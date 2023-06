5 ans plus tard, des acheteurs frustrés attendent toujours les clés

Certains acheteurs de maisons d’Ottawa disent qu’un promoteur a laissé leur vie et leurs finances en suspens en ne finissant pas – ou dans certains cas, même en commençant – la construction de maisons en rangée pré-achetées qui étaient censées être prêtes à emménager avant la pandémie de COVID-19.

CBC News a vu les contrats d’achat de cinq personnes qui ont acheté des maisons dans un nouveau développement appelé Fresh Towns sur Baseline Road dans l’ouest de la ville. Le constructeur, Greatwise Developments Corporation, a son siège social à Toronto.

Les contrats de pré-construction ont tous été signés entre 2017 et 2019 pour des maisons d’un prix compris entre 344 000 $ et 465 000 $ et devraient être achevées au début de 2020.

Mais selon les acheteurs, les maisons de ville ne sont pas prêtes. Quatre ont déclaré que la construction n’avait même pas commencé.

« Je suis dévasté. Je suis frustré », a déclaré un acheteur qui a attendu plus de cinq ans.

Les plaignants ont déclaré qu’ils n’avaient pas eu de nouvelles de l’entreprise depuis des mois et qu’ils n’avaient aucune mise à jour sur l’état de leurs maisons.

Dans certains cas, le promoteur a proposé de restituer les acomptes, mais les acheteurs ont refusé, estimant qu’ils méritaient une compensation supplémentaire. Certains soupçonnent également Greatwise de vouloir retourner les propriétés pour un plus grand profit – une affirmation que la société réfute.

Trois acheteurs ont accepté de partager leurs histoires en détail. CBC a accepté de ne pas divulguer leur identité car ils craignent que le fait de parler publiquement ne donne au développeur une raison de résilier leurs contrats, qui stipulent que le vendeur peut mettre fin à l’accord en cas de différend.

Au moins un client a déposé une plainte de consommateur auprès de l’Autorité de réglementation de la construction domiciliaire, qui supervise les constructeurs et les vendeurs de maisons en Ontario. La question a même été portée devant l’Assemblée législative de l’Ontario plus tôt ce mois-ci pendant la période des questions, sans résolution claire.

Dans une lettre envoyée par e-mail à CBC, la société a déclaré que les dernières années avaient été « extrêmement difficiles ».

Greatwise a déclaré que ses activités avaient été gravement entravées par la pandémie et que « bien que l’urgence ait peut-être disparu de la vue du public, ses effets continuent d’être très réels, avec des impacts dans tous les domaines ».

Huit des 15 blocs de maisons en rangée prévus ont été achevés et livrés aux acheteurs, a-t-il déclaré.

« Nous espérons que les conditions continueront de s’améliorer et nous permettront de poursuivre avec les blocs restants », a écrit la société, ajoutant qu’elle doit désormais procéder « progressivement ».

Le site près du chemin Baseline à Nepean où les acheteurs disent que leurs maisons en rangée auraient dû être construites il y a trois ans. (Jean Delisle/Radio-Canada)

L’achat

Un acheteur de maison – CBC l’appelle Alex – a déclaré qu’il avait versé un acompte de 60 000 $ sur une maison de ville à deux chambres et deux salles de bain d’une valeur d’environ 370 000 $ à Fresh Towns au printemps 2019. Sa date de clôture initiale était prévue pour février 2020.

Alex avait récemment déménagé à Ottawa et a déclaré que la propriété se situait à la fois dans sa fourchette de prix et dans le quartier souhaité.

« J’étais excité. C’était tout nouveau », a déclaré Alex. « Une pleine propriété dans la Ceinture de verdure est formidable. »

Un autre acheteur, John, a déclaré que lui et ses proches souhaitaient se rapprocher l’un de l’autre. Ils ont donc acheté plusieurs propriétés au promoteur en 2018, chacune d’une valeur de plus de 340 000 $.

John a déclaré qu’il avait versé plus de 100 000 $ en acomptes pour les maisons, qui devaient être achevées d’ici 2020.

Un troisième acheteur, James, a pré-acheté une maison en rangée de 354 000 $ à l’automne 2018 et espérait emménager d’ici 2020. Lui et sa femme venaient d’avoir leur premier enfant et ce devait être la première maison de la famille.

« Il y avait juste un peu tout ce que nous recherchions dans une maison. De plus, c’était nouveau, donc je veux dire que tout avait l’air bien dès le début », a déclaré James.

Les retards commencent

James, qui habitait à proximité du chantier, passait régulièrement en voiture pour vérifier l’état d’avancement de sa maison dans les mois suivant son achat. Il a dit qu’il est rapidement devenu clair que la construction était en retard.

