachez que ce jeu est à peu près un clone exact de Rumble Heroes, jusqu’à l’ambiance générale des cartes. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais c’est quelque chose à garder à l’esprit. Au-delà de cela, le jeu est agréable, mais sachez que de nombreuses actions nécessitent que vous regardiez de longues vidéos publicitaires avant de pouvoir continuer, qui durent généralement jusqu’à 90 minutes.

Lac Primrose 5 Prix: Gratuit avec achat intégré

Le dernier et dernier chapitre du jeu de gestion du temps/mystère Primrose est arrivé. Bien que je n’aie pas personnellement joué à la série, le jeu a un public décent et un score presque parfait de 4,8 étoiles sur l’App Store. L’histoire du jeu se déroule dans une petite ville des Montagnes Rocheuses. Bien que le cadre semble idyllique et paisible, de nombreux sombres secrets et mystères restent à dévoiler.

Livetopia : Fête Prix: Gratuit avec les achats intégrés

Livetopia : Party est un nouveau MMO RPG en monde ouvert qui vous permet de jouer à des mini-jeux, de créer vos propres styles, de poursuivre des quêtes de carrière et bien plus encore. Celui-ci rappelle assez le jeu Play Together, mais il y a beaucoup plus de profondeur dans celui-ci. Je n’ai joué avec qu’une vingtaine de minutes, mais j’ai trouvé le jeu stable et facile à démarrer. Le jeu est également gratuit, vous n’avez donc vraiment rien à perdre en le vérifiant.

Les ports PC et console sont de plus en plus courants sur Android, même s’ils arrivent souvent des années après la sortie initiale du jeu. Cependant, ce n’est pas le cas de « Ugly », sorti en septembre 2023. Ce jeu unique vous emmène dans un voyage à travers la psyché d’un noble. Oui, c’est aussi bizarre que ça en a l’air. Essentiellement, le jeu est un jeu de plateforme et de puzzle sombre et tordu qui vous permet de rester engagé et de réfléchir. Malheureusement, d’après mon expérience, cela peut être un peu bogué, même si votre expérience peut varier. Néanmoins, tant que vous ne rencontrez aucun bug, le jeu vaut absolument le prix demandé de 5 $.