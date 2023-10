5 ans de cannabis légal : moins d’accusations, de nombreuses hospitalisations et plus que quelques questions

Lorsque le Canada a légalisé la consommation de cannabis en octobre 2018 après des décennies d’interdiction, les objectifs étaient d’améliorer la sécurité et la santé publique ainsi que de réduire l’accès des jeunes, la criminalité et le marché illégal.

Cinq ans plus tard, les experts en santé publique affirment que la légalisation n’a apporté aucun bénéfice pour la santé, mais qu’elle a été associée à de sérieuses préoccupations.

Le numéro de mardi du Journal de l’Association médicale canadienne comprend un commentaire faisant le point sur ce qui s’est passé avec la légalisation du cannabis non médical. Le document n’examine pas une plus grande adoption de cannabis médicalqui est réglementée par le gouvernement depuis 2001.

Plus d’un quart des adultes canadiens — 27 pour cent — déclarent consommer du cannabis, contre 22 pour cent en 2017, a déclaré l’auteur Benedikt Fischer, professeur adjoint au Centre de recherche appliquée en santé mentale et en toxicomanie de l’Université Simon Fraser à Vancouver. .

«Cannabis est un produit largement disponible, normalisé et même promu », a déclaré Fischer.

Avantages

Bien que les commentateurs du JAMC n’aient cité aucun bénéfice direct de la légalisation pour la santé, le document souligne les avantages importants en matière de justice sociale d’une réductions en matière pénale arrestations et les accusations, ainsi que la stigmatisation qui y est associée.

Les deux tiers des consommateurs actifs de cannabis obtiennent désormais leur cannabis de sources légales, selon le journal.

Au Québec, l’âge minimum pour consommer du cannabis a été relevé à 21 ans. La province a également introduit d’autres restrictions, comme l’interdiction des produits comestibles susceptibles de plaire aux jeunes, comme les bonbons gélifiés, les bonbons et le chocolat.

« Je pense que cela a des effets protecteurs positifs », a déclaré Fischer.

REGARDER | La science de la défonce :

Comment nous planons | La science et le cannabis Vidéo en vedetteLe système endocannabinoïde jusqu’alors inconnu est un gros problème : il aide à équilibrer tous les autres systèmes du corps et il s’avère que les corps sont parfaitement préparés à consommer du cannabis.

Dommages

Après la légalisation, il y a eu une forte augmentation des intoxications au cannabis parmi les jeunes enfants dans les provinces où les produits comestibles étaient légaux. Ces événements étaient rares mais ont mis en évidence l’importance des emballages de sécurité pour les enfants.

Mais la disponibilité accrue du cannabis a également conduit à d’autres problèmes de santé qui ont amené des personnes à l’hôpital, indique un autre nouvel article qui a étudié les hospitalisations imputables au cannabis dans quatre provinces, avant et après la légalisation.

Les auteurs de l’étude ont passé au peigne fin les données d’hospitalisation de près de sept millions de personnes âgées de 15 ans et plus en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Leurs conclusions ont été publiées jeudi dans Réseau JAMA ouvert.

Les produits comestibles au cannabis qui séduiraient les jeunes, comme les bonbons gélifiés, sont réglementés plus strictement au Québec que dans les autres provinces. (Travis Dolynny/CBC)

Il y a eu 105 000 hospitalisations pour cannabis sur une période de sept ans allant de janvier 2015 à mars 2021, indique le rapport. Un tiers étaient des personnes âgées de 15 à 24 ans, tandis que près de 70 000, soit 66 pour cent, étaient des hommes.

L’étude s’est concentrée sur trois périodes : la pré-légalisation (de janvier 2015 à septembre 2018) ; post-légalisation avec restrictions sur les produits et les magasins (octobre 2018 à février 2020) ; et post-légalisation avec commercialisation, ce qui se traduira par davantage de magasins et d’accès aux produits (mars 2020 à mars 2021). Cette dernière période a chevauché la pandémie de COVID-19.