Le promoteur a émis plusieurs avis de retard, que CBC a vus, jusqu’en mars 2020. Selon une première lettre de l’équipe des ventes de Fresh Towns, les dates de déménagement ont dû être reportées en raison de «certaines directives imprévues de la ville d’Ottawa qui ont causé retards imprévus indépendants de notre volonté. »

Alex a dit qu’il n’était pas inquiet au début. Les contrats des acheteurs de maison représentaient des retards et limitaient le nombre de fois où le promoteur pouvait déplacer les dates de clôture.

Un acheteur de maison pointe son contrat avec Greatwise Devlopments Corporation. Il énumère plusieurs dates de fermeture provisoires en 2020. La dernière date à laquelle Alex s’attendait à pouvoir emménager dans sa nouvelle maison était le 11 juin 2021. (Jean Delisle/Radio-Canada)

Selon les petits caractères, ces restrictions auraient fixé la date de clôture pour la plupart des clients à la mi-2021 au plus tard, sauf « retard inévitable ».

Lorsque la pandémie a été déclarée en mars 2020, cependant, les acheteurs de maison ont été informés que les dates de clôture étaient reportées indéfiniment.

« Il est difficile à ce stade d’être certain si ou combien de temps les retards totaux peuvent être et donc comment le calendrier de construction de votre maison sera affecté », lit-on dans une lettre livrée ce mois-là.

« Nous [were] en quelque sorte laissé dans le noir à ce moment-là », a déclaré James.

Les retards continuent

Les mises à jour ultérieures de la société ont continué à blâmer la pandémie pour les retards.

« Certains de nos matériaux de finition n’arrivent pas sur site aux dates précédemment engagées par les fournisseurs », lit-on dans une lettre datée d’octobre 2020. « Avec la deuxième vague de la pandémie, nous prévoyons qu’il pourrait y avoir encore plus d’impacts sur le calendrier. »

Les lettres envoyées en avril, mai et octobre de l’année suivante ont souligné des problèmes de chaîne d’approvisionnement « extrêmement difficiles ».

Une autre lettre envoyée en juin 2022 indiquait que les permis de construire pour le projet n’avaient toujours « pas encore été délivrés par la ville en raison des retards causés par la pandémie de COVID-19 ».

Les acheteurs de maison ont déclaré qu’il s’agissait de la dernière correspondance officielle de Greatwise.

Interrogé par CBC pour clarifier la raison du blocage, le département des services de planification de la ville a déclaré que le promoteur n’avait pas déposé toute la documentation requise pour délivrer les permis de construire – en particulier, les plans visant à garantir que les services municipaux et la gestion des eaux pluviales ne seraient pas perturbés pendant la construction. .

Dans sa réponse à CBC, Greatwise a déclaré que « l’entretien du site n’a pas commencé » sur les trois derniers blocs de maisons en rangée. Il a déclaré que le même entrepreneur responsable des phases précédentes de construction déposera les documents.

« Nous savions qu’il y aurait une sorte de retard et nous nous attendions à ce que cela prenne, je ne sais pas, un bon moment », a déclaré James. « Mais cinq ans, ce n’est pas ce à quoi je m’attendais. »

Une offre refusée

Au fil du temps, certains acheteurs ont déclaré qu’ils estimaient que le promoteur les encourageait à renoncer à leurs achats.

« Dans toute autre correspondance que nous avions avec eux, ils ne manquaient pas de suggérer aux acheteurs de maison : » Vous savez, vous pouvez récupérer votre argent si vous le souhaitez « , a déclaré Alex.

Les acheteurs ont déclaré à CBC qu’ils soupçonnaient le promoteur de vouloir revendre les propriétés à un prix plus élevé.

Une publication Instagram de Greatwise Developments annonçant son développement Fresh Towns en avril dernier. (Instagram.com/greatwisedevelopments)

En avril, Greatwise Developments a annoncé la vente de certaines des maisons en pré-construction du développement Fresh Towns, après avoir annoncé précédemment que les unités étaient épuisées en 2020.

Les prix de ces maisons ne sont pas cotés en bourse, mais les listes MLS remontant à 2019 montrent qu’au moins cinq autres maisons achevées dans le développement de Fresh Towns ont été vendues pour environ 480 000 $ à 675 000 $, ce qui est nettement supérieur aux prix de pré-construction indiqués sur les contrats indiqués. à Radio-Canada.

