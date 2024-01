5 applications Android à ne pas manquer cette semaine

Andrew Grush / Autorité Android

Bienvenue dans la 518e édition d’Android Apps Weekly, où nous discutons des dernières actualités mobiles et examinons de plus près certaines des nouvelles applications et jeux les plus intéressants. Allons-y et jetons un coup d’œil à certains des plus grands faits saillants de la semaine dernière : Google a commencé à tester et à déployer de nombreux changements dans ses produits et services en Europe en réponse à la nouvelle loi européenne sur les marchés numériques qui entre en vigueur en mars. Les changements affecteront Android, la recherche, Chrome et de nombreux autres outils.

La version Android de X (alias Twitter) a enfin ajouté la prise en charge des appels audio et vidéo. Alors que la fonctionnalité est arrivée sur iOS il y a quelques mois, un employé de X a maintenant confirmé que la version Android la déployait maintenant.

De grands changements se préparent pour Messenger à l’avenir. Tout d’abord, une plongée dans le code de l’application Messages suggère que les utilisateurs pourront lancer des discussions RCS avec Bard, ouvrant éventuellement la porte à l’ajout de Bard aux discussions avec d’autres utilisateurs. Vous pourrez également utiliser Bard pour rédiger des messages, traduire des langues, identifier des images, etc. Bien que ces changements soient encore loin, Google a également commencé à déployer à grande échelle trois fonctionnalités de Google Message qui étaient auparavant en version bêta : Magic Compose, Photomoji et Voice Moods.

Samsung intègre SmartThings Find dans sa propre nouvelle application. Samsung Find est compatible avec One UI 6.1, il n’est donc actuellement disponible que pour le nouveau Samsung Galaxy S24.

Google Lens introduit une nouvelle fonctionnalité d’IA appelée Multisearch dans l’application. En termes simples, vous pourrez désormais effectuer une recherche avec du texte et des images en même temps.

Android Apps Weekly : nouvelles applications et jeux Vous recherchez de nouvelles applications et jeux Android pour vous occuper ? Cette semaine, nous avons quatre nouveaux jeux à souligner, ainsi qu’une nouvelle application.

Méthodes : Concours de détective

Alors que Methods: Detective Competition est disponible sur Steam et sur quelques autres plateformes depuis des années, il arrive enfin sur Android. Ce jeu de roman visuel est le premier chapitre d’une longue série, vous permettant d’examiner des preuves et de répondre à des questions à choix multiples pour essayer de comprendre ce qui se passe. L’histoire est centrée sur une compétition entre une centaine de détectives pour découvrir comment résoudre les crimes créés par certains des plus grands cerveaux criminels du monde.

AEW : atteindre le sommet Prix: Gratuit avec les achats intégrés

Ce nouveau jeu vous met dans l’action en tant que star d’AEW. Vous partirez en tournée avec d’autres lutteurs majeurs, participerez à des combats et tenterez de remporter des championnats en cours de route. Vous pouvez même combattre des adversaires classiques d’AEW et créer des scénarios personnalisés. Même si je n’ai pas eu plus d’une quinzaine de minutes avec lui jusqu’à présent, le jeu semble plutôt amusant, même si j’ai rencontré un bug qui l’a fait planter lorsque j’ai commencé. Au deuxième essai, je n’ai rencontré aucun problème. Bien que vous ne devriez pas vous attendre à une tonne de profondeur de celui-ci, cela reste une perte de temps amusante pour les fans de lutte.

Frappe d’âme ! RPG inactif Prix: Gratuit avec achat intégré

Oui, un autre RPG IDLE, même si cela fait quelques semaines que je n’ai pas dû en recommander un. C’est un jeu amusant, mais ne vous attendez à rien de nouveau. Vous tuez des hordes de monstres dans ce roguelike et même si vous pouvez effectuer certaines actions pour améliorer les attaques de votre personnage et bien plus encore, vous n’êtes pas obligé de le faire. Comme tout RPG inactif, le jeu continuera à fonctionner sans vous. Ce n’est peut-être pas ma tasse de thé, mais ce genre de jeux est en fait assez populaire et celui-ci est bien noté jusqu’à présent.

Contes fantastiques : épée et magie Prix: Gratuit avec les achats intégrés

Fantasy Tales: Sword and Magic est un MMO de style JRPG gratuit bien qu’il existe des achats intégrés. Le jeu a de superbes graphismes et fonctionne plutôt bien d’après mon expérience, même si l’histoire n’a pas beaucoup de sens jusqu’à présent. Je noterai qu’au bout d’une quinzaine de minutes, le serveur a soudainement planté pour moi et je n’ai pas pu me reconnecter pendant environ une heure. En d’autres termes, il s’agit d’un nouveau MMO susceptible d’avoir quelques bugs et problèmes de serveur à résoudre au fil du temps.

Péry Prix: Gratuit avec les achats intégrés

De nombreuses nouvelles études suggèrent que le TDAH est en augmentation, même si la cause réelle fait certainement l’objet d’un débat. Quoi qu’il en soit, les troubles neurodivergents comme l’autisme et le TDAH sont certainement devenus beaucoup moins stigmatisés, ce qui a conduit à davantage de diagnostics. Pensez-vous que vos enfants pourraient souffrir de TDAH, mais vous ne savez pas par où commencer ce parcours de santé mentale ? C’est là que Pery espère intervenir. Cette application est conçue pour faciliter les évaluations du TDAH, la planification de séances vidéo avec des professionnels du TDAH, l’enseignement aux parents sur la manière de gérer les enfants atteints de TDAH, et bien plus encore. Au cours de mon bref passage avec l’application, j’ai trouvé le problème d’interface à utiliser et j’ai été intrigué par le potentiel ici, même si de nombreux services vous coûteront cher.