Au cours des premières années de légalisation, avec des produits étroitement contrôlés et un accès limité aux magasins, le taux d’hospitalisation n’a pas beaucoup changé. Cependant, les données suggèrent que la période commerciale s’est accompagnée d’une augmentation des hospitalisations liées au cannabis, en particulier chez les personnes âgées de 25 ans et plus, ont indiqué les auteurs de l’étude.

Passer de quelques magasins de cannabis dans une ville à des centaines de magasins de cannabis disponibles, ce qui peut entraîner des problèmes de surconsommation, a déclaré l’auteur principal Daniel Myran, médecin de famille à l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa.

De son travail en santé publique et en tant que chercheur, Myran a déclaré que les gens, principalement des jeunes hommes, se présentent généralement aux services d’urgence après avoir consommé du cannabis parce qu’ils sont en manque ou en état d’ébriété mais ne présentent pas de psychose liée au cannabis. Myran a déclaré qu’ils couraient un risque – léger mais présent – ​​de développer un trouble mental grave.

« Ils ont près de deux pour cent de risque de développer la schizophrénie dans les trois ans », a déclaré Myran. Par rapport à la population générale, le risque est bien inférieur à 1 pour cent.

La psychose induite par le cannabis a connu la plus forte augmentation relative des hospitalisations, selon l’étude.

La puissance croissante du cannabis vendu actuellement constitue une préoccupation importante compte tenu de sa disponibilité accrue, explique Romina Mizrahi, psychiatre et professeure à l’Université McGill. (Craig Chivers/CBC)

Les gènes et les facteurs environnementaux prédisposent certaines personnes à consommer du cannabis et à développer la schizophrénie. Myron a déclaré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour comprendre le risque, le qualifiant de domaine sous-discuté.

La puissance croissante du cannabis vendu après sa commercialisation est importante, a déclaré Romina Mizrahi, psychiatre et professeur à l’Université McGill à Montréal. Elle n’a pas participé à la recherche.

Si la légalisation est effectuée correctement, les utilisateurs recevront des informations importantes sur la quantité de tétrahydrocannabinol psychoactif (THC) qu’ils ingèrent.

« Lorsque nous parlons aux patients, nous expliquons ce que cela signifie », a déclaré Mizrahi. « Nous leur demandons de jeter un œil à ce qu’ils achètent. »

La consommation de cannabis peut également être risquée pendant la grossesse. Myran a souligné une étude antérieure sur des personnes traitées pour des troubles liés à la consommation de cannabis en Ontario. Les résultats suggèrent un doublement du taux de mauvais résultats chez les nouveau-nés parmi les moins de 1 pour cent des visites de grossesse à l’hôpital pour consommation de cannabis, par rapport aux grossesses sans cannabis.

Mixte ou incertain

Le document du JAMC souligne que la conduite avec facultés affaiblies liée au cannabis semble être la même ou légèrement inférieure aux niveaux d’avant la légalisation. En Colombie-Britannique, cependant, la proportion de conducteurs admis à l’hôpital après des collisions de véhicules et dont le test était positif au THC a augmenté après la légalisation, ont déclaré Fischer et son équipe.

Le nombre de conducteurs avec facultés affaiblies pourrait être inférieur si les gens ne s’aventurent pas hors de chez eux pendant la pandémie de COVID.

Myran considère les effets de la légalisation comme une histoire inachevée.

Les médecins et les scientifiques souhaitent un meilleur suivi de la demande de traitement pour les troubles liés à la consommation de cannabis et de la manière dont les gens peuvent substituer d’autres substances pour se défoncer.

Myran a déclaré : « Nos données, bien que non concluantes, laissent entendre qu’à mesure que le marché se développe, lorsque vous constatez des niveaux plus élevés de maturité du marché et de nouveaux produits, vous constatez une augmentation des méfaits du cannabis. »