Ces acheteurs estiment qu’ils méritent d’être remboursés d’une partie de la valeur marchande accrue s’ils acceptent de récupérer leurs dépôts. Les taux des crédits immobiliers ont également augmenté depuis qu’ils ont signé leur premier contrat.

« Compte tenu du temps que nous avons attendu et de l’évolution de l’économie, le fait de récupérer notre dépôt ne nous aidera pas du tout », a déclaré James.

Greatwise conteste les allégations selon lesquelles il essaie de retourner les maisons retardées, soulignant son record de vente et de livraison d’unités à leurs prix d’origine.

La société maintient qu’elle ne remet en vente une maison qu’après l’échec d’un contrat d’achat.

Aucune aide, disent les acheteurs de maison

De nombreuses tentatives pour faire remonter leurs plaintes ont échoué, ont déclaré certains acheteurs, les laissant se sentir impuissants.

Alex a déposé une plainte auprès de la Home Construction Regulatory Authority (HCRA) il y a deux ans, mais a déclaré qu’il y avait eu un manque de communication de la part du régulateur depuis lors.

« Le HCRA prend toutes les plaintes au sérieux et est conscient du problème, et une enquête est en cours », selon un communiqué du HCRA, ajoutant qu’il ne commente pas les enquêtes en cours.

En règle générale, « les retards de projet sont courants et se produisent, mais des retards sans justification raisonnable pourraient être considérés comme une rupture de contrat », a déclaré le HCRA.

Les appels au gouvernement provincial à s’impliquer sont également restés sans réponse, a déclaré Alex.

Dans une déclaration à CBC, un porte-parole du ministre de la Prestation des services publics et commerciaux a déclaré que «le gouvernement a une tolérance zéro pour tout mauvais développeur qui gagne de l’argent sur le dos des Ontariens qui travaillent dur.

« Les mesures disciplinaires que le HCRA peut désormais prendre contre les promoteurs contraires à l’éthique incluent la possibilité de révoquer une licence de constructeur et l’utilisation de sanctions administratives pouvant atteindre des centaines de milliers de dollars. »

Le ministère a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter davantage pendant que le HCRA enquête sur les plaintes déposées contre Greatwise.

Un acheteur de maison inspecte le site où sa nouvelle maison est censée être. Il dit qu’il ne partira pas tant que le promoteur n’aura pas rendu son acompte et l’aura dédommagé pour l’augmentation de valeur. (Jean Delisle/Radio-Canada)

Fresh Towns répond

CBC a demandé une entrevue avec l’équipe de service à la clientèle de Fresh Towns, qui a répondu par deux lettres.

« Nous comprenons et comprenons les frustrations de certains acheteurs concernant les délais, et nous partageons leur frustration et leur désir de faire livrer ces unités. Malheureusement, ce n’est pas aussi simple que de souhaiter que cela se réalise », lit-on.

Le promoteur a déclaré qu’il fonctionnait selon les paramètres de ses contrats avec les acheteurs de maison et selon les procédures établies par Tarion, une organisation de protection des consommateurs établie par la province.

Celles-ci incluent une procédure de « retard inévitable » permettant aux développeurs de prolonger les dates de clôture tant qu’il y a « des impacts directs de la pandémie elle-même sur le moment de la livraison de la maison », selon Tarion.

Fresh Towns n’a pas encore rempli les conditions « pour sortir d’un retard inévitable concernant tous les blocs du projet », a déclaré l’équipe de service client à CBC.

L’équipe a déclaré être en contact régulier avec les clients et répondre à toutes les demandes d’informations.

Des vies en attente

Alex, John et James ont déclaré qu’il fallait faire plus pour protéger les acheteurs de maisons qui manquent des dizaines de milliers de dollars et qui sont encore loin d’emménager dans les maisons qu’ils se sont engagés à acheter il y a cinq ans.

Alex a déclaré que les dernières années avaient été « un cauchemar ». Il a décidé d’acheter une autre maison, mais il a fallu environ 200 visites et 50 offres avant d’en trouver une à un prix beaucoup plus élevé.

« Je suis dévasté. Je suis frustré », a-t-il déclaré. « Je suis surpris que dans ce que vous considérez comme un pays du premier monde, cela soit autorisé. »

John a déclaré que la situation avait forcé sa famille à envisager de vivre ailleurs.

La famille de James a emménagé avec ses parents en attendant leur maison, y entreposant des meubles pendant des années. Ils ont finalement déménagé à travers le pays à cause du travail.

« C’était aussi difficile parce que j’ai cet acompte sur cette propriété, mais maintenant je dois chercher ailleurs. Donc, c’est juste difficile financièrement et à bien d’autres égards, pour être honnête », a-t-il déclaré.